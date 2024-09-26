ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين مديرين في هيئة الكهرباء والماء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (49) لسنة 2024، بتعيين مديرين في هيئة الكهرباء والماء، وذلك بناءً على عرْض وزير شؤون الكهرباء والماء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين في هيئة الكهرباء والماء كل من:
1- السيد عقيل علوي محفوظ شبر، مديراً لإدارة تخطيط ومشاريع الكهرباء
2- السيدة وفاء علي الهرمسي الهاجري، مديراً لإدارة المشتريات والتجهيزات
3- السيد محمود رضي أحمد القميش، مديراً لإدارة الخدمات العامة والمخازن المركزية
4- السيد أحمد نجيب أحمد الجامع، مديراً لإدارة خدمات المشتركين
5- السيد يوسف سميح عبدالله الخان، مديراً لإدارة العمليات المالية
6-
السيد هاني سلمان حبيل النجار، مديراً لإدارة الحلول الرقمية
المادة الثانية
على وزير شؤون الكهرباء والماء تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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