وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية المشتركة مع الأمين العام للأمم المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشارك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬ودولة‭ ‬فلسطين‭ ‬والجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬وجمهورية‭ ‬إندونيسيا‭ ‬وجمهورية‭ ‬نيجيريا‭ ‬الاتحادية‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭.‬‮

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تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وخطر‭ ‬التصعيد‭ ‬المتنامي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والجهود‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والأعيان‭ ‬المدنية،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للسكان‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭.‬‮

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كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحماية‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المساعي‭ ‬الجماعية‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬تغليب‭ ‬الحلول‭ ‬السلمية‭ ‬لتسوية‭ ‬الصراعات‭ ‬والنزاعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭. ‬

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