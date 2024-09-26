MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لجنة‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬ولكنها‭ ‬أغفلت‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬شيء‭.. ‬لجنة‭ ‬بحثت‭ ‬تطوير‭ ‬كل‭ ‬أمر،‭ ‬ولكنها‭ ‬صمتت‭ ‬عن‭ ‬أخطر‭ ‬أمر‭.. ‬أتحدث‭ ‬عن‭ ((‬لجنة‭ ‬تنظيم‭ ‬موقع‭ ‬مجمع‭ ‬338‭ ‬السياحي‭)) ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأول‭ ‬بالأمس‭.. ‬فقد‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬دعم‭ ‬السياحة‭ ‬والطابع‭ ‬الجمالي‭ ‬والحركة‭ ‬المرورية‭ ‬ومواقف‭ ‬السيارات‭ ‬والمقاهي‭ ‬والمطاعم‭ ‬وغيرها‭.. ‬ولكن‭ ‬اللجنة‭ ‬لم‭ ‬تتطرق‭ ‬إلى‭ ‬معاناة‭ ‬وشكوى‭ ‬ومقترحات‭ ‬أهالي‭ ‬المجمع‭ ‬القاطنين‭ ‬هناك،‭ ‬وما‭ ‬يعانونه‭ ‬من‭ ‬إزعاج‭ ‬حتى‭ ‬ساعات‭ ‬الفجر‭ ‬الأولى،‭ ‬وما‭ ‬يتطلعون‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬وترتيب‭ ‬لراحة‭ ‬البال‭ ‬والهدوء‭.‬





للعلم‭ ‬فقط‭:‬

إعلان‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بصرف‭ ‬أجور‭ ‬ومستحقات‭ ‬العاملين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إنهاء‭ ‬عقود‭ ‬عملهم‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات،‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬إعانات‭ ‬التعويض‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬توظيف‭ ‬بديلة‭.. ‬جهود‭ ‬تشكر‭ ‬عليها‭ ‬الوزارة،‭ ‬وكان‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬عونها‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬لهم‭ ‬ولغيرهم‭.. ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬لأنه‭ ‬بين‭ ‬فترة‭ ‬وأخرى‭ ‬تطالعنا‭ ‬الأخبار‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توظيفها،‭ ‬ولا‭ ‬صرف‭ ‬مستحقاتها،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭..!!‬





فكرة‭.. ‬من‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭:‬

حينما‭ ‬أراد‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد،‭ ‬رئيس‭ ‬مصنع‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬السابق،‭ ‬أن‭ ‬يقنع‭ ‬الأهالي‭ ‬القاطنين‭ ‬قرب‭ ‬المصنع،‭ ‬والرأي‭ ‬العام‭ ‬والمسؤولين،‭ ‬بأن‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬غير‭ ‬ملوثة‭ ‬والبيئة‭ ‬صالحة،‭ ‬أنشأ‭ ‬أحواض‭ ‬مزرعة‭ ‬الأسماك‭!! ‬وكان‭ ‬الأمر‭ ‬مفاجأة‭ ‬للجميع،‭ ‬فما‭ ‬دخل‭ ‬التلوث‭ ‬والبتروكيماويات‭ ‬بزراعة‭ ‬الأسماك؟

لقد‭ ‬تعمد‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬بناء‭ ‬الأحواض‭ ‬لأن‭ ‬السمك‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬وبيئة‭ ‬ملوثة‭ ‬كيميائيا،‭ ‬كما‭ ‬تعمد‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬اختيار‭ ‬سمك‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬السبيطي‮»‬‭ ‬في‭ ‬أحواض‭ ‬المزرعة،‭ ‬إذ‭ ‬كشفت‭ ‬له‭ ‬الدراسات‭ ‬العملية‭ ‬والتقارير‭ ‬البحثية،‭ ‬وكذلك‭ ‬آراء‭ ‬أهل‭ ‬البحر‭ ‬والصيد،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬تحديدا‭ ‬مهدد‭ ‬بالانقراض‭ ‬من‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬فقرر‭ ‬استزراعه،‭ ‬ثم‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬لحمايته‭ ‬من‭ ‬الانقراض‭.. ‬وبذلك‭ ‬ضرب‭ ‬عصفورين‭ ‬بحجر‭ ‬واحد‭.. ‬فقد‭ ‬أثبت‭ ‬أن‭ ‬البيئة‭ ‬غير‭ ‬ملوثة،‭ ‬وأن‭ ‬المياه‭ ‬غير‭ ‬ضارة،‭ ‬كما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تكاثر‭ ‬سمك‭ ‬‮«‬السبيطي‮»‬‭ ‬وحمايته‭ ‬من‭ ‬الانقراض‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬

وزيادة‭ ‬في‭ ‬الحرص‭ ‬والتأكيد،‭ ‬فقد‭ ‬وجه‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬لإرسال‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأسماك‭ ‬إلى‭ ‬مختبرات‭ ‬متخصصة‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬سلامة‭ ‬الأسماك‭ ‬وصلاحيتها‭ ‬للاستهلاك‭ ‬الآدمي،‭ ‬وتم‭ ‬استثمار‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المسؤولية‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والخدمة‭ ‬للمجتمع‭ ‬والأهالي‭.. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬مصنع‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬يواصل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الحضاري‭ ‬والبيئي‭ ‬والمجتمعي‭.‬

تذكرت‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬وأنا‭ ‬أسمع‭ ‬بين‭ ‬حين‭ ‬وآخر‭ ‬عن‭ ‬صعوبة‭ ‬قيام‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬بمبادرة‭ ‬مستدامة‭ ‬تنفع‭ ‬المجتمع،‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬قلة‭ ‬وشح‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع‭.. ‬وأتصور‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬الشركات‭ ‬والمصانع،‭ ‬وحتى‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية‭.‬





ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

الاهتمام‭ ‬المبالغ‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬الإعلام‭ ‬الرياضي،‭ ‬و«حماس‮»‬‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بتقنية‭ ‬‮«‬الفار‮»‬‭ ‬لاحتساب‭ ‬الأخطاء‭ ‬التحكيمية،‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الفرملة‭ ‬والمراجعة‭.. ‬التقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬خطوة‭ ‬ممتازة،‭ ‬ولكن‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬استخدامها‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬مشكوك‭ ‬فيه‭ ‬يقتل‭ ‬جمال‭ ‬ومتعة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.. ‬ويبقى‭ ‬السؤال‭ ‬الأهم‭: ‬أين‭ ‬النقل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬للمباريات؟؟





آخر‭ ‬السطر‭:‬

تصريح‭ ‬‮«‬أمانة‭ ‬العاصمة‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار‭ ‬القادم‭ ‬ومتسلحة‭ ‬بالدروس‭ ‬السابقة‭.. ‬تصريح‭ ‬سيحملها‭ ‬مسؤولية‭ ‬مضاعفة،‭ ‬ويعرضها‭ ‬لرقابة‭ ‬شعبية‭ ‬شديدة‭ ‬لقياس‭ ‬مدى‭ ‬جدية‭ ‬التصريح‭ ‬وواقعيته‭.. ‬‮«‬ولين‭ ‬طق‭ ‬المطر‭ ‬انكشف‭ ‬المستور‮»‬‭.. ‬ونتمنى‭ ‬لكم‭ ‬التوفيق‭.

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