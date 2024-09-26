نافذة فنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أجر المطربات والمطربين الخليجيين في الأفراح: المطربة أحلام 300 ألف دولار (مليون ومائة وخمس وعشرون ألف ريال)، المطرب فؤاد عبدالواحد 400 ألف ريال سعودي، موضي الشهراني 360 ألف ريال كل 3 ساعات فقط، عايض 350 ألف ريال سعودي، داليا مبارك 350 ألف ريال سعودي كل 4 ساعات فقط، مطربتنا هند 300 ألف ريال سعودي، ومطربين ومطربات مغمورين أجورهم كالآتي: أميمه طالب 400 ألف ريال سعودي، سلطان المرشد 115 ألف ريال سعودي، عبدالوهاب 86 ألف ريال سعودي، ناتاشا 100 ألف ريال سعودي، اسماعيل مبارك 130 ألف ريال سعودي، وهناك مطربون خليجيون وهم فهد الكبيسي اجره 130 الف دولار اي 450 الف ريال سعودي والعماني صلاح الزدجالي 200 الف ريال سعودي، وهناك المغربية أسماء لمنور أجرها 100 ألف دولار أي 375 ألف ريال سعودي والقائمة تطول... أنا شخصيا أتمنى لهم المزيد من هذه الأجور إذ إن ما يتقاضاه الفنانون من مبالغ كبيرة هي نتاج رحلة نجاح وكفاح.
الفنان خايف من الحسد والعين: أبدى بعض رواد التواصل الاجتماعي تعجبهم من الفنان أشرف عبدالباقي ومقدرته من ادارة أكثر من مشروع في آن واحد، وقالوا كيف يستطيع الجمع بين أكثر من مشروع استثماري في أكثر من دولة، فهو يدير مطاعم في مصر والسعودية وقام بإخراج مسرحية في الكويت، وحقق نجاحا في أعمال مقاولات بالسعودية... التدبير والتوفيق من رب العالمين الذي وهبه فن حسن إدارة مشاريعه فتمنوا له التوفيق والنجاح. إن شاء الله ما تعطوه عين لينهار ويخسر تجارته.
عدلي أسنانك المعوجة: تعرضت الفنانة هنا الزاهد للتنمر بسبب شكل أسنانها عندما خاطبتها إحدى الفتيات على موقعها بقولها لماذا لا تقومين بعمل تقويم لأسنانك المعوجة؟ فردت انها تحب شكل أسنانها. لكنها بعد فترة ظهرت بعد أن أجرت عملية تقويم لأسنانها واعترفت بذلك... لقد وصل تدخل الناس في حياة الفنانين حتى في أشكالهم. هذا أمر مزعج وخارج عن المألوف والأدب والله يعين الفنانين على هذه النوعية من الجمهور.
الفنانة مها أحمد تشتكي متابعيها للنيابة: أعلنت انها اتخذت الإجراءات القانونية ضد المسيئين لها عبر السوشيال ميديا وكلفت محاميها الخاص بذلك. ووصفت الهجوم عليها أنه بدافع الغيرة والحسد... الممثلة مها أحمد أكثر فنانة تحصد ملايين الجنيهات شهريا بسبب ظهورها المثير على السوشيال ميديا وتبادلها الشتائم مع متابعيها.
المطرب كروان مشاكل يشتبك مع الكل: هو وأحد مطربي المهرجانات وفاتح قناة ويشتم كل من يتعرض له واولهم المذيعة المعروفة ريهام سعيد التي وصفها بأن شكلها شبه القرد ومطلقة سبع مرات، كما اشتبك مع محمد رمضان وهو يصرخ بلهجته الدارجة «انته عايز مني ايه يا محمت يارمتان وانا عمل لك بلوك»... كروان مشاكل كان محبوسا 6 أشهر وخرج أكثر عدوانية فهو متهم بضرب شقيقه وزوجته. والغريب أن المذيعة ريهام سعيد تصدرت موقع جوجل بعد هجوم كروان مشاكل عليها. للعلم دخل كروان مشاكل من الفيديوهات التي يطرحها 10 ملايين جنيه شهريا. حالياً في أمر قبض عليه بسبب فيديو المطبخ مع مذيعة مغمورة. عموما هذا من بلاوي مواقع التواصل الاجتماعي.
قليل الانتاج وقيمته كبيرة: سوف تقوم احدى شركات الإنتاج الفني بإقامة ليلة لأعمال الفنان محمد المسباح في مركز الشيخ جابر الثقافي غدا السبت. وسوف يغني فيها اثنان من المطربين الشباب وهما فهد السالم والآخر هو عبد العزيز المسباح وهو ابن اخ محمد المسباح الذي عبر عن امتنانه لعمه وقال: «لقد تعلمت من عمي الكثير»... أسعدني هذا الاهتمام بالفنان الاخ محمد المسباح فهو فنان له قيمة فنية كبيرة، وهو افضل فنان من ابناء جيله رغم قلة انتاجه إلا أن وزنه الفني كبير جدا جدا.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (حسبالي) تأليف زهير الدجيلي ألحان طالب القرغولي
حسبالي عدينا الوفا والعمر وتوافينا
حسبالي من شفت الفرح بعيونك تراضينا
ثاري أعلى على ساعة ترجع اتبايعني
وكل يوم بدروب الزعل تاخذني وترجعني
حسبالي عدينا الوفا والعمر وتوافينا
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