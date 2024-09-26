محافظ العاصمة يبحث التعاون المشترك مع وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬محافظ‭ ‬العاصمة‭ ‬بتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬البرامج‭ ‬التثقيفية‭ ‬والحملات‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬وعي‭ ‬المجتمع‭ ‬تجاه‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬والنهوض‭ ‬بالوعي‭ ‬العام‭ ‬تجاه‭ ‬أي‭ ‬مخاطر‭ ‬تحيط‭ ‬بالمجتمع‭ ‬وأفراده‭.‬

وأثنى‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬وحدة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بهدف‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحيط‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬ونشر‭ ‬التوعية‭ ‬بأنواع‭ ‬وأشكال‭ ‬هذه‭ ‬الأخطار‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الطفل‭ ‬ضمن‭ ‬اتصاله‭ ‬بهذا‭ ‬الفضاء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬التصرف‭ ‬السليم‭ ‬حيال‭ ‬وقوعه‭ ‬فيها‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬المختصة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬

وأشاد‭ ‬بالحرص‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬رقمية‭ ‬آمنة‭ ‬لمستخدمي‭ ‬المنصات‭ ‬والتطبيقات‭ ‬المختلفة‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬والهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬والعمل‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الاستخدام‭ ‬الآمن‭ ‬للإنترنت،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التركيز‭ ‬نحو‭ ‬تقديم‭ ‬ورش‭ ‬ومحاضرات‭ ‬توعوية‭ ‬لتوعية‭ ‬المستخدمين‭ ‬وحمايتهم‭ ‬وخاصة‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬الوقوع‭ ‬ضحية‭ ‬أو‭ ‬الإقدام‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬أحد‭ ‬جرائم‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭.‬

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