اجتماع تنسيقي برئاسة محافظ ((الجنوبية)) لبحث استعدادات موسم الأمطار مع الجهات الحكومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬والتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬متكاملة‭ ‬تبرز‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬أهمية‭ ‬التنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬المسبق‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المناسبة‭ ‬لاستقبال‭ ‬فترة‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬والطرق‭ ‬الفرعية‭ ‬والرئيسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬الجاهزية‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬الاستباقية‭ ‬وتحديد‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬لمشروع‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة،‭ ‬وذلك‭ ‬لأهمية‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬الجذرية‭ ‬للنقاط‭ ‬التي‭ ‬يتكرر‭ ‬فيها‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬سنوياً،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬الصيانة‭ ‬اللازمة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬الداخلية‭ ‬والمناطق‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬تابع‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬خطة‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لفترة‭ ‬الأمطار‭ ‬والحلول‭ ‬والإجراءات‭ ‬لمواجهة‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬وطرق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬كإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الطرق‭ ‬وأنشاء‭ ‬الأرصفة،‭ ‬وإنشاء‭ ‬شبكات‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬والصهاريج‭ ‬والمضخات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجمعات‭ ‬السكنية،‭ ‬مع‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬قدم‭ ‬فريق‭ ‬الرصد‭ ‬الهندسي‭ ‬والرصد‭ ‬الميداني‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬عرضاً‭ ‬توضيحياً،‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عرض‭ ‬أبرز‭ ‬المواقع‭ ‬لتجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬والمناطق‭ ‬الداخلية‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬أبرز‭ ‬الحلول،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬الصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬لشبكات‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬وصيانة‭ ‬مضخات‭ ‬شبكات‭ ‬تصريف‭ ‬المياه،‭ ‬وتفريغ‭ ‬الخزانات‭ ‬الأرضية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

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