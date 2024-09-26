جناحي: مبادرات ((تمكين)) أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية السوق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت سونيا محمد جناحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أهمية دور «تمكين» في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز استمراريتها. وأشارت إلى أن «تمكين» يعمل على تقديم الدعم المالي والتقني والاستشارة للمؤسسات، ما يساعدها على النمو والتطور في بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات.
وأوضحت أن «تمكين» يلعب دورًا رئيسيًّا في تدريب البحرينيين وتأهيلهم ليصبحوا الخيار الأفضل في سوق العمل، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة التي تتماشى مع احتياجات القطاع الخاص، مضيفة أن هذه الجهود تهدف إلى رفع مستوى الكفاءات المحلية، وهو ما يعود بالفائدة على المؤسسات البحرينية ويعزز فرص التوظيف للمواطنين.
كما أشارت جناحي إلى أن هذه المبادرات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز قدرات البحرينيين وتحفيز المؤسسات على الاستثمار في الكفاءات المحلية، ما يعزز من تنافسية السوق البحريني ويخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدة أن هذه الجهود تصب في مصلحة الجميع، حيث تستفيد المؤسسات من العمالة المدربة والمؤهلة، فيما يحصل البحرينيون على فرص عمل تضمن لهم مستقبلًا مهنيًّا أفضل.
وأكدت جناحي أن دور صندوق العمل «تمكين» في السوق حقق في الربع الثالث من عام 2024 إنجازات ملموسة، حيث استفاد أكثر من 32 ألف بحريني من برامج دعم الأجور وفرص التطور الوظيفي منذ إطلاقها في نوفمبر من العام الماضي، ويُعد هذا الأداء هو الأعلى منذ تأسيس «تمكين»، مما يعكس النجاح الكبير للبرامج في تلبية احتياجات السوق، كما أن 47% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع الخاص استفادوا من برامج «تمكين» لدعم وزيادة الأجور، مما ساهم في تعزيز استقرار القوى العاملة البحرينية وتطوير مهاراتها بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
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