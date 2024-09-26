المجلس البلدي وبلدية الشمالية يبحثان تحسين مستوى النظافة في مواقع قرى شارع النخيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
نظم مجلس بلدي الشمالية وبلدية المنطقة الشمالية جولة استطلاعية في عدد من المواقع في قرى شارع النخيل بمشاركة رئيس المجلس البلدي الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي ومدير عام البلدية المهندسة لمياء يوسف الفضالة ورئيس قسم الرقابة والتفتيش المهندس هشام العباسي وعدد من المسؤولين في البلدية، وذلك بهدف تقييم حالة النظافة العامة في عدد من المواقع في الدائرة الأولى وتحديد المتطلبات الاجرائية للحد من ظاهرة تجاوز قواعد النظافة العامة.
جاء ذلك بناء على الرؤية المستقبلية لمنظومة العمل المؤسسي في الارتقاء بمستوى النظافة والوعي الاجتماعي في الحفاظ على النظافة العامة وتحديد بعض المواقع لدراسة امكانية شمولها ببرنامج التشجير إلى جانب تقييم حالة بعض الحدائق وتحديد متطلبات الحفاظ على مستوى خدماتها الترفيهية.
وبدأت الجولة بالاطلاع على حديقة حلة العبد الصالح وتأكيد الاهتمام بالتشجير وصيانة الألعاب والمرافق الخدمية في الحديقة، ومن ثم توجه الفريق الى قرية كرانة وجرى التوقف عند مقبرة القرية وبحث إمكانية النظر في دراسة متطلبات تشجير المنطقة الواقعة في مسار سور المقبرة المحاذي لشارع النخيل، وفي إطار برنامج الجولة توجه الفريق الى ساحل قرية جدالحاج والاطلاع على حالة الساحل وتقييم واقع النظافة على الساحل مع بحث أسباب ظاهرة التواجد الكثيف والمتواصل لعلب زيت مكائن (الطرادات البحرية) التي يلقيها البحارة وتجرفها المياه البحرية الى الشريط الساحلي، مما تتسب في تلويث الشريط الساحلي والتأثير السلبي على المشهد الجمالي والحضاري للساحل، وقد جرى بحث وتبادل الآراء حول مصدر تكاثرها وتأكيد ضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراء لوقف المخالفة بالتعاون مع الجهات المختصة البلدية والبيئية الى جانب التأكيد في التركيز على توجيه الرسائل التوعوية للحد من المخالفات البيئية وقواعد النظافة العامة.
وتجسيدا لأهداف الجولة تمت زيارة ساحل جنوسان والتوقف عند ظاهرة القاء مخلفات البناء على الساحل وتبادل المرئيات في شأن المتطلبات الإجرائية المطلوب اتخاذها للحد من هذه المخالفات وبحث إمكانية التعاون مع المجتمع الأهلي وتعزيز الشراكة المجتمعية لوقف المخالفات الضارة بالمصالح البيئية والنظافة العامة للسكان.
كما تواصلت الجولة بزيارة المنطقة الواقعة على ساحل باربار والتي تدخل ضمن المرحلة الثانية لمشروع متنزه باربار الذي تمت زيارته وتقييم حالة النظافة وبيئة المزروعات والأشجار فيه، وزيارة المنطقة الغربية من الساحل وتقييم حالة النظافة في الموقع وتحديد ما الذي ينبغي اتخاذه من إجراءات عملية لزيادة الاهتمام بالنظافة العامة في الموقع.
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