جناحي: مبادرات ((تمكين)) أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية السوق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬يلعب‭ ‬دورًا‭ ‬رئيسيًّا‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬ليصبحوا‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬المطلوبة‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحلية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬ويعزز‭ ‬فرص‭ ‬التوظيف‭ ‬للمواطنين‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬جناحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عبر‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتحفيز‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحلية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تنافسية‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬ويخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مستدامة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الجميع،‭ ‬حيث‭ ‬تستفيد‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬المدربة‭ ‬والمؤهلة،‭ ‬فيما‭ ‬يحصل‭ ‬البحرينيون‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬تضمن‭ ‬لهم‭ ‬مستقبلًا‭ ‬مهنيًّا‭ ‬أفضل‭.‬

وأكدت‭ ‬جناحي‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬حقق‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إنجازات‭ ‬ملموسة،‭ ‬حيث‭ ‬استفاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬وفرص‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬هو‭ ‬الأعلى‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬للبرامج‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬47‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬وزيادة‭ ‬الأجور،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استقرار‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتها‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬