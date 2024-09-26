محافظ العاصمة يبحث التعاون المشترك مع وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة في مكتبه بالقضيبية، الرائد مهندس فوز محمد علي رئيس وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية.
وفي بداية اللقاء أشاد محافظ العاصمة بتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الرامية إلى تكثيف البرامج التثقيفية والحملات الإعلامية التي تسهم في رفع مستوى وعي المجتمع تجاه الظواهر السلبية، والعمل على الارتقاء والنهوض بالوعي العام تجاه أي مخاطر تحيط بالمجتمع وأفراده.
وأثنى على الدور الذي تقوم به وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني بوزارة الداخلية بهدف حماية الطفل من المخاطر التي قد تحيط بهم في الفضاء الإلكتروني، ونشر التوعية بأنواع وأشكال هذه الأخطار التي من الممكن أن يتعرض لها الطفل ضمن اتصاله بهذا الفضاء، إلى جانب نشر ثقافة التصرف السليم حيال وقوعه فيها بما في ذلك التواصل مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.
وأشاد بالحرص في توفير بيئة رقمية آمنة لمستخدمي المنصات والتطبيقات المختلفة على الأجهزة والهواتف الذكية، والعمل نحو تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، إلى جانب التركيز نحو تقديم ورش ومحاضرات توعوية لتوعية المستخدمين وحمايتهم وخاصة الأطفال من الوقوع ضحية أو الإقدام على ارتكاب أحد جرائم الفضاء الإلكتروني.
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