الوحدة يسعى لتعويض الخسارة الخماسية على حساب بني ياس

يسعى الوحدة إلى تعويض خسارته من شباب الأهلي في الجولة الماضية عندما يستضيف بني ياس في الثامنة مساء، اليوم، باستاد آل نهيان، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك المحترفين.

ويتطلع الوحدة إلى تجاوز آثار الخسارة الأخيرة بخماسية واستعادة التوازن والعودة لنغمة الفوز، فيما يطمح بني ياس إلى تحقيق انتصاره الثالث والثاني على التوالي بعدما فاز في الجولة الماضية خارج ملعبه على عجمان 3-1.

ويتساوى الفريقان في رصيد النقاط، إذ يحتل «العنابي» المركز الخامس في جدول الترتيب، بفارق الأهداف عن بني ياس صاحب المركز السادس ولكل فريق 6 نقاط.

ويدخل الوحدة اللقاء بصفوف مكتملة وبرغبة في مصالحة جماهيره والظهور بشكل أفضل، خاصة في الجانب الدفاعي بعد استقباله خمسة أهداف في مباراة واحدة وللمرة الأولى هذا الموسم تهتز شباكه، أما بني ياس فيلعب مدفوعاً بمعنويات عالية وأجواء إيجابية تسود أروقة «السماوي».

ويتفوق الوحدة في المواجهات التي جمعته ببني ياس في دوري المحترفين، حيث تقابلا 26 مرة، فاز الوحدة في 14 مباراة، وفاز بني ياس في 5، وتعادلا في 7 مواجهات.وأكد النرويجي روني دايلا مدرب الوحدة، أن الفريق مطالب باستعادة نغمة الفوز والظهور بشكل أفضل رغم صعوبة اللقاء أمام فريق جيد، مشيراً إلى أنه يجب التعامل بهدوء مع ما حدث في مباراة شباب الأهلي الأخيرة وأنها مجرد خسارة لا تحتم هدم كل شيء أو معاقبة اللاعبين، خصوصاً أنها كانت أمام فريق قوي وقدم الوحدة كذلك أداءً جيداً رغم الخسارة.

وقال: الفريق عليه الاستفادة من الأخطاء وتصحيح السلبيات، بعدما كان اللقاء اختباراً حقيقياً للعنابي، لافتاً إلى أن إجراء تغييرات على التشكيلة أو تثبيتها أمر وارد.وأكد أن الوحدة يبحث عن إنهاء التعاقد مع لاعب أجنبي خامس في مركز الارتكاز أو جناح ولكن يجب أن يكون لاعباً بجودة عالية وأفضل من المتواجدين لإضافة قوة أكبر للفريق، مشيراً إلى أن روبن يقدم أداءً جيداً في وسط الملعب رغم أنه لم يكن مركزه الأساسي، ويحتاج إلى بعض الوقت للتطور.

من جانبه، أعلن البرتغالي جواو بيدرو سوزا مدرب بني ياس، جاهزية فريقه لخوض المباراة، وأن الفريق يمر بمرحلة جيدة واستطاع الفوز في 4 مباريات رسمية وخسر واحدة فقط منذ بداية الموسم.

وقال: «الآن هو الوقت المناسب للعب أمام فريق قوي مثل الوحدة، والمباراة مختلفة عن لقاء المنافس مع شباب الأهلي، بالفعل الوحدة استقبل 5 أهداف ولكنه سجل 4 ويمتلك فريقاً بجودة عالية وهجوم قوي، وبالتالي هي اختبار وتحد بالنسبة لنا».

وأضاف أن الضغط متواجد باستمرار والفريق يريد الظهور بمستوى عالٍ في المباراة التي تعد بمثابة ديربي، وراجعنا أخطاءنا في اللقاءات السابقة ونعمل على تطوير الأداء، ونعد الجمهور أن نقدم أفضل ما لدينا والقتال في كل مباراة.

وكشف أنه لم يتم حسم مشاركة قلبي الدفاع خميس المنصوري والسويدي ماتس جوهان بعدما غاب الأول عن المواجهة الماضية لكسر في اليد، وتعرض الثاني لإصابة في اللقاء الأخير، وسيرى مدى جاهزيتهما للمباراة.







