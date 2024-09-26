مقتل 46 شخصا غرقا خلال مهرجان ديني هندوسي في الهند
التاريخ
9/26/2024 8:10:32 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قضى 46 شخصا على الأقل بينهم 37 طفلا غرقا خلال مشاركتهم في مهرجان ديني في شرق الهند، على ما أفاد مسؤول حكومي محلي وكالة فرانس برس أمس الخميس. وأوضح المسؤول في هيئة إدارة الكوارث في بهار أن المشاركين في المهرجان قضوا في حوادث غرق متفرقة في الولاية أثناء الغطس في أنهر ارتفع منسوب المياه فيها جراء فيضانات وقعت مؤخرا. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن «هؤلاء الناس تجاهلوا الارتفاع الخطير في منسوب الأنهار والمسطحات المائية عندما غطسوا للاحتفال». ووقعت سلسلة حوادث الغرق يومي الثلاثاء والأربعاء في 15 منطقة في ولاية بهار بمناسبة مهرجان جيتيا بارف الهندوسي الذي تشارك فيه الأمهات من أجل رفاهية أطفالهن. وتتواصل عمليات البحث عن جثث ثلاثة أشخاص آخرين، بحسب المسؤول نفسه. والفيضانات شائعة في الهند خلال هبوب الرياح الموسمية بين يوليو وسبتمبر. ويعتقد العلماء أن تغير المناخ يزيد من تواتر هذه الظواهر وشدتها وعدم القدرة على التنبؤ بها.
MENAFN26092024000055011008ID1108721264
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.