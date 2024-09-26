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تواصل الإشادات بمضامين كلمة ولي العهد رئيس الوزراء في الأمم المتحدة

9/26/2024 7:16:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬فارس‭ ‬الرويعي،‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬إن‮
‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬صاحبُ‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين،‭ ‬جاءت‮
‬شاملةً‭ ‬في‭ ‬مضامينها،‭ ‬حيث‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬القضايا‭ ‬الدولية‭ ‬المهمة‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المنظمة،‭ ‬خاصةً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الدقيقة‭ ‬والحساسة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬العالم‭.‬


وأوضح‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬سموه‭ ‬أكدت‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخ‭ ‬بالتعددية‭ ‬ودعمها‭ ‬للدعوة‭ ‬إلى‭ ‬إصلاح‭ ‬حقيقي‭ ‬وشامل‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بجميع‭ ‬أجهزتها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الالتزامات‭ ‬التي‭ ‬تعهدت‭ ‬بها‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وميثاق‭ ‬المستقبل‭ ‬الذي‭ ‬اعتمد‭ ‬مؤخرًا‭.‬

وأوضح‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬عكست‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للازدهار‭ ‬الجماعي‭ ‬والأمل‭ ‬المستدام،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬أطلقت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬ودعا‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

بدوره‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬بالكلمة،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالكلمة‭ ‬الشاملة،‭ ‬والمضامين‭ ‬والرؤى‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬قدَّمها‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬لامست‭ ‬القضايا‭ ‬المهمة‭ ‬والجوهرية‭ ‬وتمثل‭ ‬معالجة‭ ‬لمختلف‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬تجسد‭ ‬النهج‭ ‬الإيجابي‭ ‬والفاعل‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬والتي‭ ‬تتسم‭ ‬بالشمولية‭ ‬والحكمة‭ ‬والمعالجة‭ ‬المتوازنة‭ ‬لكافة‭ ‬التحديات‭.‬

وأكد‭ ‬الصالح‭ ‬أنَّ‭ ‬نهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬ويبني‭ ‬مسارات‭ ‬للتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وثمّن‭ ‬الصالح‭ ‬ما‭ ‬اشتملت‭ ‬عليه‭ ‬الكلمة‭ ‬من‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬محنته‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتلبية‭ ‬تطلعاته‭ ‬المشروعة‭ ‬والدعوة‭ ‬العاجلة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والمبادرة‭ ‬لتجاوز‭ ‬الأزمات‭ ‬والصراعات،‭ ‬والتوجه‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬السلمان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بما‭ ‬تضمنته‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بإلقائها‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأكدت‭ ‬السلمان‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬مضامين‭ ‬حضارية‭ ‬رفيعة،‭ ‬ومبادرات‭ ‬أممية‭ ‬متميزة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صالح‭ ‬ورخاء‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬أجمع،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية‭ ‬العادلة،‭ ‬ومواصلة‭ ‬جهود‭ ‬نشر‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬العالم‭ ‬كافة‭.‬

ونوَّهت‭ ‬السلمان‭ ‬بالنهج‭ ‬الإصلاحي‭ ‬المنفتح‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بشأن‭ ‬دعم‭ ‬الدعوات‭ ‬للإصلاح‭ ‬الشامل‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهيئات‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬والمنظمات‭ ‬الحيوية‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬مثل‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

وثمَّنت‭ ‬السلمان‭ ‬تأكيد‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التاريخي‭ ‬الثابت‭ ‬والراسخ‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ومساندة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬كارثةً‭ ‬إنسانيةً‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬وضرورة‭ ‬الإسراع‭ ‬لإحلال‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬والدائم‭ ‬والعادل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

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