خبير اقتصادي يحذر من عمليات توظيف وهمية ونصب استثمارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
حذر خبير اقتصادي من انتشار عملية نصب استثمارية مالية في هذه الفترة بالمنطقة من خلال الترويج لفرص عمل مع شركة رقمية.
وقال الخبير الاقتصادي والمحاضر عارف خليفة إن عمليات النصب تستهدف الطلبة الجامعيين وأصحاب الوظائف بالدرجة الأولى، وذلك من خلال رسائل إلكترونية عبر الواتس أب أو sms ، تشير إلى أن مصدرها شركة تعمل في التسويق والبحوث والتكنولوجيا، وتدعي أنها مرخصة كوكالة أو مؤسسة في مملكة البحرين. وتؤكد الرسائل أن موافقة الشخص تضمن له الانضمام إلى فريق عمل الشركة، مع توفير خيارات جاذبة وعروض خاصة مثل شراء عملة مشفرة مقابل مبالغ رمزية قد لا تتجاوز الدولار الواحد.
وأوضح خليفة أن الضحية يحصل خلال دقائق على عائد مغر كطعم يجذبه إلى دفع المزيد، وقد وصل في بعض الحالات إلى آلاف الدولارات التي تجنيها الشركة الوهمية قبل أن تختفي تماما.
ولفت إلى أن مصدري الرسائل يستخدم أرقام آيبان بحرينية لكسب ثقة الضحايا، مع إمكانية الدفع من خلال البطاقات الائتمانية أو من خلال تطبيقات العملات المشفرة، معتمدين على ترويج البعض لهذه الفرص بعد أن كسبوا مبالغ مبدئية، قبل أن يقع الجميع ضحية الاحتيال.
ونصح الاقتصادي بإخطار «مكافحة الجرائم الإلكترونية» والمصرف الخاص بهم فور التعرض لمثل هذه المحاولات.
MENAFN26092024000055011008ID1108721255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.