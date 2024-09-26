((تنظيم المهن الصحية)) تكرم المؤسسات الحائزة الاعتماد الوطني للجودة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬الرؤى‭ ‬الطموحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬وضمان‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭.‬‮

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وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نفخر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬الاعتماد‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬برنامجًا‭ ‬رياديًّا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إلزامية‭ ‬تطبيقه‭ ‬وربطه‭ ‬بتجديد‭ ‬الترخيص،‭ ‬حيث‭ ‬إنّ‭ ‬تطبيق‭ ‬الاعتماد‭ ‬يبين‭ ‬لنا‭ ‬مجالات‭ ‬التحسين‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الحوكمة‭ ‬والإدارة‭ ‬وسلامة‭ ‬المرضى‭ ‬والعدوى،‭ ‬وإدارة‭ ‬الجودة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬الاعتماد،‭ ‬حيث‭ ‬تؤدي‭ ‬الهيئة‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬الاعتماد‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬وهي‭ ‬معايير‭ ‬مهمة‭ ‬وتشكل‭ ‬قاعدة‭ ‬أساسية‭ ‬لتطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‮»‬‭.‬‮

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من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأفضل‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭. ‬

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