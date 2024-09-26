((الدولية للصليب الأحمر)) تشيد ببرنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة بالبحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأشار الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، إلى أن برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة أحد المبادرات الملكية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، التي تحظى بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى ما تحقق من إنجازات نوعية وعالمية في مجال حقوق الإنسان بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وحصول برنامج السجون المفتوحة على شهادة الاعتماد الدولية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
من جهته، أشاد وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ببرنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة مشيراً إلى أنه تجربة وطنية متميزة، متمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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