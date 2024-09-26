وزير الخارجية يشارك في اجتماع الترويكا العربية بأعضاء مجلس الأمن الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في اجتماع الترويكا العربية، التي تضم مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، مع أعضاء مجلس الأمن الدولي الذي عقد أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشارك في الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وترأس جانب الدول الأعضاء في مجلس الأمن تانجا فاجون وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا، التي ترأس مجلس الأمن في الدورة الحالية، وبحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن في دورته الحالية.
ألقى وزير الخارجية في الاجتماع كلمة أكد فيها أهمية الاجتماع المشترك بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الجهود للحفاظ على الأمن والسلم الاقليمي، وتسوية النزاعات في المنطقة العربية بالوسائل السلمية.
وقال إن المنطقة العربية تواجه في الوقت الراهن العديد من الصراعات والأزمات، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، واستمرار النزاعات في ليبيا، والسودان، وسوريا، واليمن، والصومال، علاوة على خطر الإرهاب بأنواعه، وتأثير كل ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات العربية، وعلى الأمن والاستقرار الاقليمي، والأمن والسلم الدوليين.
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