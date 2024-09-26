Friday, 27 September 2024 05:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 46 شخصا غرقا خلال مهرجان ديني هندوسي في الهند

9/26/2024 8:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قضى‭ ‬46‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬37‭ ‬طفلا‭ ‬غرقا‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬ديني‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الهند،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬محلي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬وأوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬إدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬في‭ ‬بهار‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬حوادث‭ ‬غرق‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬أثناء‭ ‬الغطس‭ ‬في‭ ‬أنهر‭ ‬ارتفع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬فيها‭ ‬جراء‭ ‬فيضانات‭ ‬وقعت‭ ‬مؤخرا‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬الناس‭ ‬تجاهلوا‭ ‬الارتفاع‭ ‬الخطير‭ ‬في‭ ‬منسوب‭ ‬الأنهار‭ ‬والمسطحات‭ ‬المائية‭ ‬عندما‭ ‬غطسوا‭ ‬للاحتفال‮»‬‭. ‬ووقعت‭ ‬سلسلة‭ ‬حوادث‭ ‬الغرق‭ ‬يومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بهار‭ ‬بمناسبة‭ ‬مهرجان‭ ‬جيتيا‭ ‬بارف‭ ‬الهندوسي‭ ‬الذي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬الأمهات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفاهية‭ ‬أطفالهن‭. ‬وتتواصل‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬جثث‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين،‭ ‬بحسب‭ ‬المسؤول‭ ‬نفسه‭. ‬والفيضانات‭ ‬شائعة‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬خلال‭ ‬هبوب‭ ‬الرياح‭ ‬الموسمية‭ ‬بين‭ ‬يوليو‭ ‬وسبتمبر‭. ‬ويعتقد‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬تواتر‭ ‬هذه‭ ‬الظواهر‭ ‬وشدتها‭ ‬وعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التنبؤ‭ ‬بها‭. ‬

MENAFN26092024000055011008ID1108721264

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث