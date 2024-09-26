لماذا أخاف من الظلام؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يعني‭ ‬صار‭ ‬الظلام‭ ‬يعني‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬الأجهزة‭ ‬السرية‭ ‬مثل‭ ‬المباحث‭ ‬والمخابرات‭. ‬هي‭ ‬بالطبع‭ ‬تؤدي‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬إليها‭ ‬بتصيد‭ ‬ومراقبة‭ ‬وكمش‭ ‬ومطاردة‭ ‬ومضايقة‭ ‬المشاغبين،‭ ‬واعترف‭ ‬بأنني‭ ‬كنت‭ ‬وما‭ ‬زلت‭ ‬مشاغبا‭ ‬من‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية،‭ ‬فقد‭ ‬ابتلى‭ ‬الله‭ ‬السودان‭ ‬بحكومات‭ ‬منتخبة‭ ‬وديكتاتوريات‭ ‬عسكرية‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬‮«‬أنْيَل‮»‬‭ ‬من‭ ‬الأخرى،‭ ‬ولم‭ ‬أحس‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬بأن‭ ‬أياً‭ ‬منها‭ ‬تمثلني‭ ‬أو‭ ‬معنية‭ ‬بأمري‭ ‬وأمور‭ ‬غيري‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭. ‬وهكذا‭ ‬نشأت‭ ‬معارضا‭ ‬‮«‬محترفا‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬انني‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬قط‭ ‬معارضا‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬أعرف‭ ‬ان‭ ‬لي‭ ‬ملفا‭ ‬محترما‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬أمني،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أخاف‭ ‬ان‭ ‬يأتوني‭ ‬بعد‭ ‬هبوط‭ ‬الظلام‭ ‬ويضعوني‭ ‬في‭ ‬زنزانة‭ ‬ليست‭ ‬بها‭ ‬إضاءة‭. ‬ولكن‭ ‬الغريب‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أنني‭ ‬صرت‭ ‬مدركا‭ ‬وأنا‭ ‬أسير‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬مدن‭ ‬حسنة‭ ‬الإضاءة‭ ‬أنها‭ ‬أي‭ ‬تلك‭ ‬المدن‭ ‬غارقة‭ ‬في‭ ‬الظلام‭.. ‬المعنوي،‭ ‬وهو‭ ‬أشد‭ ‬قسوة‭ ‬من‭ ‬الظلام‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬انعدام‭ ‬الضوء‭ ‬الطبيعي‭ ‬او‭ ‬الاصطناعي‭.‬