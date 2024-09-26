مجلس أمناء التعليم العالي يعتمد مؤشرات تطور قطاع التعليم في المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقد مجلس أمناء مجلس التعليم العالي برئاسة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس المجلس اجتماعه الدوري، بحضور أعضاء المجلس والمستشارين والمدعوين.
وتمت خلال الاجتماع الموافقة على منح الاعتماد البرامجي من قبل مجلس التعليم العالي لعدد من البرامج الأكاديمية، والمسكّنة أو المسندة على الإطار الوطني للمؤهلات، بحيث تكون مدة الاعتماد الأكاديمي سارية إلى حين صدور نتائج المراجعة للدورة القادمة طبقاً لإجراءات هيئة جودة التعليم والتدريب.
كما تمّ اعتماد مؤشرات تطوّر قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين، ومحاورها الخاصة بجودة الأداء المؤسسي والبرامجي، والبحث والابتكار، والتدويل والحراك الأكاديمي.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم آلية متابعة الخريجين في مؤسسات التعليم العالي، حيث يلزم هذه المؤسسات بتخصيص وحدة تنظيمية لمتابعة خريجي برامجها الأكاديمية لقياس نسبة الحاصلين على عمل، ومعرفة مدى تلبية المعارف والمهارات المكتسبة خلال دراستهم لمتطلبات سوق العمل، ومدى تطورهم الوظيفي، إلى جانب استطلاع آراء أصحاب العمل بشأن مخرجات برامجها الأكاديمية.
واطلع المجلس على طلبات مؤسسات التعليم العالي، وأصدر القرارات التالي:
- الموافقة على طلب الجامعة الخليجية طرح برنامج ماجستير في إدارة الأعمال مع المسارات الفرعية (القيادة والاستراتيجية -إدارة المشاريع -التحول الرقمي -التسويق الرقمي) باللغة العربية.
- الموافقة على طلب جامعة العلوم التطبيقية استحداث برنامج ماجستير في العلاقات الدولية، وإدراجه تحت كلية العلوم الإدارية.
- الموافقة على طلب كلية فاتيل البحرين (كلية الضيافة) استضافة برنامج ماجستير إدارة الأعمال في إدارة الفنادق الدولية من مجموعة فاتيل الفرنسية.
- الموافقة على طلب معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية إعادة فتح برنامج بكالوريوس في التقنية المالية الحديثة (فنتك) المستضاف من جامعة بانغور في المملكة المتحدة، وتغيير المسمى إلى بكالوريوس الصيرفة والتكنولوجيا المالية.
- الموافقة على طلب الجامعة الخليجية استحداث برنامج بكالوريوس في التكنولوجيا المالية وإدارة الاستثمار، وإدراجه تحت كلية العلوم الإدارية والمالية.
- الموافقة على طلب الجامعة الملكية للبنات إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- الموافقة على طلب جامعة البحرين الطبية إبرام اتفاقية تعاون مع Canyon Vista Medical University في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.
- الموافقة على طلب كلية البحرين الجامعية إبرام مذكرة تفاهم مع الجامعة الهاشمية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
- الموافقة على طلب جامعة المملكة إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة السلطان زين العابدين بماليزيا.
- الموافقة على طلب جامعة البحرين الطبية إبرام اتفاقية تعاون مع Christian Medical College Vellore بجمهورية الهند.
- الموافقة على طلب الجامعة الأهلية تمديد اتفاقية التعاون مع جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.
- الموافقة على طلب جامعة العلوم التطبيقية تعديل اتفاقية التعاون مع جامعة London South Bank .
- الموافقة على طلب جامعة ستراثكلايد -البحرين تمديد فترة عمل السيد خالد محمد الحمادي رئيس مجلس أمناء الجامعة مدة شهرين من تاريخ انتهاء مدة القرار السابق.
- الموافقة على طلب الجامعة العربية المفتوحة اعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس الأمناء بحيث يكون مسمى «رئيس الجامعة» ضمن تشكيلة المجلس بدلاً من تسمية الرئيس بشخصه.
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