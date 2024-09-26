Friday, 27 September 2024 05:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فكرة.. من د. مصطفى السيد

9/26/2024 8:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

لجنة‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬ولكنها‭ ‬أغفلت‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬شيء‭.. ‬لجنة‭ ‬بحثت‭ ‬تطوير‭ ‬كل‭ ‬أمر،‭ ‬ولكنها‭ ‬صمتت‭ ‬عن‭ ‬أخطر‭ ‬أمر‭.. ‬أتحدث‭ ‬عن‭ ((‬لجنة‭ ‬تنظيم‭ ‬موقع‭ ‬مجمع‭ ‬338‭ ‬السياحي‭)) ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأول‭ ‬بالأمس‭.. ‬فقد‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬دعم‭ ‬السياحة‭ ‬والطابع‭ ‬الجمالي‭ ‬والحركة‭ ‬المرورية‭ ‬ومواقف‭ ‬السيارات‭ ‬والمقاهي‭ ‬والمطاعم‭ ‬وغيرها‭.. ‬ولكن‭ ‬اللجنة‭ ‬لم‭ ‬تتطرق‭ ‬إلى‭ ‬معاناة‭ ‬وشكوى‭ ‬ومقترحات‭ ‬أهالي‭ ‬المجمع‭ ‬القاطنين‭ ‬هناك،‭ ‬وما‭ ‬يعانونه‭ ‬من‭ ‬إزعاج‭ ‬حتى‭ ‬ساعات‭ ‬الفجر‭ ‬الأولى،‭ ‬وما‭ ‬يتطلعون‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬وترتيب‭ ‬لراحة‭ ‬البال‭ ‬والهدوء‭.‬


للعلم‭ ‬فقط‭:‬

إعلان‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بصرف‭ ‬أجور‭ ‬ومستحقات‭ ‬العاملين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إنهاء‭ ‬عقود‭ ‬عملهم‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات،‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬إعانات‭ ‬التعويض‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬توظيف‭ ‬بديلة‭.. ‬جهود‭ ‬تشكر‭ ‬عليها‭ ‬الوزارة،‭ ‬وكان‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬عونها‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬لهم‭ ‬ولغيرهم‭.. ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬لأنه‭ ‬بين‭ ‬فترة‭ ‬وأخرى‭ ‬تطالعنا‭ ‬الأخبار‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توظيفها،‭ ‬ولا‭ ‬صرف‭ ‬مستحقاتها،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭..!!‬


فكرة‭.. ‬من‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭:‬

حينما‭ ‬أراد‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد،‭ ‬رئيس‭ ‬مصنع‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬السابق،‭ ‬أن‭ ‬يقنع‭ ‬الأهالي‭ ‬القاطنين‭ ‬قرب‭ ‬المصنع،‭ ‬والرأي‭ ‬العام‭ ‬والمسؤولين،‭ ‬بأن‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬غير‭ ‬ملوثة‭ ‬والبيئة‭ ‬صالحة،‭ ‬أنشأ‭ ‬أحواض‭ ‬مزرعة‭ ‬الأسماك‭!! ‬وكان‭ ‬الأمر‭ ‬مفاجأة‭ ‬للجميع،‭ ‬فما‭ ‬دخل‭ ‬التلوث‭ ‬والبتروكيماويات‭ ‬بزراعة‭ ‬الأسماك؟

لقد‭ ‬تعمد‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬بناء‭ ‬الأحواض‭ ‬لأن‭ ‬السمك‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬وبيئة‭ ‬ملوثة‭ ‬كيميائيا،‭ ‬كما‭ ‬تعمد‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬اختيار‭ ‬سمك‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬السبيطي‮»‬‭ ‬في‭ ‬أحواض‭ ‬المزرعة،‭ ‬إذ‭ ‬كشفت‭ ‬له‭ ‬الدراسات‭ ‬العملية‭ ‬والتقارير‭ ‬البحثية،‭ ‬وكذلك‭ ‬آراء‭ ‬أهل‭ ‬البحر‭ ‬والصيد،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬تحديدا‭ ‬مهدد‭ ‬بالانقراض‭ ‬من‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬فقرر‭ ‬استزراعه،‭ ‬ثم‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬لحمايته‭ ‬من‭ ‬الانقراض‭.. ‬وبذلك‭ ‬ضرب‭ ‬عصفورين‭ ‬بحجر‭ ‬واحد‭.. ‬فقد‭ ‬أثبت‭ ‬أن‭ ‬البيئة‭ ‬غير‭ ‬ملوثة،‭ ‬وأن‭ ‬المياه‭ ‬غير‭ ‬ضارة،‭ ‬كما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تكاثر‭ ‬سمك‭ ‬‮«‬السبيطي‮»‬‭ ‬وحمايته‭ ‬من‭ ‬الانقراض‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬

وزيادة‭ ‬في‭ ‬الحرص‭ ‬والتأكيد،‭ ‬فقد‭ ‬وجه‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬لإرسال‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأسماك‭ ‬إلى‭ ‬مختبرات‭ ‬متخصصة‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬سلامة‭ ‬الأسماك‭ ‬وصلاحيتها‭ ‬للاستهلاك‭ ‬الآدمي،‭ ‬وتم‭ ‬استثمار‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المسؤولية‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والخدمة‭ ‬للمجتمع‭ ‬والأهالي‭.. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬مصنع‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬يواصل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الحضاري‭ ‬والبيئي‭ ‬والمجتمعي‭.‬

تذكرت‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬وأنا‭ ‬أسمع‭ ‬بين‭ ‬حين‭ ‬وآخر‭ ‬عن‭ ‬صعوبة‭ ‬قيام‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬بمبادرة‭ ‬مستدامة‭ ‬تنفع‭ ‬المجتمع،‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬قلة‭ ‬وشح‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع‭.. ‬وأتصور‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬الشركات‭ ‬والمصانع،‭ ‬وحتى‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية‭.‬


ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

الاهتمام‭ ‬المبالغ‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬الإعلام‭ ‬الرياضي،‭ ‬و«حماس‮»‬‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بتقنية‭ ‬‮«‬الفار‮»‬‭ ‬لاحتساب‭ ‬الأخطاء‭ ‬التحكيمية،‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الفرملة‭ ‬والمراجعة‭.. ‬التقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬خطوة‭ ‬ممتازة،‭ ‬ولكن‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬استخدامها‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬مشكوك‭ ‬فيه‭ ‬يقتل‭ ‬جمال‭ ‬ومتعة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.. ‬ويبقى‭ ‬السؤال‭ ‬الأهم‭: ‬أين‭ ‬النقل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬للمباريات؟؟


آخر‭ ‬السطر‭:‬

تصريح‭ ‬‮«‬أمانة‭ ‬العاصمة‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار‭ ‬القادم‭ ‬ومتسلحة‭ ‬بالدروس‭ ‬السابقة‭.. ‬تصريح‭ ‬سيحملها‭ ‬مسؤولية‭ ‬مضاعفة،‭ ‬ويعرضها‭ ‬لرقابة‭ ‬شعبية‭ ‬شديدة‭ ‬لقياس‭ ‬مدى‭ ‬جدية‭ ‬التصريح‭ ‬وواقعيته‭.. ‬‮«‬ولين‭ ‬طق‭ ‬المطر‭ ‬انكشف‭ ‬المستور‮»‬‭.. ‬ونتمنى‭ ‬لكم‭ ‬التوفيق‭.

MENAFN26092024000055011008ID1108721267

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث