الدكتورة لميس الأيوبي: 600 مريض يتلقون العلاج في مراكز الغسيل الكلوي وألف دينار شهريا كلفة الجلسات لكل مريض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ترتفع‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب،‭ ‬أولها‭ ‬ارتفاع‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬مثل‭ ‬السكري‭ ‬وارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬لذا‭ ‬تسعى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتحسين‭ ‬الخدمة‭ ‬المقدمة‭ ‬للمرضى‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم،‭ ‬تلبية‭ ‬لاحتياجات‭ ‬مرضى‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬ولتتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬لمراكز‭ ‬الغسيل‭ ‬الكلوي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬كان‭ ‬لنا‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الدكتورة‭ ‬لميس‭ ‬الأيوبي‭ ‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬وزراعة‭ ‬الكلى‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭. ‬

‭- ‬تتعدد‭ ‬مراكز‭ ‬الغسيل‭ ‬الكلوي‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬كم‭ ‬عدد‭ ‬تلك‭ ‬المراكز؟‭ ‬وكم‭ ‬عدد‭ ‬المرضى‭ ‬تقريباً‭ ‬المترددين‭ ‬على‭ ‬المراكز،‭ ‬وهل‭ ‬تكفي‭ ‬حاجة‭ ‬المرضى؟

تضم‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬مركزين‭ ‬لغسيل‭ ‬الكلى‭ ‬وهما؛‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البسيتين،‭ ‬ومركز‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬ويستفيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬600‭ ‬مريض‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬تلبي‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لأمراض‭ ‬الكلى،‭ ‬ووحدة‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬بالمستشفى‭ ‬العسكري،‭ ‬وعيادة‭ ‬الكلى‭ ‬بمستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي،‭ ‬احتياجات‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬افتتحت‭ ‬مركزا‭ ‬خاصا‭ ‬لغسيل‭ ‬الكلى‭.‬‮

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‭- ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬تثقيفي‭ ‬للمرضى‭ ‬وأسرهم‭ ‬بجوار‭ ‬الدور‭ ‬العلاجي؟

نعم،‭ ‬يبدأ‭ ‬التثقيف‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تثقيف‭ ‬المرضى‭ ‬وذويهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬والممرضين‭ ‬المتخصصين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اختصاصيي‭ ‬التغذية،‭ ‬وهذا‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تأخير‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬البدء‭ ‬بعملية‭ ‬الغسيل‭ ‬الكلوي‭ ‬ومنع‭ ‬حدوث‭ ‬المضاعفات‭.‬

كما‭ ‬يتم‭ ‬عمل‭ ‬فحوصات‭ ‬دورية‭ ‬ومتابعة‭ ‬للمرضى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأطباء‭ ‬المعالجين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬وكفاءة‭ ‬الغسيل‭ ‬لكل‭ ‬مريض‭.‬

‭-‬ ‭ ‬جلسات‭ ‬الغسيل‭ ‬الكلوي‭ ‬مكلفة‭ ‬وأنتم‭ ‬تبذلون‭ ‬قصارى‭ ‬جهودكم‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬مجانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬مع‭ ‬تغطية‭ ‬كاملة‭ ‬لعدد‭ ‬الجلسات‭ ‬وتوفير‭ ‬كادر‭ ‬طبي‭ ‬مجهز،‭ ‬كيف‭ ‬تقومون‭ ‬بذلك؟

تعتبر‭ ‬جلسات‭ ‬الغسيل‭ ‬الكلوي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬العلاجات‭ ‬كلفةً،‭ ‬تكلفتها‭ ‬تقارب‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬شهريا‭ ‬لكل‭ ‬مريض‭ ‬وهي‭ ‬متوافرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لمواطني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬تكلفة‭ ‬شراء‭ ‬أجهزة‭ ‬الغسيل،‭ ‬ومستلزماتها‭ ‬وصيانتها‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬بصورة‭ ‬دورية‭.‬

‭- ‬يلبي‭ ‬المركز‭ ‬احتياجات‭ ‬المرضى‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬المملكة‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لمرضى‭ ‬الكلى‭ ‬والغسيل‭ ‬الكلوي،‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أهدافكم‭ ‬المستقبلية؟

تحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬لكافة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬الصحية‭ ‬والبروتوكولات‭ ‬العلاجية‭ ‬الدولية،‭ ‬وتسعى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المواطنين‭ ‬الى‭ ‬خدمات‭ ‬مراكز‭ ‬الكلى‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الزراعة‭ ‬والغسيل‭ ‬الكلوي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الإكلينيكية‭ ‬للعلاج‭ ‬والمتابعة،‭ ‬تعزيزاً‭ ‬لمكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة،‭ ‬وتحقيقاً‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬

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