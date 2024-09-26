إطلاق «جائزة خالد خليفة للرواية»



أطلق أصدقاء الروائي السوري الراحل خالد خليفة (1964 ـ 2023) جائزة روائية تحمل اسم (جائزة خالد خليفة للرواية)، وذلك بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لرحيله التي تحل في 30 سبتمبر الجاري.

وهذه الجائزة لها شخصية مستقلة ومحايدة، ولا تخضع في معايير منحها إلا إلى الجوانب الإبداعية دون أي شكل من أشكال التمييز.

وقد أسس أصدقاء خالد خليفة هذه الجائزة التي تمول من قبلهم للاحتفاء بفن الرواية ولتخليد اسمه باعتباره من أبرز الروائيين العرب الذين ألهموا وكرسوا قيماً حضارية لمواجهة الظلم وتعرية أشكاله، وهي موجهة للروائيين الذين يصدرون عملهم الروائي الأول، وتهدف إلى تكريم ودعم الروائيين الذين يجسدون روح الابتكار وحرية التعبير والعمق الثقافي التي تمثل خلاصة القيم الأخلاقية والمعرفية والإبداعية التي دافع عنها خالد خليفة طوال مسيرته.

وتوجه جائزة الدورة الأولى لصالح كاتبة / كاتب سوري يصدر عمله الروائي الأول، على أن تكون في دوراتها التالية موجهة للكتاب وللكاتبات من جميع أنحاء العالم العربي.

تبلغ قيمة الجائزة ألف دولار أمريكي (جائزة رمزية) تمنح لفائز أو أكثر سنوياً بالإضافة إلى نشر الرواية الفائزة مع دار نشر معروفة مع إمكانية ترجمتها إلى لغات أخرى، ويحصل الفائز بالإضافة إلى قيمة الجائزة على درع تذكارية عبارة عن عمل نحتي للفنان مناف حسن، كما قام الفنان السوري منير الشعراني بتصميم شعار الجائزة.

يبدأ التقدم للجائزة في 1 يناير 2025، حيث يوافق هذا اليوم يوم ميلاد الروائي الراحل خالد خليفة.