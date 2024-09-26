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ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين مديرين في هيئة الكهرباء والماء

9/26/2024 7:16:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬49‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬بتعيين‭ ‬مديرين‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬


‬المادة‭ ‬الأولى‮

يُعين‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬‮

1-‭ ‬السيد‭ ‬عقيل‭ ‬علوي‭ ‬محفوظ‭ ‬شبر،‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬تخطيط‭ ‬ومشاريع‭ ‬الكهرباء

2-‭ ‬السيدة‭ ‬وفاء‭ ‬علي‭ ‬الهرمسي‭ ‬الهاجري،‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬المشتريات‭ ‬والتجهيزات

3-‭ ‬السيد‭ ‬محمود‭ ‬رضي‭ ‬أحمد‭ ‬القميش،‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬والمخازن‭ ‬المركزية

4-‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬نجيب‭ ‬أحمد‭ ‬الجامع،‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬خدمات‭ ‬المشتركين

5-‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬سميح‭ ‬عبدالله‭ ‬الخان،‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬العمليات‭ ‬المالية

6-‮
‬السيد‭ ‬هاني‭ ‬سلمان‭ ‬حبيل‭ ‬النجار،‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية


‬المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

كلمات دالة

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