مغنية يونانية شهيرة تتعرض لجلطة دماغية خلال أدائها على المسرح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دخلت مارينيلا، إحدى أشهر المغنيات في اليونان، العناية المركزة أمس الخميس غداة إصابتها بجلطة دماغية يوم الأربعاء خلال حفلة موسيقية على مسرح أوديون الأثري في أثينا، عند سفح الأكروبوليس.
وأظهرت مقاطع فيديو صُوّرت من المدرجات المغنية الشعبية البالغة 86 عاما وهي تنهار على خشبة المسرح خلال الحفلة.
وأصيبت مارينيلا بسكتة دماغية خطرة وهي في العناية المركزة، بحسب ما أعلن المستشفى الذي أُدخلت إليه في بيان صدر أمس الخميس.
ومثّلت المغنية، التي تمتد مسيرتها المهنية أكثر من ستة عقود، اليونان في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 1974، التي فازت بها فرقة «أبا» السويدية بأغنيتها «ووترلو».
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