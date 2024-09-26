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قرار بتعديل بعض أحكام ((الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها))

9/26/2024 7:16:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬47‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬40‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بتحديد‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬الترخيص‭ ‬للشركات‭ ‬ذات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الأجنبي‭ ‬بمزاولتها،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُضاف‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬378‭) ‬إلى‭ ‬الجدول‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬40‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بتحديد‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬الترخيص‭ ‬للشركات‭ ‬ذات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الأجنبي‭ ‬بمزاولتها،‭ ‬نصه‭ ‬الآتي‭:‬

رقم

رمز‭ ‬النشاط

اسم‭ ‬النشاط

378

3-47736

تجارة‭/‬بيع‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المعارض‭ ‬الفنية‭ ‬التجارية

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN26092024000055011008ID1108721191

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