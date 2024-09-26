الملهمون هم روح الحياة

عرف خبراء الإدارة معنى كلمة الإلهام «Inspiration» كأحد أهم العوامل التي تساعد على تحفيز الموظفين، وهو ذلك الشيء الذي يحصل عندما يشعر شخص ما بأن لديه الحافز والدافع لبعث الحياة في فكرة جديدة بعد أن يدرك بطريقة عفوية وجود احتمالات جديدة. من منا لم يكن في حياته سواء في مرحلة الدراسة أو مرحلة العمل ملهمون مؤثرون كانوا سبباً رئيسياً في التغيير والتحسن المستمر واكتشاف فكرة جديدة في حياتنا. وأحياناً يكون الملهم موقفاً إنسانياً، أو درساً مستفاداً، أو قصة نجاح، أو صورة جميلة مؤثرة، أو حكمة معبرة.



يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «إن ما يقود الشعوب نحو التطور ليس الوفرة المادية، بل الطموح، الطموح العظيم. نحن بشر، يحرِّكنا الإلهام والطموح أكثر من أي شيء آخر».

لذا علينا تشجيع أنفسنا باستدامة التفكير خارج الصندوق والتأمل والاستمرار في طلب المعرفة والاطلاع على ما هو متقدم، والأهم إنشاء بيئة خاصة بنا تكون مناسبة للتأمل والتفكير الإبداعي، والتواجد مع شخصيات ملهمة وحكيمة ومبدعة، لديهم طاقة إيجابية ويشجعوننا على الحوار والتفاعل الإيجابي ونقل ومشاركة المعلومات والأفكار مع الآخرين.

خبراء التنمية البشرية وضحوا صفات الشخصية الملهمة، بأن لديها القدرة على التنبؤ بالمستقبل من خلال الدراسات والبحوث والتجارب العملية، وفرص رؤية الاحتمالات الممكنة، ولديها قدرة كبيرة على تقديم الحلول المناسبة والمساعدة في اكتشاف هذه الحلول والبدائل المتاحة. هذا بجانب أن الشخصية الملهمة لديها ثلاث صفات مميزة ومقترنة معاً وهي: صاحبة خيال واسع، متطلعة ولديها إبداع، لديها روح عالية.

ونصح الأطباء بمرافقة الشخصيات الملهمة لأن لديهم قدرة كبيرة على بث روح الأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية، وتجاوز الصعوبات والتحديات بطرق بسيطة، ولديهم طاقة إيجابية ووجودهم يبث لمن حولهم السعادة ويعزز جودة الحياة، مع أهمية الابتعاد عن الشخصيات المتشائمة والمحبطة والتي تنشر الطاقة السلبية.

لهذا أود أولاً أن أشكر كافة المؤسسات والجهات المعنية، المهتمة بتكريم وتقدير الملهمين في مجتمعنا من كافة شرائح المجتمع، وتخصيص جوائز ومعايير لتقييم وتقدير جهودهم، والأهم الاستفادة من جهودهم العظيمة في التغيير والتنمية المستدامة، والتفكير بوجود إدارة أو جهة متخصصة ممنهجة لإدارة الإلهام للأمام، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.