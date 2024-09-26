الإعلامية منى فيروز تطلق إصدارها الأول في ملتقى الراوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬تميزت‭ ‬مشاركتها‭ ‬بانعكاس‭ ‬خبرتها‭ ‬في‭ ‬اختيارها‭ ‬المتميز‭ ‬واللافت‭ ‬لفستان‭ ‬فقرة‭ ‬الراوي‭ ‬والذي‭ ‬اختارته‭ ‬بعناية‭ ‬ليتماشى‭ ‬مع‭ ‬عنوان‭ ‬الدورة‭ ‬السابقة‭ ‬‮«‬حكايات‭ ‬النباتات‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬فستان‭ ‬أخضر‭ ‬مزخرف‭ ‬بالزهور،‭ ‬وظهروها‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬بفستان‭ ‬فنتازي‭ ‬يجسد‭ ‬الطير‭ ‬الأزرق‭ ‬متماشياً‭ ‬مع‭ ‬عنوان‭ ‬الملتقى‭ ‬‮»‬حكايات‭ ‬الطيور‮«‬‭. ‬وبحضور‭ ‬لافت‭ ‬للملتقى‭ ‬بما‭ ‬يقارب‭ ‬1600‭ ‬طفل‭ ‬زائر،‭ ‬طرحت‭ ‬الإعلامية‭ ‬منى‭ ‬فيروز‭ ‬أول‭ ‬إصداراتها‭ ‬في‭ ‬قصص‭ ‬الأطفال‭ ‬الهادفة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬هل‭ ‬تريد‭ ‬كعكة‭ ‬من‭ ‬عندي‮»‬؟‭ ‬وهي‭ ‬قصة‭ ‬تروي‭ ‬قصة‭ ‬بطريق‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬صديق‭ ‬يشاركه‭ ‬الكعك،‭ ‬حاملة‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬والرسائل‭ ‬ومعاني‭ ‬عبارات‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬الطفل‭ ‬المستمع‭ ‬كالأصدقاء‭ ‬والتشابه‭ ‬والحذر‭ ‬من‭ ‬الغرباء‭ ‬والآداب‭ ‬الاجتماعية‭ ‬كالشكر‭ ‬والاستئذان‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللباقة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬والتي‭ ‬جسدتها‭ ‬الرسامة‭ ‬البحرينية‭ ‬نجود‭ ‬المحمود‭ ‬برسومات‭ ‬طفولية‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬خيال‭ ‬الطفل‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬بأنه‭ ‬تقديراً‭ ‬لإسهاماتها،‭ ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬معهد‭ ‬الشارقة‭ ‬للتراث‭ ‬بطباعة‭ ‬ونشر‭ ‬القصة‭ ‬وسيتم‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬المدارس‭ ‬والمراكز‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الطفل‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬القصة‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توقيع‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬ملتقى‭ ‬الراوي‭ ‬الدولي‭ ‬بحضور‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬والشعراء‭ ‬والأدباء‭ ‬والمهتمين‭ ‬في‭ ‬أدب‭ ‬الطفل‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬تقدمت‭ ‬الإعلامية‭ ‬منى‭ ‬فيروز‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لمعهد‭ ‬الشارقة‭ ‬للتراث‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬المسلم‭ ‬ – ‭ ‬رئيس‭ ‬معهد‭ ‬الشارقة‭ ‬للتراث‭ ‬ – ‭ ‬والأستاذة‭ ‬عائشة‭ ‬الشامسي‭ ‬ – ‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭ ‬ – ‭ ‬على‭ ‬دعوتهم‭ ‬الكريمة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الدولي،‭ ‬وتقديرها‭ ‬البالغ‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أول‭ ‬إصداراتها‭ ‬القصصية‭ ‬بطباعة‭ ‬ونشر‭ ‬قصتها‭ ‬ومتطلعة‭ ‬لتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬القادمة‭ ‬لملتقى‭ ‬الراوي‭ ‬الدولي‭.‬