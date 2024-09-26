مكتب التربية العربي يدشن المكتبة التربوية الخليجية الرقمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬الاجتماع‭ ‬بتنوع‭ ‬البرامج‭ ‬المقدمة‭ ‬وجودتها‭ ‬وتنوع‭ ‬أنشطتها‭ ‬والمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬لإنجازها‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬وغايات،‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬البرامج‭ ‬من‭ ‬دراسات‭ ‬مختلفة‭ ‬ركَّزَت‭ ‬جميعها‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬الميدان‭ ‬التعليمي‭ ‬والمستجدات‭ ‬التربوية‭ ‬وتجارب‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭. ‬وأَكَّد‭ ‬الجميع‭ ‬دور‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬وزارات‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬دشن‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬وكلاء‭ ‬وزارات‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬المكتبة‭ ‬التربوية‭ ‬الخليجية‭ ‬الرقمية،‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬مكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬لتعميم‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالمعلومات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إتاحة‭ ‬المعلومات‭ ‬التربوية،‭ ‬وتنظيم‭ ‬أوعية‭ ‬المعلومات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬المكتب‭ ‬بإنتاجها،‭ ‬للإفادة‭ ‬منها‭ ‬عبر‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬تتيح‭ ‬الدخول‭ ‬الموحد‭ ‬لوزارات‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وللمدارس‭ ‬ومنسوبيها‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬والباحثين‭ ‬والباحثات‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬المكتبة‭ ‬لتكون‭ ‬مصدرًا‭ ‬رئيساً‭ ‬لمصادر‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬ينتجها‭ ‬المكتب‭ ‬والمراكز‭ ‬التابعة‭ ‬له،‭ ‬ومن‭ ‬خلالها‭ ‬يستطيع‭ ‬الباحث‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬النصوص‭ ‬الكاملة‭ ‬لكل‭ ‬مخرجات‭ ‬مكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬ومراكزه‭ ‬المتخصصة،‭ ‬كما‭ ‬حولت‭ ‬المكتبة‭ ‬محتوياتها‭ ‬إلى‭ ‬صيغة‭ ‬رقمية‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭ ‬وإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬بسهولة،‭ ‬مما‭ ‬يثري‭ ‬المحتوى‭ ‬العربي‭ ‬الإلكتروني‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وتتكامل‭ ‬به‭ ‬المكتبة‭ ‬الرقمية‭ ‬مع‭ ‬منصات‭ ‬المعلومات‭ ‬التربوية‭ ‬الخليجية‭.‬

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