«الشارقة للكريكت» يحتفي باستضافة مونديال السيدات ويكشف عن هوية الكأس

نظمت إدارة استاد الشارقة الدولي للكريكت احتفالية خاصة بمناسبة استضافته مع استاد دبي الدولي للكريكت منافسات كأس العالم للسيدات للكريكت T 20» 2024»، خلال المدة من 3 وحتى 20 أكتوبر المقبل، والتي تشكل استضافتها إضافة جديدة لسجل وتاريخ استاد الشارقة للكريكت، الملعب التاريخي للعبة الكريكت ليس على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، بل على مستوى العالم، لكونه الاستاد الذي يحمل الرقم القياسي على مستوى العالم في استضافة أكبر عدد من البطولات والمباريات الدولية في مجال اللعبة.

وكانت إدارة الاستاد برئاسة خلف بو خاطر الرئيس التنفيذي، حرصت على دعوة عدد من مسؤولي الرياضة بالإمارة الباسمة، ومسؤولي الجهات الرسمية بالشارقة للمشاركة في الإعلان الرسمي للحدث، في مقدمتهم خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ووليد بو خاطر نائب رئيس مجلس إدارة الاستاد، وعضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكت، وعبدالرحمن صلاح بو خاطر عضو مجلس إدارة الاستاد، بجانب ممثلي مجلس الكريكت الدولي، والكريكت الإماراتي.

وخلال الاحتفالية التي تم الكشف خلالها على كأس البطولة، أكد خلف بو خاطر الرئيس التنفيذي، للحضور جاهزية استاد الشارقة لاحتضان الحدث العالمي الكبير والمهم، بالشكل الذي يليق باسم الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بوجه خاص.

من جانبه، أكد خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، أن إقامة منافسات مونديال الكريكت تشكل أهمية وإضافة كبيرة لسجل إمارة الشارقة التي نجحت على مدار السنوات الماضية في استضافة العديد من البطولات العالمية والمناسبات الدولية المهمة التي أسهمت بشكل كبير في إبراز الوجه الحضاري، والترويج السياحي والتجاري للإمارة الباسمة وما تمتلكه من مقومات.

على جانب آخر، اعتبر عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي الحدث نقطة انطلاق وإضافة جديدة لسجل إمارة الشارقة في استضافة وتنظيم أهم الأحداث العالمية، معتبراً الشارقة بما تمتلك من مقومات وبنية تحتية على أعلى مستوى.

وأكد أن الدعم الكبير الذي يوفره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للرياضة والرياضين كفيل بتحقيق الأهداف المرجوة، معتبراً الحضور الجماهيري الكبير الذي توفره إمارة الشارقة التي تحتضن أكبر عدد من المقيمين الذين يمثلون الجالية الآسيوية سوف يضاعف فرص النجاح.

ينطلق مونديال الكريكت للسيدات يوم 3 أكتوبر باستاد الشارقة الذي يحتضن مراسم الافتتاح، وتستمر منافساته على مدار 18 يوماً، تقام خلالها 23 مباراة بين الشارقة ودبي، على أن تختتم يوم 20 من الشهر نفسه باستاد دبي الدولي.