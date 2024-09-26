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جامعات من البحرين تشارك في معرض الخليج الثالث للتعليم والتدريب بأبوظبي

9/26/2024 7:16:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وسط‭ ‬إقبالٍ‭ ‬واسعٍ،‭ ‬شهدت‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي‭ ‬افتتاح‭ ‬معرض‭ ‬الخليج‭ ‬للتعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬منارة‭ ‬السعديات،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ميد‭ ‬بوينت‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وإدارة‭ ‬الفعاليات،‭ ‬والذي‭ ‬يشكّل‭ ‬منصة‭ ‬نموذجية‭ ‬تتيح‭ ‬للطلبة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية،‭ ‬تحديد‭ ‬أفضل‭ ‬الخيارات‭ ‬المناسبة‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬الجامعية،‭ ‬عبر‭ ‬مقابلة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭.‬

وشهد‭ ‬الافتتاح‭ ‬حضوراً‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬الدولة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وفود‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬يمثلون‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة،‭ ‬ولاسيما‭ ‬المؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالتعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭.‬

ومن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حضر‭ ‬افتتاح‭ ‬المعرض‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬الحواج‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬للجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬والدكتور‭ ‬عدنان‭ ‬التميمي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭. ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬صالح‭ ‬توفيق‭ ‬البخيت‭ ‬المستشار‭ ‬بالملحقية‭ ‬الثقافية‭ ‬بسفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬بتكريم‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭.‬

وأعربت‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ (‬ميد‭ ‬بوينت‭) ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للشركاء‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬أبوظبي‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬لجعل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬ممكناً‭ ‬ودورهم‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬واستضافة‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬أبوظبي،‭ ‬حيث‭ ‬يشهد‭ ‬المعرض‭ ‬ورش‭ ‬عمل،‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬صباحاً‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬3‭ ‬ظهراً‭ ‬ويوم‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬3‭ ‬ظهراً‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬ودائرة‭ ‬التعليم‭ ‬والمعرفة،‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬ومساندتهم‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬الإرشاد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬للطلبة،‭ ‬وتنمية‭ ‬وعيهم‭ ‬بالخيارات‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬مخرجاته‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬الرؤى‭ ‬الخاصة‭ ‬بمستقبلهم،‭ ‬وتوجهاتهم‭ ‬الأكاديمية‭.‬

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