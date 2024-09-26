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تفعيل خدمة الطلب الإلكتروني المباشر لمستحقات الوفاة في التأمين الاجتماعي

9/26/2024 7:16:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬امل‭ ‬الحامد

أعلنت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تفعيل‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالوفاة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للهيئة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬تقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالوفاة‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للهيئة‭ ‬عبر‭ ‬الوصلة‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬أمس‭.‬

وتتضمن‭ ‬تعليمات‭ ‬خدمة‭ ‬تسجيل‭ ‬طلب‭ ‬مستحقات‭ ‬الوفاة‭ ‬ملء‭ ‬استمارة‭ ‬طلب‭ ‬صرف‭ ‬معاش‭ ‬المرفقة‭ ‬بإدراج‭ ‬كافة‭ ‬الورثة‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬الفريضة‭ ‬الشرعية،‭ ‬ويتم‭ ‬ملء‭ ‬استمارة‭ ‬منحة‭ ‬الوفاة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الابن‭-‬الابنة‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مستحقين‭ ‬للمعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬للقطاع‭ ‬العام‭ ‬فقط،‭ ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬تسجيل‭ ‬المبلغ‭ ‬المصروف‭ ‬على‭ ‬مصاريف‭ ‬الجنازة‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬القائم‭ ‬بالصرف‭ ‬على‭ ‬الجنازة‭ ‬خلاف‭ ‬الأرملة‭.‬

كما‭ ‬يتم‭ ‬تسجيل‭ ‬بيانات‭ ‬المستحقين‭ ‬للمعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬فقط‭ ‬الذين‭ ‬تنطبق‭ ‬عليهم‭ ‬شروط‭ ‬الاستحقاق؛‭ ‬مثل‭: (‬الأبناء‭ ‬والبنات‭ ‬القصر،‭ ‬البنت‭ ‬العاطلة‭ ‬والعزباء،‭ ‬المطلقة،‭ ‬الأرملة،‭ ‬الأبناء‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬سنة،‭ ‬طالب‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬إرفاق‭ ‬الإفادة‭ ‬الدراسية‭ ‬لفئة‭ ‬الذكور‭ ‬فقط‭ ‬الذين‭ ‬أعمارهم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬22‭ ‬سنة‭ ‬و26‭ ‬سنة‭ (‬دراسة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬فقط‭)‬،‭ ‬وإرفاق‭ ‬وثيقة‭ ‬الطلاق‭ ‬لفئة‭ ‬الإناث‭ ‬فقط‭. ‬وكذلك‭ ‬يتم‭ ‬تسجيل‭ ‬الابن‭ ‬والأخ‭ ‬العاجز‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬22‭ ‬سنة‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬وذلك‭ ‬بملء‭ ‬استمارة‭ ‬العرض‭ ‬على‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬مع‭ ‬تقارير‭ ‬طبية‭ ‬حديثة‭ ‬لفئة‭ ‬الذكور‭ (‬الأرمل،‭ ‬الأبناء،‭ ‬الاخوة‭)‬،‭ ‬وعند‭ ‬اعتماد‭ ‬المذكور‭ ‬في‭ ‬معيشته‭ ‬على‭ ‬المتوفى‭ ‬الرجاء‭ ‬إرفاق‭ ‬رسالة‭ ‬اعتماد‭ ‬موقعه‭ ‬من‭ ‬قبله‭ (‬فئات‭ ‬الأب،‭ ‬الأخ،‭ ‬الأخت‭)‬،‭ ‬وسيتم‭ ‬إخطاركم‭ ‬برسالة‭ ‬نصية‭ ‬عند‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭. ‬

كلمات دالة

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