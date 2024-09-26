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اجتماع تنسيقي برئاسة محافظ ((الجنوبية)) لبحث استعدادات موسم الأمطار مع الجهات الحكومية

9/26/2024 7:16:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬اجتماعاً‭ ‬تنسيقياً‭ ‬لبحث‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لاستقبال‭ ‬فترة‭ ‬الأمطار،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬العميد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬والمهندس‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬السهلي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والمهندس‭ ‬أحمد‭ ‬سامي‭ ‬التاجر‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للطرق‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬وبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والمحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬والتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬متكاملة‭ ‬تبرز‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬أهمية‭ ‬التنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬المسبق‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المناسبة‭ ‬لاستقبال‭ ‬فترة‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬والطرق‭ ‬الفرعية‭ ‬والرئيسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬الجاهزية‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬الاستباقية‭ ‬وتحديد‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬لمشروع‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة،‭ ‬وذلك‭ ‬لأهمية‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬الجذرية‭ ‬للنقاط‭ ‬التي‭ ‬يتكرر‭ ‬فيها‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬سنوياً،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬الصيانة‭ ‬اللازمة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬الداخلية‭ ‬والمناطق‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬تابع‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬خطة‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لفترة‭ ‬الأمطار‭ ‬والحلول‭ ‬والإجراءات‭ ‬لمواجهة‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬وطرق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬كإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الطرق‭ ‬وأنشاء‭ ‬الأرصفة،‭ ‬وإنشاء‭ ‬شبكات‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬والصهاريج‭ ‬والمضخات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجمعات‭ ‬السكنية،‭ ‬مع‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬قدم‭ ‬فريق‭ ‬الرصد‭ ‬الهندسي‭ ‬والرصد‭ ‬الميداني‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬عرضاً‭ ‬توضيحياً،‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عرض‭ ‬أبرز‭ ‬المواقع‭ ‬لتجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬والمناطق‭ ‬الداخلية‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬أبرز‭ ‬الحلول،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬الصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬لشبكات‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬وصيانة‭ ‬مضخات‭ ‬شبكات‭ ‬تصريف‭ ‬المياه،‭ ‬وتفريغ‭ ‬الخزانات‭ ‬الأرضية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

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