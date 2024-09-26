عجمان ودبا الحصن يبحثان عن الفوز الأول في الدوري

يبحث كل من عجمان ودبا الحصن عن تحقيق فوزهما الأول في دوري أدنوك للمحترفين، عندما يلتقيان في الخامسة والثلث مساء غد الجمعة بإستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة الرابعة، ويضع أصحاب الأرض آمالاً عريضة لافتتاح رصيدهم من النقاط، وخاضوا تدريبات يومية بعد بني ياس السابقة تحت إشراف المدرب غوران الذي أظهر تفاؤله بقدرة الفريق على تحقيق الانتصارات من واقع مستواه في أول جولتين.



تبدو حظوظ عجمان على الورق أعلى كعباً في مواجهاته مع الفرق الصاعدة، حيث خاض 36 مباراة معها، فاز في 17 منها وخسر 10 وتعادل في 9.



وقال مدرب عجمان غوران: إنها مباراة مهمة في ظل عدم حصول الفريق على أي نقطة حتى الآن، ولكن بشكل عام عبر عن رضاه عن المستوى رغم الخسارة في 3 مباريات على التوالي، وأبدى احترامه لفريق دبا الحصن، مؤكداً أن المباراة لها خصوصية في ملعب عجمان، حيث يؤمل على مساندة جماهيرية تخفف من الضغوط على اللاعبين وأبدى تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية.

على الجانب الآخر، كثف دبا الحصن من تحضيراته للقاء، وأدى عدة تدريبات عقب مباراة البطائح الأخيرة بمعنويات عالية وسط اهتمام إداري وفني كبيرين، بعد المستوى المتطور الذي أظهره اللاعبون في الجولات الثلاث السابقة رغم النتائج السلبية التي خرج بها الفريق.

وأكد البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني، أن الجميع يمنح مباراة عجمان اهتماماً كبيراً، من أجل تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، خاصة أنها، وحسب قوله، أمام منافس مباشر، موضحاً أن الطرفين يلعبان بحثاً عن تحقيق الانتصار الأول في البطولة.

وأضاف: المباراة صعبة وفي غاية الأهمية لكل فريق، لذلك يجب أن نبذل قصارى جهدنا حتى نتمكن من تحقيق هدف الفوز الذي نخوض من أجله اللقاء، عانينا من الهزائم في المباريات السابقة، لكن الجيد في الأمر أننا نتحسن من مباراة إلى أخرى، ومستوانا متصاعد ما يتيح لنا فرصة كبيرة في تحقيق أفضل النتائج مع تقدم جولات المنافسة.

وأكد مدرب دبا الحصن، إجراء تغييرات تكتيكية على الفريق من خلال التدريبات السابقة، إضافة إلى معالجة السلبيات ودعم الإيجابيات، ذاكراً أنه يتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على مستوى ونتائج الفريق في مبارياته المقبلة، وأضاف: نسعى لأن تكون مباراة عجمان بداية تحقيق النتائج الإيجابية؛ لأن اللاعبين يستحقون فرحة الفوز.



