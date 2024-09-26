تواصل الإشادات بمضامين كلمة ولي العهد رئيس الوزراء في الأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن
كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، صاحبُ السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في اليوم الأول من المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، جاءت
شاملةً في مضامينها، حيث ركزت على القضايا الدولية المهمة المدرجة على جدول أعمال المنظمة، خاصةً في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي يمر بها العالم.
وأوضح المندوب الدائم أن كلمة سموه أكدت التزام مملكة البحرين الراسخ بالتعددية ودعمها للدعوة إلى إصلاح حقيقي وشامل للأمم المتحدة بجميع أجهزتها، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، لمعالجة التحديات العالمية وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وميثاق المستقبل الذي اعتمد مؤخرًا.
وأوضح المندوب الدائم أن الكلمة عكست حرص مملكة البحرين الدائم على السلام كركيزة أساسية للازدهار الجماعي والأمل المستدام، ومن هذا المنطلق أطلقت مملكة البحرين جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، ودعا حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.
بدوره أشاد رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية يوسف بن صالح الصالح بالكلمة، وأعرب عن الفخر والاعتزاز بالكلمة الشاملة، والمضامين والرؤى الاستراتيجية التي قدَّمها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الكلمة لامست القضايا المهمة والجوهرية وتمثل معالجة لمختلف التحديات العالمية، كما تجسد النهج الإيجابي والفاعل للدبلوماسية البحرينية والتي تتسم بالشمولية والحكمة والمعالجة المتوازنة لكافة التحديات.
وأكد الصالح أنَّ نهج مملكة البحرين قائم على بناء وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي من خلال العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويبني مسارات للتعاون والتنسيق المثمر مع دول العالم.
وثمّن الصالح ما اشتملت عليه الكلمة من التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته الإنسانية وتلبية تطلعاته المشروعة والدعوة العاجلة لوقف إطلاق النار والمبادرة لتجاوز الأزمات والصراعات، والتوجه نحو تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
من جانبها أشادت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان عضو مجلس الشورى، بما تضمنته كلمة مملكة البحرين، التي تفضل بإلقائها نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت السلمان أن الكلمة اشتملت على مضامين حضارية رفيعة، ومبادرات أممية متميزة، من أجل صالح ورخاء شعوب العالم أجمع، انطلاقًا من الرؤية الملكية السامية القائمة على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية العادلة، ومواصلة جهود نشر السلام والتعايش والتسامح والحوار بين دول وشعوب العالم كافة.
ونوَّهت السلمان بالنهج الإصلاحي المنفتح في كلمة سمو ولي العهد بشأن دعم الدعوات للإصلاح الشامل للأمم المتحدة، وهيئات اتخاذ القرار ومجلس الأمن، والمنظمات الحيوية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
وثمَّنت السلمان تأكيد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، موقف مملكة البحرين التاريخي الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعيش كارثةً إنسانيةً غير مسبوقة، وضرورة الإسراع لإحلال السلام الشامل والدائم والعادل في المنطقة.
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