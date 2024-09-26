مغنية يونانية شهيرة تتعرض لجلطة دماغية خلال أدائها على المسرح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬صُوّرت‭ ‬من‭ ‬المدرجات‭ ‬المغنية‭ ‬الشعبية‭ ‬البالغة‭ ‬86‭ ‬عاما‭ ‬وهي‭ ‬تنهار‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭ ‬خلال‭ ‬الحفلة‭.‬

‭ ‬وأصيبت‭ ‬مارينيلا‭ ‬بسكتة‭ ‬دماغية‭ ‬خطرة‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬المركزة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المستشفى‭ ‬الذي‭ ‬أُدخلت‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬

ومثّلت‭ ‬المغنية،‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬مسيرتها‭ ‬المهنية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬عقود،‭ ‬اليونان‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الأغنية‭ ‬الأوروبية‭ (‬يوروفيجن‭) ‬لعام‭ ‬1974،‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بها‭ ‬فرقة‭ ‬‮«‬أبا‮»‬‭ ‬السويدية‭ ‬بأغنيتها‭ ‬‮«‬ووترلو‮»‬‭. ‬