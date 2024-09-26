التحديات القانونية تتزايد أمام مشاريع النفط في بحر الشمال

جرى تحديد موعد جلسة استماع في الدعاوى القضائية التي رفعها نشطاء المناخ ضد تطوير مشروعي ((روزبانك)) و((جاكداو))، ما يشير إلى استئناف التحديات القانونية ضد هذين المشروعين الرئيسين للنفط والغاز.

ويأتي هذا التطور، في أعقاب حكم صادر عن المحكمة المدنية العليا في إسكتلندا، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل إنتاج الوقود الأحفوري في المملكة المتحدة.

وحدّدت المحكمة المدنية العليا في البلاد، موعداً لجلسة استماع في 12 نوفمبر، للنظر في قضيتين رفعتهما منظمتا ((أب ليفت)) و((غرينبيس))، المدافعتان عن المناخ، ضد تطوير مشروعي روزبانك وجاكداو في بحر الشمال.

ويشير ذلك إلى احتمال حاجة المشاريع إلى إعادة التقدم بطلب للحصول على إذن التخطيط من حكومة حزب العمال، التي تعارض تطوير مشاريع الوقود الأحفوري المحلية، أكثر من حكومة حزب المحافظين السابقة.

ويتم تطوير مشروعي روزبانك وجاكداو، من قبل شركة إكوينور، بالشراكة مع ((إيثاكا إنيرجي))، وشركة شل على التوالي. وتؤكد إكوينور أن مشروع روزبانك سيشكل نحو 7 % من إنتاج النفط في المملكة المتحدة، في حين تزعم ((شل)) أن مشروع جاكداو سينتج ما يكفي من الغاز، لتدفئة ما يعادل قرابة 1.4 مليون منزل في المملكة المتحدة.

ومنحت حكومة المحافظين السابقة، موافقتها لتطوير المشروعين في عامي 2023 و2022، حيث حرصت على تعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز. ومع ذلك، زعم النشطاء أن الحكومة كان يتعين عليها أن تضع في الحسبان الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز من هذه الحقول من قبل المستهلكين، مثل تلك المنبعثة من السيارات والغلايات ومحطات الكهرباء، والتي تُعرف باسم ((انبعاثات النطاق 3)).

وخلال الشهر الماضي، أعلنت الحكومة أنها لن تطعن على طلبي المراجعة القضائية. وجاء ذلك بعد حكم قانوني بارز في يونيو، عندما وجدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، أن مجلساً محلياً في إنجلترا، كان يتعين عليه النظر في انبعاثات النطاق 3، عندما منح إذن التخطيط لمشروع التنقيب عن النفط في هورس هيل بمقاطعة سري.

وتبع ذلك قرار من المحكمة العليا في لندن هذا الشهر، والتي رفضت أيضاً منح إذن التخطيط لمشروع منجم لتعدين الفحم في غربي كمبريا، شمال غربي إنجلترا، بسبب عدم مراعاة انبعاثات النطاق 3. ومنذ توليها السلطة في يوليو، أوفت حكومة حزب العمال بوعودها الانتخابية الرامية للابتعاد عن النفط والغاز، لصالح مصادر الطاقة المتجددة.

ورفعت الحكومة معدل الضريبة على شركات التنقيب النفط والغاز، وتخطط لوقف إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في حقول جديدة. ومع ذلك، أشارت إلى عدم إلغاء التراخيص الحالية، وتشارك حالياً في مشاورات بشأن توجيهات بيئية جديدة للصناعة.

وذكر متحدث باسم شركة شل، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن موضوع الدعوى، مضيفاً أن الشركة ستجادل في نوفمبر، بأن ((التصاريح الحالية لتطوير جاكداو، يجب أن تبقى سارية)). وأوضحت شل أن ((جاكداو مشروع حيوي لتحقيق أمن الطاقة في المملكة المتحدة، وهو قيد التنفيذ بالفعل)).

من جانبه، أوضح متحدث باسم إكوينور، أن الشركة لم تدلِ بأي تعليق حيال القضايا القانونية الجارية، لكنه أضاف أن مشروع روزبانك سيجذب الاستثمارات، ويخلق فرص العمل، وسيعزز أمن الطاقة، مؤكداً أنه مشروع ((حيوي للمملكة المتحدة)).

على الجانب الآخر، قالت تيسا خان المديرة التنفيذية لمجموعة ((أبليفت))، المناصرة للمناخ، إنها ((تشعر بالارتياح))، لأن الحجج ضد مشروع روزبانك ((ستحظى الآن بجلسة استماع عادلة في المحكمة)). في حين لم تصدر ((إيثاكا إنرجي)) أي تعليق.

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