تفعيل خدمة الطلب الإلكتروني المباشر لمستحقات الوفاة في التأمين الاجتماعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: امل الحامد
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تفعيل خدمة تقديم الطلبات المتعلقة بالوفاة في الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأشارت إلى إمكانية تقديم الطلبات المتعلقة بالوفاة مباشرة على الموقع الالكتروني للهيئة عبر الوصلة المخصصة لذلك، بحسب ما نشرت على موقعها أمس.
وتتضمن تعليمات خدمة تسجيل طلب مستحقات الوفاة ملء استمارة طلب صرف معاش المرفقة بإدراج كافة الورثة المسجلين في الفريضة الشرعية، ويتم ملء استمارة منحة الوفاة من قبل الابن-الابنة الأكبر في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش التقاعدي للقطاع العام فقط، كما تتضمن تسجيل المبلغ المصروف على مصاريف الجنازة في الرسالة المقدمة من القائم بالصرف على الجنازة خلاف الأرملة.
كما يتم تسجيل بيانات المستحقين للمعاش التقاعدي فقط الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق؛ مثل: (الأبناء والبنات القصر، البنت العاطلة والعزباء، المطلقة، الأرملة، الأبناء العاطلين عن العمل أقل من 22 سنة، طالب)، كما دعت إلى إرفاق الإفادة الدراسية لفئة الذكور فقط الذين أعمارهم ما بين 22 سنة و26 سنة (دراسة البكالوريوس فقط)، وإرفاق وثيقة الطلاق لفئة الإناث فقط. وكذلك يتم تسجيل الابن والأخ العاجز من عمر 22 سنة فما فوق، وذلك بملء استمارة العرض على اللجان الطبية مع تقارير طبية حديثة لفئة الذكور (الأرمل، الأبناء، الاخوة)، وعند اعتماد المذكور في معيشته على المتوفى الرجاء إرفاق رسالة اعتماد موقعه من قبله (فئات الأب، الأخ، الأخت)، وسيتم إخطاركم برسالة نصية عند تقديم الطلب.
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