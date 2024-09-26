وزير الخارجية يحضر احتفال دولة الكويت في مقر الأمم المتحدة بمناسبة ذكرى مبادرة إسطنبول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حضر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، الاحتفالية التي نظمتها دولة الكويت أمس الأول، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة الذكرى العشرين لمبادرة إسطنبول الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحضر الاحتفالية عدد من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورؤساء الوفود ورؤساء البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
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