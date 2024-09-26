خبير اقتصادي يحذر من عمليات توظيف وهمية ونصب استثمارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حذر‭ ‬خبير‭ ‬اقتصادي‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬عملية‭ ‬نصب‭ ‬استثمارية‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬بالمنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الترويج‭ ‬لفرص‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬رقمية‭.‬

وقال‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمحاضر‭ ‬عارف‭ ‬خليفة‭ ‬إن‭ ‬عمليات‭ ‬النصب‭ ‬تستهدف‭ ‬الطلبة‭ ‬الجامعيين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الوظائف‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رسائل‭ ‬إلكترونية‭ ‬عبر‭ ‬الواتس‭ ‬أب‭ ‬أو sms ،‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مصدرها‭ ‬شركة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬والبحوث‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬وتدعي‭ ‬أنها‭ ‬مرخصة‭ ‬كوكالة‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتؤكد‭ ‬الرسائل‭ ‬أن‭ ‬موافقة‭ ‬الشخص‭ ‬تضمن‭ ‬له‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الشركة،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬جاذبة‭ ‬وعروض‭ ‬خاصة‭ ‬مثل‭ ‬شراء‭ ‬عملة‭ ‬مشفرة‭ ‬مقابل‭ ‬مبالغ‭ ‬رمزية‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬الدولار‭ ‬الواحد‭.‬

وأوضح‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الضحية‭ ‬يحصل‭ ‬خلال‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬عائد‭ ‬مغر‭ ‬كطعم‭ ‬يجذبه‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬المزيد،‭ ‬وقد‭ ‬وصل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬إلى‭ ‬آلاف‭ ‬الدولارات‭ ‬التي‭ ‬تجنيها‭ ‬الشركة‭ ‬الوهمية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تختفي‭ ‬تماما‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مصدري‭ ‬الرسائل‭ ‬يستخدم‭ ‬أرقام‭ ‬آيبان‭ ‬بحرينية‭ ‬لكسب‭ ‬ثقة‭ ‬الضحايا،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الدفع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيقات‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬معتمدين‭ ‬على‭ ‬ترويج‭ ‬البعض‭ ‬لهذه‭ ‬الفرص‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كسبوا‭ ‬مبالغ‭ ‬مبدئية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬الجميع‭ ‬ضحية‭ ‬الاحتيال‭.‬

ونصح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بإخطار‭ ‬‮«‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‮»‬‭ ‬والمصرف‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭ ‬فور‭ ‬التعرض‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات‭. ‬