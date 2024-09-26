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الحبس 3 أشهر لمحاميتين مع وقف التنفيذ بسبب عقد مزور قدم للمحكمة العمالية

9/26/2024 8:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أدانت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الرابعة‭ ‬محاميتين‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬عقد‭ ‬عمل‭ ‬مزور‭ ‬بغرض‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مستحقات‭ ‬مالية‭ ‬عمالية‭ ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بحبسهما‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬وأمرت‭ ‬أحالت‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬المختصة،‭ ‬حيث‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهمتين‭ ‬تهمة‭ ‬أنهما‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬استعملتا‭ ‬المحرر‭ ‬المزور‭ ‬المبين‭ ‬الوصف‭ ‬مع‭ ‬الأوراق‭ ‬كمحرر‭ ‬صحيح‭ ‬مع‭ ‬علمهما‭ ‬بتزويره‭.‬

تعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولي‭ ‬‮«‬محامية‮»‬‭ ‬بلاغًا‭ ‬جنائيًا‭ ‬سابقًا‭ ‬ضد‭ ‬المحامي‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬لديه،‭ ‬مدعية‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬بتزوير‭ ‬عقد‭ ‬عملها‭ ‬وتسجيل‭ ‬راتبها‭ ‬الشهري‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬600‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلافاً‭ ‬للحقيقة،‭ ‬بغرض‭ ‬تقديم‭ ‬العقد‭ ‬إلى‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وتسلم‭ ‬المبلغ‭ ‬المخصص‭ ‬لدعم‭ ‬الأجور،‭ ‬وزعمت‭ ‬المحامية‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬الذي‭ ‬وقعت‭ ‬عليه‭ ‬يثبت‭ ‬راتبًا‭ ‬شهريًا‭ ‬قدره‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬لكنها‭ ‬اكتشفت‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬لوزارة‭ ‬العمل‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬مخالفة،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬الموجود‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭ ‬مزور‭ ‬وأن‭ ‬التوقيع‭ ‬المذيل‭ ‬عليه‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬لها،‭ ‬وكان‭ ‬العقد‭ ‬مؤرخًا‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أغسطس‭ ‬2021،‭ ‬وبعد‭ ‬إحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬المختصة،‭ ‬أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬حكمها‭ ‬بحبس‭ ‬صاحب‭ ‬مكتب‭ ‬المحاماة‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وبغرامة‭ ‬قدرها‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وأمرت‭ ‬بمصادرة‭ ‬المحرر‭ ‬المزور‭.‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬الجنائي،‭ ‬قامت‭ ‬المحامية‭ ‬برفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬إدارة‭ ‬الدعوى‭ ‬العمالية‭ ‬الثالثة،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وكيلتها‭ ‬المحامية‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية،‭ ‬حيث‭ ‬ادعت‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬الجديدة‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬لدى‭ ‬المحامي‭ ‬الشاكي‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬عمل‭ ‬محدد‭ ‬المدة‭ ‬براتب‭ ‬شهري‭ ‬قدره‭ ‬600‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬وقد‭ ‬استندت‭ ‬المحامية‭ ‬في‭ ‬دعواها‭ ‬إلى‭ ‬ذات‭ ‬العقد‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬ادعت‭ ‬بتزويره‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬الجنائية‭ ‬السابقة،‭ ‬مؤيدة‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬العمالية‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬المزور‭ ‬كان‭ ‬صحيحًا،‭ ‬وأن‭ ‬راتبها‭ ‬الشهري‭ ‬هو‭ ‬600‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وأصدر‭ ‬قاضي‭ ‬إدارة‭ ‬الدعوى‭ ‬العمالية‭ ‬الثالثة‭ ‬تقريره‭ ‬في‭ ‬القضية،‭ ‬حيث‭ ‬خلص‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحامية‭ ‬أقرت‭ ‬بأن‭ ‬أجرها‭ ‬الشهري‭ ‬قد‭ ‬زيد‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬600‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬منذ‭ ‬تاريخ‭ ‬25‭ ‬أغسطس‭ ‬2021،‭ ‬وأكد‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬ثابتة‭ ‬بموجب‭ ‬العقد،‭ ‬وأنها‭ ‬تستحق‭ ‬مقابل‭ ‬إجازات‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬900‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وعقب‭ ‬إحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬العمالية‭ ‬الأولى،‭ ‬قدمت‭ ‬المحامية،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وكيلتها‭ ‬المحامية‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية،‭ ‬مذكرة‭ ‬دفاعية‭ ‬تتناقض‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬للمحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬أثناء‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية،‭ ‬وتبين‭ ‬تقديمها‭ ‬العقد‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بمصادرته‭.‬

واتضح‭ ‬أن‭ ‬المحامية‭ ‬الثانية‭ ‬استخدمت‭ ‬العقد‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬الحكم‭ ‬بمصادرته،‭ ‬وأرفقته‭ ‬في‭ ‬لائحة‭ ‬الدعوى‭ ‬العمالية‭ ‬رغم‭ ‬علمها‭ ‬بأنه‭ ‬مزور،‭ ‬وذلك‭ ‬كونها‭ ‬مثلت‭ ‬المحامية‭ ‬المتهمة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬ذاتها،‭ ‬وقدمت‭ ‬بلائحة‭ ‬الادعاء‭ ‬بالحق‭ ‬المدني‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬رفضت‭ ‬دعوتها‭ ‬العمالية‭ ‬كونها‭ ‬تسلمت‭ ‬مستحقاتها‭.‬

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