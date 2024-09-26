اجتماع تنسيقي برئاسة محافظ ((الجنوبية)) لبحث استعدادات موسم الأمطار مع الجهات الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماعاً تنسيقياً لبحث الاستعدادات والجهود المشتركة لاستقبال فترة الأمطار، وذلك بحضور كل من العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، والمهندس محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة القائم بأعمال مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، والمهندس أحمد سامي التاجر الوكيل المساعد للطرق في وزارة الأشغال، بالإضافة الى عدد من المسؤولين من الإدارة العامة للدفاع المدني، وبلدية المنطقة الجنوبية، والمحافظة الجنوبية.
وفي مستهل الاجتماع أكد سمو المحافظ حرص المحافظة الجنوبية على تعزيز الشراكة والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الحكومية بما يلبي احتياجات الأهالي والمواطنين في المجالات المختلفة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهاً سموه إلى حرص المحافظة على تحقيق تطلعات المواطنين عبر توفير خدمات متكاملة تبرز التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أكد سمو المحافظ أهمية التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المختصة، في إطار التعاون في الترتيب المسبق وتنفيذ الإجراءات المناسبة لاستقبال فترة الأمطار في المناطق السكنية والطرق الفرعية والرئيسية من خلال رفع الجاهزية ووضع الخطط الاستباقية وتحديد الإجراءات المتبعة لمشروع تصريف مياه الأمطار في كافة مناطق المحافظة، وذلك لأهمية إيجاد الحلول الجذرية للنقاط التي يتكرر فيها تجمع مياه الأمطار سنوياً، والعمل على إجراء الصيانة اللازمة لها في مختلف المناطق الداخلية والمناطق الحيوية في المنطقة.
كما تابع سمو محافظ المحافظة الجنوبية خطة وزارة الأشغال لفترة الأمطار والحلول والإجراءات لمواجهة تجمع مياه الأمطار في مناطق وطرق المحافظة الجنوبية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية كإعادة تأهيل الطرق وأنشاء الأرصفة، وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار والصهاريج والمضخات في عدد من المجمعات السكنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات وفق أعلى المعايير.
من جانب آخر، قدم فريق الرصد الهندسي والرصد الميداني بالمحافظة الجنوبية عرضاً توضيحياً، تم من خلاله عرض أبرز المواقع لتجمع مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية والمناطق الداخلية بالمحافظة الجنوبية، وذلك لبحث أبرز الحلول، والتأكد من الصيانة الدورية لشبكات تصريف مياه الأمطار وصيانة مضخات شبكات تصريف المياه، وتفريغ الخزانات الأرضية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
كلمات دالة
MENAFN26092024000055011008ID1108721184
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.