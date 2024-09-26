العروبة يستضيف شباب الأهلي في لقاء صعب

يحل شباب الأهلي ضيفاً من العيار الثقيل على العروبة، ضمن الأسبوع الرابع من دوري أدنوك للمحترفين، ويلعب كل فريق اللقاء بهدف الابتعاد عن الأخطاء، وتقام المباراة بملعب «تحفة النواخذة» في دبا الفجيرة عند الساعة الخامسة و20 دقيقة مساء، ويخوض فريق العروبة المترنح في مؤخرة الترتيب دون رصيد من النقاط اللقاء بشعار تحقيق الانتصار الأول في المسابقة، بعد تلقي فريق المدرب البرتغالي برونو بيريرا 3 هزائم في المسابقة حتى الآن، آخرها أمام خورفكان قبل أيام بهدفين مقابل هدف، وهي المباراة التي أبلى فيها العروبة بلاء حسناً وكان الأقرب للفوز لولا حالة عدم التركيز، التي حدثت للاعبي الفريق في الوقت بدل الضائع، لينجح خورفكان في كسر التعادل، الذي استمر لأكثر من 95 دقيقة، ويعود بالعلامة الكاملة من ملعب العروبة.

وقام الجهاز الفني للفريق بتصويب الأخطاء ووضع الخطة المناسبة، التي تمكنهم من تحقيق النتيجة الإيجابية أمام شباب الأهلي المتصدر برفقة الشارقة برصيد 9 نقاط.



من جانبه أكد برونو بيريرا، مدرب العروبة، رغبة فريقه في حصد النقاط، وتقديم أداء قوي، خلال الفترة المقبلة، وقال بيريرا: «سنواجه خصماً قوياً، ونسعى للحصول على أول نقاطنا في الدوري، من أجل تجنب الهبوط، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام شباب الأهلي الفريق المرشح لنيل درع الدوري، ونسعى إلى فرض أسلوبنا على المنافس، وهدفنا تقديم أفضل مستوى، والبدء بحصد النقاط»، وسنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية، وأتمنى من الجماهير الوقوف خلف الفريق.

بدوره، وصف باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، لقاء العروبة بـ«الصعب»، وأكد ضرورة تركيز لاعبيه الكامل طوال زمن المباراة، من أجل تحقيق الهدف المنشود، وقال: «المباراة لن تكون سهلة، وهذا يتطلب منا الكثير حتى نستمر في تحقيق النتائج الإيجابية، ونسير على ذات النسق، وهو الدخل إلى كل مباراة بهدف الفوز، ونحن نعمل دائماً على إظهار هوية فريقنا، والالتزام بمبادئ اللعب، ويجب أن يكون هناك الشغف والشجاعة والتحكم في المباراة، لتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز».

فيما أكد بوجدان بلانيتش، لاعب شباب الأهلي، أن مواجهة العروبة لن تكون سهلة، مشدداً على ضرورة احترام جميع المنافسين، والتعامل مع كل المواجهات بالجدية اللازمة، من أجل الخروج بالنتيجة المطلوبة، ووعد ببذل كل الجهد الممكن مع زملائه اللاعبين في المباريات المقبلة، مؤكداً حرصهم على الالتزام التام بتوجيهات الجهاز الفني، والقتال بقوة وطوال الـ90 دقيقة، ومتمنياً أن يوفقوا في تقديم مستوى يرضي تطلعات الجماهير، ويساعد الفريق في المنافسة على البطولات.