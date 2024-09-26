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مجلس أمناء التعليم العالي يعتمد مؤشرات تطور قطاع التعليم في المملكة

9/26/2024 7:16:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬اجتماعه‭ ‬الدوري،‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬والمستشارين‭ ‬والمدعوين‭.‬

وتمت‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬الاعتماد‭ ‬البرامجي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬والمسكّنة‭ ‬أو‭ ‬المسندة‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات،‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬مدة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬سارية‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬صدور‭ ‬نتائج‭ ‬المراجعة‭ ‬للدورة‭ ‬القادمة‭ ‬طبقاً‭ ‬لإجراءات‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭.‬

كما‭ ‬تمّ‭ ‬اعتماد‭ ‬مؤشرات‭ ‬تطوّر‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومحاورها‭ ‬الخاصة‭ ‬بجودة‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬والبرامجي،‭ ‬والبحث‭ ‬والابتكار،‭ ‬والتدويل‭ ‬والحراك‭ ‬الأكاديمي‭.‬

وأصدر‭ ‬المجلس‭ ‬قراراً‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬آلية‭ ‬متابعة‭ ‬الخريجين‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬حيث‭ ‬يلزم‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬بتخصيص‭ ‬وحدة‭ ‬تنظيمية‭ ‬لمتابعة‭ ‬خريجي‭ ‬برامجها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لقياس‭ ‬نسبة‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬عمل،‭ ‬ومعرفة‭ ‬مدى‭ ‬تلبية‭ ‬المعارف‭ ‬والمهارات‭ ‬المكتسبة‭ ‬خلال‭ ‬دراستهم‭ ‬لمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ومدى‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استطلاع‭ ‬آراء‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بشأن‭ ‬مخرجات‭ ‬برامجها‭ ‬الأكاديمية‭.‬

واطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وأصدر‭ ‬القرارات‭ ‬التالي‭:‬

‭- ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬طرح‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬مع‭ ‬المسارات‭ ‬الفرعية‭ (‬القيادة‭ ‬والاستراتيجية‭ -‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ -‬التحول‭ ‬الرقمي‭ -‬التسويق‭ ‬الرقمي‭) ‬باللغة‭ ‬العربية‭.‬

‭- ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬استحداث‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية،‭ ‬وإدراجه‭ ‬تحت‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭.‬

‭- ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬البحرين‭ (‬كلية‭ ‬الضيافة‭) ‬استضافة‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الفنادق‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬فاتيل‭ ‬الفرنسية‭.‬

‭- ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬برنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬في‭ ‬التقنية‭ ‬المالية‭ ‬الحديثة‭ (‬فنتك‭) ‬المستضاف‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بانغور‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتغيير‭ ‬المسمى‭ ‬إلى‭ ‬بكالوريوس‭ ‬الصيرفة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬


‭- ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬استحداث‭ ‬برنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وإدارة‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وإدراجه‭ ‬تحت‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭.‬

‭- ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الجامعة‭ ‬الملكية‭ ‬للبنات‭ ‬إبرام‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬أبوظبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

‭- ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬ Canyon ‭ ‬ Vista ‭ ‬ Medical ‭ ‬ University ‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أريزونا‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

‭- ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية‭ ‬إبرام‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬الهاشمية‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭.‬

‭- ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬جامعة‭ ‬المملكة‭ ‬إبرام‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬السلطان‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬بماليزيا‭.‬

‭- ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬ Christian ‭ ‬ Medical ‭ ‬ College ‭ ‬ Vellore ‭ ‬بجمهورية‭ ‬الهند‭.‬

‭- ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬تمديد‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬


‭- ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬تعديل‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬ London ‭ ‬ South ‭ ‬ Bank ‭.‬

‭- ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬جامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ -‬البحرين‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬عمل‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬الحمادي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬مدة‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬القرار‭ ‬السابق‭.‬

‭- ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬اعتماد‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الجامعة‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيلة‭ ‬المجلس‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬تسمية‭ ‬الرئيس‭ ‬بشخصه‭. ‬

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