المعرفي لـ((أخبار الخليج)): انتهاء فترة تأجيل رفع أسعار ((النخالة)) لا يعطي الضوء الأخضر للشركة برفعها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تنتهي‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬فترة‭ ‬تأجيل‭ ‬قرار‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمطاحن‭ ‬الدقيق‭ ‬بوقف‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬نخالة‭ ‬القمح‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬منتجاتها‭ ‬بزيادة‭ ‬أسعار‭ ‬منتجاتها‭ ‬غير‭ ‬الخاضعة‭ ‬للرقابة‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬والذي‭ ‬التزمت‭ ‬به‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمطاحن‭ ‬الدقيق‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬يونيو،‭ ‬حيث‭ ‬انقضت‭ ‬فترة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬منذ‭ ‬إقامة‭ ‬اجتماع‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الحكومة‭ ‬وممثلي‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمطاحن‭ ‬الدقيق‭.‬

وصرح‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬لــ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬الحكومة‭ ‬لمراجعة‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬النخالة‭ (‬الشوار‭) ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمطاحن‭ ‬الدقيق‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬إعطاء‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬للشركة‭ ‬برفع‭ ‬الأسعار،‭ ‬حيث‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬تأجيل‭ ‬القرار‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬والتدقيق،‭ ‬مما‭ ‬يضع‭ ‬الشركة‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولية‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬بدائل‭ ‬وحلول‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬جيب‭ ‬المواطن‭.‬

وأكد‭ ‬المعرفي‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬يصرف‭ ‬للشركة‭ ‬لشراء‭ ‬القمح‭ ‬يبلغ‭ ‬18‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لشراء‭ ‬حبة‭ ‬القمح‭ ‬الكاملة،‭ ‬ثم‭ ‬يستخرج‭ ‬منه‭ ‬6‭ ‬منتجات‭ ‬تباع‭ ‬جميعها‭ ‬بأسعار‭ ‬السوق‭ (‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان‭) ‬بينما‭ ‬يباع‭ ‬منتجان‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الستة‭ ‬بالسعر‭ ‬المدعوم،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬المواد‭ ‬الاولية‭ (‬حبوب‭ ‬القمح‭) ‬تم‭ ‬شراؤها‭ ‬بالدعم‭ ‬الحكومي،‭ ‬وهذا‭ ‬الوضع‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬قبوله‭ ‬لأنه‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬احتكار‭ ‬الشركة‭ ‬للسوق،‭ ‬ويمنع‭ ‬التنافسية‭ ‬وخفض‭ ‬الأسعار‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬المعرفي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نسبة‭ ‬34 % ‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬غير‭ ‬مملوكة‭ ‬للدولة،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬جزءًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬تذهب‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬جيوب‭ ‬مستثمرين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضعنا‭ ‬أمام‭ ‬تساؤل‭ ‬مهم‭ ‬حول‭ ‬أحقية‭ ‬استخدام‭ ‬أموال‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأرباح‭ ‬لأشخاص‭ ‬أو‭ ‬شركات‭ ‬خارجية‭.‬

وأشار‭ ‬المعرفي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬حققت‭ ‬أرباح‭ ‬مليونية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬لكنها‭ ‬اليوم‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬بضعة‭ ‬ملايين‭ ‬لتمويل‭ ‬توسعها‭ ‬وزيادة‭ ‬إنتاجها،‭ ‬وهذه‭ ‬المشكلة‭ ‬المالية‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحميلها‭ ‬للمواطن‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يستفد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأرباح‭ ‬بشيء‭.‬

وبين‭ ‬المعرفي‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬مطاحن‭ ‬البحرين‭ ‬تتلقى‭ ‬حاليًا‭ ‬31‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬سنويًا‭ ‬لتغطية‭ ‬فارق‭ ‬السعر‭ ‬ودعم‭ ‬استقرار‭ ‬سعر‭ ‬منتج‭ ‬طحين‭ ‬المخابز‭ ‬فقط،‭ ‬وهو‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬الـ18‭ ‬مليونا‭ ‬المصروفة‭ ‬لدعم‭ ‬شراء‭ ‬القمح،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الشراء‭ ‬والتصنيع‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬البيع‭ ‬بزيادة‭ ‬مبلغ‭ ‬الـ31‭ ‬ألفا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬وتوزيعها‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬بحرينية‭ ‬تقوم‭ ‬بإنتاج‭ ‬وبيع‭ ‬الطحين‭ ‬بمواصفات‭ ‬قياسية‭ ‬محددة،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬ومنع‭ ‬التصدير‭ ‬وإيقاف‭ ‬أي‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬الانتفاع‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭.‬

وأكد‭ ‬المعرفي‭ ‬أن‭ ‬النخالة‭ ‬ورغم‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬القمح‭ ‬الرئيسية،‭ ‬فإنها‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬مخلفات‭ ‬إنتاج‭ ‬أنواع‭ ‬الطحين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬قامت‭ ‬برفع‭ ‬أسعارها‭ ‬المرة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬عندما‭ ‬شهدت‭ ‬إقبال‭ ‬مربي‭ ‬المواشي‭ ‬وأصحاب‭ ‬الدواجن‭ ‬وشركات‭ ‬إنتاج‭ ‬البيض‭ ‬وغيرهم‭ ‬على‭ ‬شرائها،‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬تمثله‭ ‬من‭ ‬غذاء‭ ‬صحي‭ ‬جيد‭ ‬للحيوانات‭ ‬المختلفة‭ ‬وتماشيها‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬أنواع‭ ‬الأعلاف‭ ‬والأغذية‭ ‬وسعرها‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬رفع‭ ‬أسعارها‭ ‬سيؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬جميع‭ ‬المنتجات‭ ‬الحيوانية‭ ‬المحلية‭ ‬موثوقة‭ ‬المصدر‭ ‬التي‭ ‬اعتادها‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭.‬

ورفع‭ ‬النائب‭ ‬المعرفي‭ ‬مناشدته‭ ‬الى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالتدخل‭ ‬الحاسم‭ ‬بحكمته‭ ‬المعهودة،‭ ‬وقراراته‭ ‬النافذة،‭ ‬ونظرته‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الثاقبة،‭ ‬لمعالجة‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي،‭ ‬ووقف‭ ‬تسرب‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬لشركة‭ ‬المطاحن،‭ ‬وتوجيهه‭ ‬الى‭ ‬المواطنين‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭. ‬

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