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المجلس البلدي وبلدية الشمالية يبحثان تحسين مستوى النظافة في مواقع قرى شارع النخيل

9/26/2024 7:16:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


نظم‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬وبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬جولة‭ ‬استطلاعية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬شارع‭ ‬النخيل‭ ‬بمشاركة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬البلدية‭ ‬المهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬يوسف‭ ‬الفضالة‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬المهندس‭ ‬هشام‭ ‬العباسي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬البلدية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تقييم‭ ‬حالة‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬وتحديد‭ ‬المتطلبات‭ ‬الاجرائية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬تجاوز‭ ‬قواعد‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الرؤية‭ ‬المستقبلية‭ ‬لمنظومة‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬النظافة‭ ‬والوعي‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬وتحديد‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬لدراسة‭ ‬امكانية‭ ‬شمولها‭ ‬ببرنامج‭ ‬التشجير‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقييم‭ ‬حالة‭ ‬بعض‭ ‬الحدائق‭ ‬وتحديد‭ ‬متطلبات‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬خدماتها‭ ‬الترفيهية‭.‬

وبدأت‭ ‬الجولة‭ ‬بالاطلاع‭ ‬على‭ ‬حديقة‭ ‬حلة‭ ‬العبد‭ ‬الصالح‭ ‬وتأكيد‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالتشجير‭ ‬وصيانة‭ ‬الألعاب‭ ‬والمرافق‭ ‬الخدمية‭ ‬في‭ ‬الحديقة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬توجه‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬قرية‭ ‬كرانة‭ ‬وجرى‭ ‬التوقف‭ ‬عند‭ ‬مقبرة‭ ‬القرية‭ ‬وبحث‭ ‬إمكانية‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬متطلبات‭ ‬تشجير‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬سور‭ ‬المقبرة‭ ‬المحاذي‭ ‬لشارع‭ ‬النخيل،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬الجولة‭ ‬توجه‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬ساحل‭ ‬قرية‭ ‬جدالحاج‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬الساحل‭ ‬وتقييم‭ ‬واقع‭ ‬النظافة‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬مع‭ ‬بحث‭ ‬أسباب‭ ‬ظاهرة‭ ‬التواجد‭ ‬الكثيف‭ ‬والمتواصل‭ ‬لعلب‭ ‬زيت‭ ‬مكائن‭ (‬الطرادات‭ ‬البحرية‭) ‬التي‭ ‬يلقيها‭ ‬البحارة‭ ‬وتجرفها‭ ‬المياه‭ ‬البحرية‭ ‬الى‭ ‬الشريط‭ ‬الساحلي،‭ ‬مما‭ ‬تتسب‭ ‬في‭ ‬تلويث‭ ‬الشريط‭ ‬الساحلي‭ ‬والتأثير‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬الجمالي‭ ‬والحضاري‭ ‬للساحل،‭ ‬وقد‭ ‬جرى‭ ‬بحث‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬حول‭ ‬مصدر‭ ‬تكاثرها‭ ‬وتأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬اجراء‭ ‬لوقف‭ ‬المخالفة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬البلدية‭ ‬والبيئية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬التأكيد‭ ‬في‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬الرسائل‭ ‬التوعوية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬البيئية‭ ‬وقواعد‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭.‬

وتجسيدا‭ ‬لأهداف‭ ‬الجولة‭ ‬تمت‭ ‬زيارة‭ ‬ساحل‭ ‬جنوسان‭ ‬والتوقف‭ ‬عند‭ ‬ظاهرة‭ ‬القاء‭ ‬مخلفات‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬وتبادل‭ ‬المرئيات‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬المتطلبات‭ ‬الإجرائية‭ ‬المطلوب‭ ‬اتخاذها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات‭ ‬وبحث‭ ‬إمكانية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الأهلي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لوقف‭ ‬المخالفات‭ ‬الضارة‭ ‬بالمصالح‭ ‬البيئية‭ ‬والنظافة‭ ‬العامة‭ ‬للسكان‭.‬

كما‭ ‬تواصلت‭ ‬الجولة‭ ‬بزيارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬باربار‭ ‬والتي‭ ‬تدخل‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬لمشروع‭ ‬متنزه‭ ‬باربار‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬زيارته‭ ‬وتقييم‭ ‬حالة‭ ‬النظافة‭ ‬وبيئة‭ ‬المزروعات‭ ‬والأشجار‭ ‬فيه،‭ ‬وزيارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬الساحل‭ ‬وتقييم‭ ‬حالة‭ ‬النظافة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬وتحديد‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬عملية‭ ‬لزيادة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالنظافة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭.‬

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