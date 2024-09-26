الإعلامية منى فيروز تطلق إصدارها الأول في ملتقى الراوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعد تميزها في مشاركتها الأولى في ملتقى الراوي
– الشارقة -لعام 2023، تلقت الإعلامية منى فيروز دعوة من معهد الشارقة للتراث للمشاركة في ملتقى الراوي
– الدورة 24 -لعام 2024» حكايات الطيور». وقد نالت الإعلامية منى فيروز إشادة بمشاركتها وتميزها خلال الدورتين في فرع الملتقى المخصص لرواية القصص كراوية محترفة (حكواتية) مشاركة بذلك خبرتها الطويلة في هذا المجال.
كما تميزت مشاركتها بانعكاس خبرتها في اختيارها المتميز واللافت لفستان فقرة الراوي والذي اختارته بعناية ليتماشى مع عنوان الدورة السابقة «حكايات النباتات» وهو فستان أخضر مزخرف بالزهور، وظهروها اللافت في هذه الدورة بفستان فنتازي يجسد الطير الأزرق متماشياً مع عنوان الملتقى »حكايات الطيور«. وبحضور لافت للملتقى بما يقارب 1600 طفل زائر، طرحت الإعلامية منى فيروز أول إصداراتها في قصص الأطفال الهادفة بعنوان «هل تريد كعكة من عندي»؟ وهي قصة تروي قصة بطريق يبحث عن صديق يشاركه الكعك، حاملة في طياتها العديد من الأهداف والرسائل ومعاني عبارات تؤثر في الطفل المستمع كالأصدقاء والتشابه والحذر من الغرباء والآداب الاجتماعية كالشكر والاستئذان إضافة إلى اللباقة في التعامل مع الآخرين والتي جسدتها الرسامة البحرينية نجود المحمود برسومات طفولية قريبة من خيال الطفل.
وجدير بالذكر بأنه تقديراً لإسهاماتها، فقد قام معهد الشارقة للتراث بطباعة ونشر القصة وسيتم توزيعها على المدارس والمراكز المتخصصة في تنمية الطفل.
وقد تم تدشين القصة خلال حفل توقيع ضمن فعاليات ملتقى الراوي الدولي بحضور العديد من الكتاب والشعراء والأدباء والمهتمين في أدب الطفل.
ومن جانبها، تقدمت الإعلامية منى فيروز بالشكر الجزيل لمعهد الشارقة للتراث وعلى رأسهم سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم – رئيس معهد الشارقة للتراث – والأستاذة عائشة الشامسي – المنسق العام – على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا المحفل الدولي، وتقديرها البالغ في دعم أول إصداراتها القصصية بطباعة ونشر قصتها ومتطلعة لتمثيل مملكة البحرين في الدورة القادمة لملتقى الراوي الدولي.
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