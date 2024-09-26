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لماذا أخاف من الظلام؟

9/26/2024 8:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحكم‭ ‬انني‭ ‬عميل‭ ‬سابق‭ ‬للاستعمار‭ ‬لأنني‭ ‬عملت‭ ‬بالسفارة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬أرامكو‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬معظمها‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الأمريكان،‭ ‬فإنني‭ ‬متابع‭ ‬شغف‭ ‬للصحافة‭ ‬البريطانية‭ ‬والأمريكية،‭ ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬السياق‭ ‬شاركت‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬نظمته‭ ‬صحيفة‭ ‬تايمز‭ ‬اللندنية‭ ‬حول‭ ‬أهم‭ ‬المخترعات‭ ‬والاكتشافات‭ ‬العلمية‭ ‬البريطانية،‭ ‬وكانت‭ ‬الصحيفة‭ ‬قد‭ ‬حصرت‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬اكتشاف‭ ‬لقاح‭ ‬الجدري‭ ‬واختراع‭ ‬أول‭ ‬كمبيوتر،‭ ‬ودراجة‭ ‬روفر‭ ‬الشعبية،‭ ‬واكتشافات‭ ‬مايكل‭ ‬فاراداي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء،‭ ‬ثم‭ ‬المصباح‭ ‬الكهربائي‭ ‬الذي‭ ‬طوره‭ ‬العالم‭ ‬الكيميائي‭ ‬البريطاني‭ ‬جوزيف‭ ‬سوان‭ (‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬نجح‭ ‬الأمريكان‭ ‬في‭ ‬إقناع‭ ‬العالم‭ ‬بان‭ ‬توماس‭ ‬أديسون‭ ‬هو‭ ‬مخترع‭ ‬المصباح‭ ‬الكهربائي‭). ‬وبداهة‭ ‬فقد‭ ‬منحت‭ ‬صوتي‭ ‬للمصباح‭ ‬الكهربائي،‭ ‬لأنني‭ ‬أكره‭ ‬الظلام‭ ‬بمعناه‭ ‬الحرفي‭ ‬والمجازي،‭ ‬وأحب‭ ‬التنوير‭ ‬بمعناه‭ ‬الحرفي‭ ‬والمجازي‭. ‬في‭ ‬طفولتي‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬بدين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬السودان‭ ‬كان‭ ‬الظلام‭ ‬سميكا‭ ‬وكثيفا‭ ‬بحيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬إمكانك‭ ‬ان‭ ‬تجلس‭ ‬في‭ ‬ارض‭ ‬خلاء‭ ‬وظهرك‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الظلام‮»‬،‭ ‬حتى‭ ‬مصباح‭ ‬الجاز‭ ‬الأبيض‭ ‬او‭ ‬الكيروسين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يضاء‭ ‬باستمرار‭ ‬ترشيدا‭ ‬للإنفاق،‭ ‬أو‭ ‬لأن‭ ‬ضوءه‭ ‬يجذب‭ ‬العقارب‭. ‬وكانت‭ ‬أمهاتنا‭ ‬وجداتنا‭ ‬يفاقمن‭ ‬خوفنا‭ ‬من‭ ‬الظلام‭ ‬بحكاياتهن‭ ‬المرعبة‭ ‬عن‭ ‬الغول‭ ‬والجن‭. ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬ظلام‭ ‬الأمية‭ ‬والجهل‭ ‬والخرافات‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتحالف‭ ‬مع‭ ‬ظلام‭ ‬الليل‭ ‬ليجعل‭ ‬نهارنا‭ ‬ليلا‭ ‬شديد‭ ‬الحلكة‭. ‬وكنا‭ ‬ونحن‭ ‬صغار‭ ‬نلعب‭ ‬في‭ ‬تلال‭ ‬رملية‭ ‬وكلما‭ ‬لمحنا‭ ‬وميض‭ ‬ضوء‭ ‬بعيد‭ ‬هربنا‭ ‬الى‭ ‬بيوتنا‭ ‬لأننا‭ ‬كنا‭ ‬نحسب‭ ‬ان‭ ‬الجن‭ ‬يحاولون‭ ‬استدراجنا‭ ‬الى‭ ‬مصدر‭ ‬الضوء،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬الاستنتاج‭ ‬منطقيا‭ ‬لأن‭ ‬مصابيح‭ ‬الجاز‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬امام‭ ‬أرق‭ ‬نسمة‭ ‬هواء‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬واردا‭ ‬ان‭ ‬واحدا‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الإنس‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬مصباحا‭ ‬يرسل‭ ‬وميضا‭ ‬يرى‭ ‬من‭ ‬بُعد،‭ ‬وانتقلت‭ ‬الى‭ ‬المدينة‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الشوارع‭ ‬مضاءة‭ ‬وتستطيع‭ ‬ان‭ ‬تقهر‭ ‬الظلام‭ ‬بضغطة‭ ‬خفيفة‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬صغير‭. ‬والى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬أنام‭ ‬إلا‭ ‬وبعض‭ ‬الضوء‭ ‬يتسلل‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬بُعْد‭ ‬الى‭ ‬الغرفة‭ ‬التي‭ ‬أنام‭ ‬فيها‭. ‬بعبارة‭ ‬أخرى‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬بداخلي‭ ‬خوف‭ ‬طفولي‭ ‬من‭ ‬الظلام‭. ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬أقود‭ ‬سيارتي‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬ليست‭ ‬به‭ ‬إضاءة،‭ ‬أحس‭ ‬بضيق‭ ‬شديد‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬كشافات‭ ‬السيارة‭ ‬تعينني‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬الطريق‭. ‬وحقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬الظلام‭ ‬ارتبط‭ ‬في‭ ‬مخيلتي‭ ‬بالخوف‭ ‬من‭ ‬المجهول،‭ ‬ولك‭ ‬ان‭ ‬تقدر‭ ‬حجم‭ ‬الخوف‭ ‬الذي‭ ‬يعشش‭ ‬داخل‭ ‬آدمي‭ ‬عاش‭ ‬معظم‭ ‬سنوات‭ ‬حياته‭ ‬مظلوما،‭ ‬والظلم‭ ‬صنو‭ ‬الظلام،‭ ‬ومعظم‭ ‬الظلم‭ ‬الذي‭ ‬أصابني‭ ‬كان‭ ‬مصدره‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬مناطا‭ ‬بها‭ ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬لي‭ ‬ولغيري،‭ ‬فليس‭ ‬أقسى‭ ‬على‭ ‬النفس‭ ‬من‭ ‬ظلم‭ ‬ذوي‭ ‬القربى،‭ ‬أي‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تعاملك‭ ‬كمواطن‭ ‬وتحرص‭ ‬على‭ ‬أمنك‭ ‬وراحتك،‭ ‬ففي‭ ‬وطني‭ ‬السودان‭ ‬فقدت‭ ‬وظيفتي‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬لأن‭ ‬الحكومة‭ ‬لم‭
‬تكن‭ ‬تحبني،‭ ‬وتم‭ ‬إيقافي‭ ‬من‭ ‬الكتابة‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬السودانية‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬لنفس‭ ‬السبب،‭ ‬وعشت‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة‭ ‬لم‭ ‬أتعرض‭ ‬خلالها‭ ‬للتفنيش‭ ‬أو‭ ‬‮«‬التفتيش‭ ‬الأمني‮»‬‭.‬

يعني‭ ‬صار‭ ‬الظلام‭ ‬يعني‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬الأجهزة‭ ‬السرية‭ ‬مثل‭ ‬المباحث‭ ‬والمخابرات‭. ‬هي‭ ‬بالطبع‭ ‬تؤدي‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬إليها‭ ‬بتصيد‭ ‬ومراقبة‭ ‬وكمش‭ ‬ومطاردة‭ ‬ومضايقة‭ ‬المشاغبين،‭ ‬واعترف‭ ‬بأنني‭ ‬كنت‭ ‬وما‭ ‬زلت‭ ‬مشاغبا‭ ‬من‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية،‭ ‬فقد‭ ‬ابتلى‭ ‬الله‭ ‬السودان‭ ‬بحكومات‭ ‬منتخبة‭ ‬وديكتاتوريات‭ ‬عسكرية‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬‮«‬أنْيَل‮»‬‭ ‬من‭ ‬الأخرى،‭ ‬ولم‭ ‬أحس‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬بأن‭ ‬أياً‭ ‬منها‭ ‬تمثلني‭ ‬أو‭ ‬معنية‭ ‬بأمري‭ ‬وأمور‭ ‬غيري‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭. ‬وهكذا‭ ‬نشأت‭ ‬معارضا‭ ‬‮«‬محترفا‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬انني‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬قط‭ ‬معارضا‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬أعرف‭ ‬ان‭ ‬لي‭ ‬ملفا‭ ‬محترما‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬أمني،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أخاف‭ ‬ان‭ ‬يأتوني‭ ‬بعد‭ ‬هبوط‭ ‬الظلام‭ ‬ويضعوني‭ ‬في‭ ‬زنزانة‭ ‬ليست‭ ‬بها‭ ‬إضاءة‭. ‬ولكن‭ ‬الغريب‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أنني‭ ‬صرت‭ ‬مدركا‭ ‬وأنا‭ ‬أسير‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬مدن‭ ‬حسنة‭ ‬الإضاءة‭ ‬أنها‭ ‬أي‭ ‬تلك‭ ‬المدن‭ ‬غارقة‭ ‬في‭ ‬الظلام‭.. ‬المعنوي،‭ ‬وهو‭ ‬أشد‭ ‬قسوة‭ ‬من‭ ‬الظلام‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬انعدام‭ ‬الضوء‭ ‬الطبيعي‭ ‬او‭ ‬الاصطناعي‭.‬

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