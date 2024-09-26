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وزارة العمل تطور 20 خدمة حكومية للأفراد والمؤسسات

9/26/2024 7:16:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬20‭ ‬خدمة‭ ‬تقدمها‭ ‬الوزارة‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بتطوير‭ ‬500‭ ‬خدمة‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭.‬

وأوضح‭ ‬حميدان‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬بمختلف‭ ‬قطاعاتها،‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وتقليص‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإتمام‭ ‬الخدمة‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭%‬،‭ ‬وتقليل‭ ‬الخطوات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬خطوات‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬وتقليل‭ ‬الوقت‭ ‬المستغرق‭ ‬لإتمام‭ ‬الخدمة‭ ‬بنسبة‭ ‬25%‭ ‬كحد‭ ‬أدنى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لبعض‭ ‬الخدمات‭ ‬بنسبة‭ ‬100%،‭ ‬وتحسين‭ ‬واجهة‭ ‬المستخدم‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وذلك‭ ‬لرفع‭ ‬جودة‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬وتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء،‭ ‬بما‭ ‬يتّسق‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ (‬2023-2026‭).‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬التطوير‭ ‬شمل‭ ‬خدمات‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬إدارات‭ ‬بالوزارة،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬خدمة‭ ‬عرض‭ ‬الشواغر‭ ‬التدريبية‭ ‬لبرنامج‭ ‬فرص‭ (‬التدريب‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭) ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬تنمية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬رقمية‭ ‬بالكامل،‭ ‬مع‭ ‬تقليص‭ ‬المدة‭ ‬المستغرقة‭ ‬لإتمام‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬واحد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬توفر‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬المختلفة‭ ‬للتدريب‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ (‬3‭) ‬خدمات‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التوظيف‭ ‬وهي،‭ ‬خدمة‭ ‬عرض‭ ‬الشواغر‭ ‬الوظيفية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل،‭ ‬خدمة‭ ‬طلب‭ ‬إصدار‭ ‬إفادة‭ ‬توظيف‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وخدمة‭ ‬طلب‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬البحرنة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬100‭% ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬إصدار‭ ‬الإفادات‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬من‭ ‬النظام‭.‬

وتم‭ ‬تطوير‭ (‬8‭) ‬خدمات‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬المعاهد‭ ‬المهنية،‭ ‬ومن‭ ‬أهمها،‭ ‬خدمة‭ ‬تجديد‭ ‬ترخيص‭ ‬المؤسسة‭ ‬التدريبية‭ ‬الخاصة،‭ ‬وخدمة‭ ‬ترخيص‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬ترخيص‭ ‬توظيف‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬أو‭ ‬توظيف‭ ‬المدير‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المؤسسة‭ ‬التدريبية‭ ‬الخاصة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬ترخيص‭ ‬المدربين‭ ‬الأجانب‭ ‬والبحرينيين‭ ‬سواء‭ ‬بالدوام‭ ‬الجزئي‭ ‬أو‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التدريبية‭ ‬الخاصة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬إلكترونية‭ ‬100‭%‬،‭ ‬مع‭ ‬تقليص‭ ‬مدد‭ ‬الانتظار،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمؤسسات‭ ‬التدريب‭ ‬الخاصة‭.‬‮

وفي‭ ‬مجال‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬خدمتين،‭ ‬الأولى‭ ‬خدمة‭ ‬التسجيل‭ ‬والبت‭ ‬في‮
‬‭ ‬الشكاوى‭ ‬العمالية‭ ‬للعمال‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والثانية‭ ‬إخطار‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬تقليص‭ ‬حجم‭ ‬العمالة‭ ‬بسبب‭ ‬الإغلاق‭ ‬الكلي‭ ‬أو‭ ‬الجزئي‭ ‬للمنشأة،‭ ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬إدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬العمالية،‭ ‬فإنه‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬خدمتين‭ ‬أيضاً،‭ ‬وهما‭: ‬خدمة‭ ‬اعتماد‭ ‬طلبات‭ ‬التفرغ‭ ‬للعمل‭ ‬النقابي‭ ‬وإصدار‭ ‬الخطابات‭ ‬البنكية،‭ ‬وخدمة‭ ‬طلب‭ ‬التفاوض‭ ‬لتسوية‭ ‬نزاع‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقليل‭ ‬الوقت‭ ‬المستغرق‭ ‬لإتمام‭ ‬الخدمة‭ ‬بنسبة‭ ‬25‭% ‬كحد‭ ‬أدنى،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استقرار‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬العمال،‭ ‬وحماية‭ ‬مصالح‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭.‬

وفي‭ ‬مجال‭ ‬التعويضات‭ ‬ودعم‭ ‬التعطل،‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ (‬4‭) ‬خدمات،‭ ‬وهي‭: ‬خدمة‭ ‬متابعة‭ ‬سجل‭ ‬استحقاق‭ ‬بدل‭ ‬التعطل،‭ ‬خدمة‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الاستفسارات‭ ‬حول‭ ‬الإعانة‭ ‬والتعويض‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬خدمة‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬التظلمات‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬استحقاق‭ ‬الإعانة‭ ‬أو‭ ‬التعويض‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬وتطوير‭ ‬خدمة‭ ‬تسجيل‭ ‬مطالبات‭ ‬التعويض‭ ‬للمفصولين‭ ‬من‭ ‬العمل،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للعمليات‭ ‬بالكامل،‭ ‬مع‭ ‬توحيد‭ ‬معلومات‭ ‬الخدمات‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القنوات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التسهيل‭ ‬على‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭.‬

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