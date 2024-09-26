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وزير الخارجية يشارك في اجتماع الترويكا العربية بأعضاء مجلس الأمن الدولي

9/26/2024 7:16:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الترويكا‭ ‬العربية،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وجمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮

وشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬‮

وترأس‭ ‬جانب‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬تانجا‭ ‬فاجون‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬والشؤون‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬التي‭ ‬ترأس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية،‭ ‬وبحضور‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الحالية‭.‬‮

ألقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬كلمة‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أهمية‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الاقليمي،‭ ‬وتسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬بالوسائل‭ ‬السلمية‭.‬‮

وقال‭ ‬إن‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬تواجه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬والأزمات،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬واستمرار‭ ‬النزاعات‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬والسودان،‭ ‬وسوريا،‭ ‬واليمن،‭ ‬والصومال،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬خطر‭ ‬الإرهاب‭ ‬بأنواعه،‭ ‬وتأثير‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬العربية،‭ ‬وعلى‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الاقليمي،‭ ‬والأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭.‬

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