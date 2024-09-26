دعم «مؤسسة مجدي يعقوب»

لا شيء يسعدني أكثر من الدعم الخيري للمؤسسات العلاجية التي تضطلع بدور كبير في مداواة جراح الناس وخاصة البسطاء والفقراء، لتؤكد المعنى الحقيقي لمساعدة المحتاجين ودعم المكلومين ومدّ يد الخير دون حسابات السياسة وتعقيداتها وتدخل عوامل الربح والخسارة. في هذا السياق يأتي الدعم الجديد الذي قدمته «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بقيمة 220 مليون درهم، لمؤسسة «مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب»، للمساهمة في استكمال مجمع المباني الطبية لمقر المؤسسة في العاصمة المصرية القاهرة، خدمة لمرضى القلب في مصر وكافة الأقطار العربية، ليصل إجمالي الدعم المقدّم للمؤسسة حتى الآن ما يقارب 320 مليون درهم.

جراح القلب المصري العالمي البروفيسور السير مجدي يعقوب الملقب بـ«أمير القلوب» ليس غريباً عن الإمارات ويحظى بمكانة كبيرة لدى قيادتها التي تثمن دوره وتاريخه المشهود.

ومن هذا المنطلق قلّده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2020 «وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني»، عرفاناً لجهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية التي منحت الأمل والحياة على مدى أكثر من 50 عاماً من العطاء لملايين من المرضى حول العالم.

هذه المبادرة لدعم مؤسسة يعقوب لم تكن الأولى، ففي العام الماضي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء «وحدة الشيخة لطيفة بنت حمدان لجراحات القسطرة» للأطفال والمرضى الأقل حظاً من مختلف أرجاء الوطن العربي، حيث تسهم الوحدة في سد هوة واسعة في خيارات الرعاية الصحية والعلاجات والتدخلات الجراحية المتقدمة غير المتاحة لشرائح كبيرة من المرضى، لا سيما الأطفال والارتقاء بالرعاية الصحية التي تشمل الجميع.

اللافت أن هذه الوحدة لن تكتفي بهذا الدور فقط، بل تتبنى استراتيجية طويلة الأمد لتدريب وتأهيل جراحين وأطباء متخصصين في مجال جراحات وأمراض القلب والحالات الصحية المرتبطة بها، لتخرّج ضمن برامجها التدريبية 1750 متدرباً سنوياً، يسهمون في تلبية الحاجة الملحّة في المنطقة العربية لهذا التخصص، لا سيما أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي من المسببات الرئيسية للوفاة في العالم العربي، حسب منظمة الصحة العالمية.

نعود للحديث عن المركز الجديد الذي يشكل طاقة نور وبارقة أمل لعشرات الآلاف ممن يعانون مشاكل في القلب، سيقدم خدماته الطبية مجاناً لعلاج 132 ألف مريض من مصر وخارجها سنوياً، علاوة على إجراء 12 ألف عملية قلب للأطفال وكبار السن سنوياً مجاناً، ليكون لدى اكتماله أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في أمراض وأبحاث وجراحات القلب في العالم العربي.



لا شك أن هذه المكرمة ترسّخ مكانة دبي ومكانتها نموذجاً ملهماً ومنارة للعمل الإنساني والخيري، وفاء للنهج الأصيل الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون وسار على دربهم الشيوخ الكرام، من منطلق إدراكهم أن صحة الإنسان أساس نهضة المجتمعات وازدهارها.