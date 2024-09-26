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وزير الخارجية يحضر احتفال دولة الكويت في مقر الأمم المتحدة بمناسبة ذكرى مبادرة إسطنبول

9/26/2024 7:16:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬الاحتفالية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬أمس‭ ‬الأول،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬خالد‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لمبادرة‭ ‬إسطنبول‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليميين،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮

وحضر‭ ‬الاحتفالية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الوفود‭ ‬ورؤساء‭ ‬البعثات‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬

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