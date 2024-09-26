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وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية المشتركة مع الأمين العام للأمم المتحدة

9/26/2024 7:16:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقدته‭ ‬اللجنة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬مع‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريتش‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮

وشارك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬ودولة‭ ‬فلسطين‭ ‬والجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬وجمهورية‭ ‬إندونيسيا‭ ‬وجمهورية‭ ‬نيجيريا‭ ‬الاتحادية‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭.‬‮

تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وخطر‭ ‬التصعيد‭ ‬المتنامي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والجهود‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والأعيان‭ ‬المدنية،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للسكان‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭.‬‮

كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحماية‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المساعي‭ ‬الجماعية‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬تغليب‭ ‬الحلول‭ ‬السلمية‭ ‬لتسوية‭ ‬الصراعات‭ ‬والنزاعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭. ‬

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