نافذة فنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الفنان‭ ‬خايف‭ ‬من‭ ‬الحسد‭ ‬والعين‭: ‬أبدى‭ ‬بعض‭ ‬رواد‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تعجبهم‭ ‬من‭ ‬الفنان‭ ‬أشرف‭ ‬عبدالباقي‭ ‬ومقدرته‭ ‬من‭ ‬ادارة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد،‭ ‬وقالوا‭ ‬كيف‭ ‬يستطيع‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬استثماري‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬دولة،‭ ‬فهو‭ ‬يدير‭ ‬مطاعم‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬وقام‭ ‬بإخراج‭ ‬مسرحية‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬وحقق‭ ‬نجاحا‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬مقاولات‭ ‬بالسعودية‭... ‬التدبير‭ ‬والتوفيق‭ ‬من‭ ‬رب‭ ‬العالمين‭ ‬الذي‭ ‬وهبه‭ ‬فن‭ ‬حسن‭ ‬إدارة‭ ‬مشاريعه‭ ‬فتمنوا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭. ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬ما‭ ‬تعطوه‭ ‬عين‭ ‬لينهار‭ ‬ويخسر‭ ‬تجارته‭.‬

عدلي‭ ‬أسنانك‭ ‬المعوجة‭: ‬تعرضت‭ ‬الفنانة‭ ‬هنا‭ ‬الزاهد‭ ‬للتنمر‭ ‬بسبب‭ ‬شكل‭ ‬أسنانها‭ ‬عندما‭ ‬خاطبتها‭ ‬إحدى‭ ‬الفتيات‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬بقولها‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تقومين‭ ‬بعمل‭ ‬تقويم‭ ‬لأسنانك‭ ‬المعوجة؟‭ ‬فردت‭ ‬انها‭ ‬تحب‭ ‬شكل‭ ‬أسنانها‭. ‬لكنها‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬ظهرت‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أجرت‭ ‬عملية‭ ‬تقويم‭ ‬لأسنانها‭ ‬واعترفت‭ ‬بذلك‭... ‬لقد‭ ‬وصل‭ ‬تدخل‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الفنانين‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أشكالهم‭. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬مزعج‭ ‬وخارج‭ ‬عن‭ ‬المألوف‭ ‬والأدب‭ ‬والله‭ ‬يعين‭ ‬الفنانين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭.‬

الفنانة‭ ‬مها‭ ‬أحمد‭ ‬تشتكي‭ ‬متابعيها‭ ‬للنيابة‭: ‬أعلنت‭ ‬انها‭ ‬اتخذت‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬ضد‭ ‬المسيئين‭ ‬لها‭ ‬عبر‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬وكلفت‭ ‬محاميها‭ ‬الخاص‭ ‬بذلك‭. ‬ووصفت‭ ‬الهجوم‭ ‬عليها‭ ‬أنه‭ ‬بدافع‭ ‬الغيرة‭ ‬والحسد‭... ‬الممثلة‭ ‬مها‭ ‬أحمد‭ ‬أكثر‭ ‬فنانة‭ ‬تحصد‭ ‬ملايين‭ ‬الجنيهات‭ ‬شهريا‭ ‬بسبب‭ ‬ظهورها‭ ‬المثير‭ ‬على‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬وتبادلها‭ ‬الشتائم‭ ‬مع‭ ‬متابعيها‭.‬

المطرب‭ ‬كروان‭ ‬مشاكل‭ ‬يشتبك‭ ‬مع‭ ‬الكل‭: ‬هو‭ ‬وأحد‭ ‬مطربي‭ ‬المهرجانات‭ ‬وفاتح‭ ‬قناة‭ ‬ويشتم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬واولهم‭ ‬المذيعة‭ ‬المعروفة‭ ‬ريهام‭ ‬سعيد‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بأن‭ ‬شكلها‭ ‬شبه‭ ‬القرد‭ ‬ومطلقة‭ ‬سبع‭ ‬مرات،‭ ‬كما‭ ‬اشتبك‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬رمضان‭ ‬وهو‭ ‬يصرخ‭ ‬بلهجته‭ ‬الدارجة‭ ‬‮«‬انته‭ ‬عايز‭ ‬مني‭ ‬ايه‭ ‬يا‭ ‬محمت‭ ‬يارمتان‭ ‬وانا‭ ‬عمل‭ ‬لك‭ ‬بلوك‮»‬‭... ‬كروان‭ ‬مشاكل‭ ‬كان‭ ‬محبوسا‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬وخرج‭ ‬أكثر‭ ‬عدوانية‭ ‬فهو‭ ‬متهم‭ ‬بضرب‭ ‬شقيقه‭ ‬وزوجته‭. ‬والغريب‭ ‬أن‭ ‬المذيعة‭ ‬ريهام‭ ‬سعيد‭ ‬تصدرت‭ ‬موقع‭ ‬جوجل‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬كروان‭ ‬مشاكل‭ ‬عليها‭. ‬للعلم‭ ‬دخل‭ ‬كروان‭ ‬مشاكل‭ ‬من‭ ‬الفيديوهات‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬شهريا‭. ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬قبض‭ ‬عليه‭ ‬بسبب‭ ‬فيديو‭ ‬المطبخ‭ ‬مع‭ ‬مذيعة‭ ‬مغمورة‭. ‬عموما‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬بلاوي‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

قليل‭ ‬الانتاج‭ ‬وقيمته‭ ‬كبيرة‭: ‬سوف‭ ‬تقوم‭ ‬احدى‭ ‬شركات‭ ‬الإنتاج‭ ‬الفني‭ ‬بإقامة‭ ‬ليلة‭ ‬لأعمال‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬المسباح‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الثقافي‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭. ‬وسوف‭ ‬يغني‭ ‬فيها‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬المطربين‭ ‬الشباب‭ ‬وهما‭ ‬فهد‭ ‬السالم‭ ‬والآخر‭ ‬هو‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬المسباح‭ ‬وهو‭ ‬ابن‭ ‬اخ‭ ‬محمد‭ ‬المسباح‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لعمه‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تعلمت‭ ‬من‭ ‬عمي‭ ‬الكثير‮»‬‭... ‬أسعدني‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالفنان‭ ‬الاخ‭ ‬محمد‭ ‬المسباح‭ ‬فهو‭ ‬فنان‭ ‬له‭ ‬قيمة‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وهو‭ ‬افضل‭ ‬فنان‭ ‬من‭ ‬ابناء‭ ‬جيله‭ ‬رغم‭ ‬قلة‭ ‬انتاجه‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬وزنه‭ ‬الفني‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬جدا‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬حسبالي‭) ‬تأليف‭ ‬زهير‭ ‬الدجيلي‭ ‬ألحان‭ ‬طالب‭ ‬القرغولي

حسبالي‭ ‬عدينا‭ ‬الوفا‭ ‬والعمر‭ ‬وتوافينا

حسبالي‭ ‬من‭ ‬شفت‭ ‬الفرح‭ ‬بعيونك‭ ‬تراضينا

ثاري‭ ‬أعلى‭ ‬على‭ ‬ساعة‭ ‬ترجع‭ ‬اتبايعني

وكل‭ ‬يوم‭ ‬بدروب‭ ‬الزعل‭ ‬تاخذني‭ ‬وترجعني

حسبالي‭ ‬عدينا‭ ‬الوفا‭ ‬والعمر‭ ‬وتوافينا