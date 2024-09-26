((تنظيم المهن الصحية)) تكرم المؤسسات الحائزة الاعتماد الوطني للجودة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أقامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حفل تكريم للمستشفيات والمراكز الطبية الحائزة الاعتماد الوطني للجودة لعام 2024، وبحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي وممثلي المستشفيات والمراكز الطبية.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الدعم اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة متواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للقطاع الصحي في المملكة، بما يعكس الرؤى الطموحة لتعزيز وتطوير القطاع الصحي، وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بما يحقق التغطية الصحية الشاملة.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة: «إننا نفخر في مملكة البحرين بتطبيق برنامج الاعتماد الذي يعد برنامجًا رياديًّا على مستوى المنطقة، من حيث إلزامية تطبيقه وربطه بتجديد الترخيص، حيث إنّ تطبيق الاعتماد يبين لنا مجالات التحسين في عمليات الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية في المملكة، من حيث الحوكمة والإدارة وسلامة المرضى والعدوى، وإدارة الجودة وغيرها من معايير الاعتماد، حيث تؤدي الهيئة دورًا مهمًا في تحسين أداء المؤسسات الصحية من خلال تطبيق الاعتماد الذي يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية، وهي معايير مهمة وتشكل قاعدة أساسية لتطبيق برنامج الضمان الصحي».
من جانبه، أشار الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى أن حصول المؤسسات الصحية على الاعتماد يعكس التزامها بتقديم خدمات صحية عالية الجودة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
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