أعرافنا لا تقبل التنمر

يعد الاهتمام بالطفولة من القيم المتوارثة، والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، إذ حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ هذه القيم وديمومتها لرعاية الأطفال، وبدعم من القيادة الرشيدة تسعى مؤسسات الدولة إلى العناية بالأطفال، وضمان حقوقهم وحماية حياتهم وصحتهم النفسية والاجتماعية والعقلية، من خلال بيئة تشريعية داعمة، تسهم في بناء طفل يتحمل واجباته الوطنية، واعياً بحقوقه، منتجاً وقادراً على المشاركة الفاعلة، وأصدرت دولة الإمارات القانون رقم 3 لسنة 2026 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن «يكفل هذا القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه، والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز، بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي».

كما كفل القانون الحقوق الثقافية للطفل بالمادة 25، التي نصت على أن «للطفل الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية، التي تتفق مع سنه، ومع النظام العام والآداب العامة»، وقد أعطى القانون الحق للسلطات المختصة والجهات المعنية في الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص لتسهيل ذلك، والتمتع بحياة حرة آمنة، وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني أو نفسي.

وترفض كل الأعراف التنمر بكل صوره كالاعتداء اللفظي أو الجسدي أو الإلكتروني خاصة فيما يتعلق بالأطفال بل جَرّمَته القوانين نظراً لآثاره السلبية على كل من الفرد والمجتمع، حيث يؤدي إلى بيئة غير صحية، تسلب الشعور بالأمان والاستقرار النفسي، كما أن الإجهاد المستمر الناتج عن التنمر يؤدي إلى اضطرابات صحية وجسدية، تتفاقم مع مرور الوقت، كذلك يعد عائقاً رئيسياً يحول دون تحقيق مبدأ المساواة والعدالة، إذ يحرم الأفراد من التعبير عن آرائهم وإظهار إبداعاتهم، ويقلل من استفادة المجتمع من تنوع الخبرات والمواهب، كما أنه يعمل على إيجاد جدران فاصلة بين الأفراد والمجتمع، ويقلل من مستوى الثقة والتعاون بينهم.

ومن الأهمية بمكان الانتباه إلى تصرفات الأطفال وأخذها على محمل الجد، وعدم تجاهل المزاح المؤذي بينهم، إذ يمكن أن تكون لهذه التصرفات آثار خطيرة، تؤثر في الأطفال من عدة جوانب، أقلها فقدان الطفل الشعور بالأمان واحترام الذات، مع الأخذ في الاعتبار بأن الأطفال في كثير من الأوقات لا يتنمرون، لأنهم أطفال سيئو فهم، يحاولون ممارسة عدة سلوكيات لا تعكس شخصياتهم، إنما يستكشفون الأمور من خلال هذه التصرفات دون درايتهم إن كانت سيئة أم جيدة، وهنا يجب على الأسرة تصحيح تلك المفاهيم الخطأ لدى أولادهم، والتي أوجدت طفلاً متنمراً ينبذه المجتمع، بسبب مشكلات أو ضغوطات نفسية، يعيشها ذلك الطفل في بيته وسط أسرته، كتعرضه للتخويف، ما يدفعه إلى محاولة استعادة الشعور بالقوة بالتصرف بقسوة مع الآخرين والتنمر عليهم، وقد يشعر بعض الأطفال بأن التنمر سلوك طبيعي، لأنهم يعيشون في محيط اجتماعي أو أسري يتنمر فيه الجميع، وهنا يجب على الآباء توعية الأطفال حول خطورة التنمر في سن مبكرة، وإصلاح أي سلوك يدعو لذلك، ويجب أن يكون الطفل على دراية بتصرفاته الخطأ وعواقبها، وتعليمه كيفية حل المشكلات الاجتماعية، والتعامل مع عواطفه دون اللجوء لهذا السلوك العدواني.



الأولى أن يعيش الطفل طفولته دون ضغوط الشهرة، فهو ليس سلعة للعرض، وما نراه اليوم من إشراك الأطفال في مسابقات منظمة من منصات إعلامية سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة داخل الدولة يمثل خطراً كبيراً، يتسبب في ضياع هويتنا، ويخالف أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا، التي نشأنا عليها في حضن الوطن، فبعض تلك البرامج تسلب براءة الأطفال وتعرضهم لمشاكل نفسية، فتنمية المواهب يجب أن تكون عبر المسابقات الثقافية والفكرية الهادفة، التي تنظمها الجهات الرسمية، حيث تتفق شروطها وأغراضها مع النظام العام والآداب العامة في الدولة، بما يبني أجيالاً تواكب التطور، وتحافظ على الهوية الوطنية، فهم عماد المستقبل، وذخيرة الأمة وعدتها.