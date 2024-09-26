وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية المشتركة مع الأمين العام للأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في الاجتماع الذي عقدته اللجنة العربية الإسلامية المشتركة برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، مع أنطونيو جوتيريتش الأمين العام للأمم المتحدة، والذي عقد يوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشارك في اجتماع اللجنة وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ودولة قطر ودولة فلسطين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
تم خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وخطر التصعيد المتنامي في المنطقة، والجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في القطاع دون عوائق.
كما تم مناقشة أوجه التعاون بين اللجنة والأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن في المسائل المتعلقة بحماية السلم والأمن الدوليين، والتنسيق المشترك في المساعي الجماعية الرامية الى تغليب الحلول السلمية لتسوية الصراعات والنزاعات في المنطقة العربية.
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