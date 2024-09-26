Friday, 27 September 2024 05:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نافذة فنية

9/26/2024 8:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أجر‭ ‬المطربات‭ ‬والمطربين‭ ‬الخليجيين‭ ‬في‭ ‬الأفراح‭: ‬المطربة‭ ‬أحلام‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ (‬مليون‭ ‬ومائة‭ ‬وخمس‭ ‬وعشرون‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭)‬،‭ ‬المطرب‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬موضي‭ ‬الشهراني‭ ‬360‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬كل‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬فقط،‭ ‬عايض‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬داليا‭ ‬مبارك‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭ ‬كل‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬فقط،‭ ‬مطربتنا‭ ‬هند‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬ومطربين‭ ‬ومطربات‭ ‬مغمورين‭ ‬أجورهم‭ ‬كالآتي‭: ‬أميمه‭ ‬طالب‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬سلطان‭ ‬المرشد‭ ‬115‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬86‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬ناتاشا‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬اسماعيل‭ ‬مبارك‭ ‬130‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬وهناك‭ ‬مطربون‭ ‬خليجيون‭ ‬وهم‭ ‬فهد‭ ‬الكبيسي‭ ‬اجره‭ ‬130‭ ‬الف‭ ‬دولار‭ ‬اي‭ ‬450‭ ‬الف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭ ‬والعماني‭ ‬صلاح‭ ‬الزدجالي‭ ‬200‭ ‬الف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬وهناك‭ ‬المغربية‭ ‬أسماء‭ ‬لمنور‭ ‬أجرها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أي‭ ‬375‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭ ‬والقائمة‭ ‬تطول‭... ‬أنا‭ ‬شخصيا‭ ‬أتمنى‭ ‬لهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأجور‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يتقاضاه‭ ‬الفنانون‭ ‬من‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬هي‭ ‬نتاج‭ ‬رحلة‭ ‬نجاح‭ ‬وكفاح‭.‬

الفنان‭ ‬خايف‭ ‬من‭ ‬الحسد‭ ‬والعين‭: ‬أبدى‭ ‬بعض‭ ‬رواد‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تعجبهم‭ ‬من‭ ‬الفنان‭ ‬أشرف‭ ‬عبدالباقي‭ ‬ومقدرته‭ ‬من‭ ‬ادارة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد،‭ ‬وقالوا‭ ‬كيف‭ ‬يستطيع‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬استثماري‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬دولة،‭ ‬فهو‭ ‬يدير‭ ‬مطاعم‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬وقام‭ ‬بإخراج‭ ‬مسرحية‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬وحقق‭ ‬نجاحا‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬مقاولات‭ ‬بالسعودية‭... ‬التدبير‭ ‬والتوفيق‭ ‬من‭ ‬رب‭ ‬العالمين‭ ‬الذي‭ ‬وهبه‭ ‬فن‭ ‬حسن‭ ‬إدارة‭ ‬مشاريعه‭ ‬فتمنوا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭. ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬ما‭ ‬تعطوه‭ ‬عين‭ ‬لينهار‭ ‬ويخسر‭ ‬تجارته‭.‬

عدلي‭ ‬أسنانك‭ ‬المعوجة‭: ‬تعرضت‭ ‬الفنانة‭ ‬هنا‭ ‬الزاهد‭ ‬للتنمر‭ ‬بسبب‭ ‬شكل‭ ‬أسنانها‭ ‬عندما‭ ‬خاطبتها‭ ‬إحدى‭ ‬الفتيات‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬بقولها‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تقومين‭ ‬بعمل‭ ‬تقويم‭ ‬لأسنانك‭ ‬المعوجة؟‭ ‬فردت‭ ‬انها‭ ‬تحب‭ ‬شكل‭ ‬أسنانها‭. ‬لكنها‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬ظهرت‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أجرت‭ ‬عملية‭ ‬تقويم‭ ‬لأسنانها‭ ‬واعترفت‭ ‬بذلك‭... ‬لقد‭ ‬وصل‭ ‬تدخل‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الفنانين‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أشكالهم‭. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬مزعج‭ ‬وخارج‭ ‬عن‭ ‬المألوف‭ ‬والأدب‭ ‬والله‭ ‬يعين‭ ‬الفنانين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭.‬

الفنانة‭ ‬مها‭ ‬أحمد‭ ‬تشتكي‭ ‬متابعيها‭ ‬للنيابة‭: ‬أعلنت‭ ‬انها‭ ‬اتخذت‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬ضد‭ ‬المسيئين‭ ‬لها‭ ‬عبر‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬وكلفت‭ ‬محاميها‭ ‬الخاص‭ ‬بذلك‭. ‬ووصفت‭ ‬الهجوم‭ ‬عليها‭ ‬أنه‭ ‬بدافع‭ ‬الغيرة‭ ‬والحسد‭... ‬الممثلة‭ ‬مها‭ ‬أحمد‭ ‬أكثر‭ ‬فنانة‭ ‬تحصد‭ ‬ملايين‭ ‬الجنيهات‭ ‬شهريا‭ ‬بسبب‭ ‬ظهورها‭ ‬المثير‭ ‬على‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬وتبادلها‭ ‬الشتائم‭ ‬مع‭ ‬متابعيها‭.‬

المطرب‭ ‬كروان‭ ‬مشاكل‭ ‬يشتبك‭ ‬مع‭ ‬الكل‭: ‬هو‭ ‬وأحد‭ ‬مطربي‭ ‬المهرجانات‭ ‬وفاتح‭ ‬قناة‭ ‬ويشتم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬واولهم‭ ‬المذيعة‭ ‬المعروفة‭ ‬ريهام‭ ‬سعيد‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بأن‭ ‬شكلها‭ ‬شبه‭ ‬القرد‭ ‬ومطلقة‭ ‬سبع‭ ‬مرات،‭ ‬كما‭ ‬اشتبك‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬رمضان‭ ‬وهو‭ ‬يصرخ‭ ‬بلهجته‭ ‬الدارجة‭ ‬‮«‬انته‭ ‬عايز‭ ‬مني‭ ‬ايه‭ ‬يا‭ ‬محمت‭ ‬يارمتان‭ ‬وانا‭ ‬عمل‭ ‬لك‭ ‬بلوك‮»‬‭... ‬كروان‭ ‬مشاكل‭ ‬كان‭ ‬محبوسا‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬وخرج‭ ‬أكثر‭ ‬عدوانية‭ ‬فهو‭ ‬متهم‭ ‬بضرب‭ ‬شقيقه‭ ‬وزوجته‭. ‬والغريب‭ ‬أن‭ ‬المذيعة‭ ‬ريهام‭ ‬سعيد‭ ‬تصدرت‭ ‬موقع‭ ‬جوجل‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬كروان‭ ‬مشاكل‭ ‬عليها‭. ‬للعلم‭ ‬دخل‭ ‬كروان‭ ‬مشاكل‭ ‬من‭ ‬الفيديوهات‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬شهريا‭. ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬قبض‭ ‬عليه‭ ‬بسبب‭ ‬فيديو‭ ‬المطبخ‭ ‬مع‭ ‬مذيعة‭ ‬مغمورة‭. ‬عموما‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬بلاوي‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

قليل‭ ‬الانتاج‭ ‬وقيمته‭ ‬كبيرة‭: ‬سوف‭ ‬تقوم‭ ‬احدى‭ ‬شركات‭ ‬الإنتاج‭ ‬الفني‭ ‬بإقامة‭ ‬ليلة‭ ‬لأعمال‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬المسباح‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الثقافي‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭. ‬وسوف‭ ‬يغني‭ ‬فيها‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬المطربين‭ ‬الشباب‭ ‬وهما‭ ‬فهد‭ ‬السالم‭ ‬والآخر‭ ‬هو‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬المسباح‭ ‬وهو‭ ‬ابن‭ ‬اخ‭ ‬محمد‭ ‬المسباح‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لعمه‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تعلمت‭ ‬من‭ ‬عمي‭ ‬الكثير‮»‬‭... ‬أسعدني‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالفنان‭ ‬الاخ‭ ‬محمد‭ ‬المسباح‭ ‬فهو‭ ‬فنان‭ ‬له‭ ‬قيمة‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وهو‭ ‬افضل‭ ‬فنان‭ ‬من‭ ‬ابناء‭ ‬جيله‭ ‬رغم‭ ‬قلة‭ ‬انتاجه‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬وزنه‭ ‬الفني‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬جدا‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬حسبالي‭) ‬تأليف‭ ‬زهير‭ ‬الدجيلي‭ ‬ألحان‭ ‬طالب‭ ‬القرغولي

حسبالي‭ ‬عدينا‭ ‬الوفا‭ ‬والعمر‭ ‬وتوافينا

حسبالي‭ ‬من‭ ‬شفت‭ ‬الفرح‭ ‬بعيونك‭ ‬تراضينا

ثاري‭ ‬أعلى‭ ‬على‭ ‬ساعة‭ ‬ترجع‭ ‬اتبايعني

وكل‭ ‬يوم‭ ‬بدروب‭ ‬الزعل‭ ‬تاخذني‭ ‬وترجعني

حسبالي‭ ‬عدينا‭ ‬الوفا‭ ‬والعمر‭ ‬وتوافينا

MENAFN26092024000055011008ID1108721269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث