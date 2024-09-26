جامعات من البحرين تشارك في معرض الخليج الثالث للتعليم والتدريب بأبوظبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وسط إقبالٍ واسعٍ، شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي افتتاح معرض الخليج للتعليم والتدريب في نسخته الثالثة، الذي يقام في منارة السعديات، بتنظيم من شركة «ميد بوينت» المتخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات، والذي يشكّل منصة نموذجية تتيح للطلبة، وخاصة في المرحلة الثانوية، تحديد أفضل الخيارات المناسبة لهم من التخصصات الجامعية، عبر مقابلة نخبة من ممثلي العديد من الجامعات المحلية والدولية.
وشهد الافتتاح حضوراً رفيع المستوى من الدولة، إلى جانب وفود من عدد كبير من دول العالم، يمثلون عدة جهات حكومية وخاصة، ولاسيما المؤسسات ذات العلاقة بالتعليم والتعليم العالي.
ومن مملكة البحرين، حضر افتتاح المعرض كل من الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل خليفة، والأستاذ الدكتور عبدالله يوسف الحواج الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية، والأستاذ الدكتور منصور العالي رئيس الجامعة الأهلية، والدكتور عدنان التميمي نائب رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا للشؤون الإدارية والمالية. كما شارك الدكتور صالح توفيق البخيت المستشار بالملحقية الثقافية بسفارة مملكة البحرين في الإمارات بتكريم الجهات المشاركة.
وأعربت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة (ميد بوينت) عن شكرها وتقديرها للشركاء في مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض على دعمهم لجعل هذا الحدث ممكناً ودورهم الفعال في تطوير واستضافة الفعالية في إمارة أبوظبي، حيث يشهد المعرض ورش عمل، على فترتين من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 3 ظهراً ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً إلى الساعة 7 مساءً.
كما أشادت بوزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة، ودائرة التعليم والمعرفة، على دعمهم ومساندتهم لكل ما يعزز الإرشاد الأكاديمي للطلبة، وتنمية وعيهم بالخيارات والفرص التي تساهم في تحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وحثهم على المشاركة في المعرض، والاطلاع على مخرجاته التي تجسد الرؤى الخاصة بمستقبلهم، وتوجهاتهم الأكاديمية.
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