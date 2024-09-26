Friday, 27 September 2024 03:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدكتورة لميس الأيوبي: 600 مريض يتلقون العلاج في مراكز الغسيل الكلوي وألف دينار شهريا كلفة الجلسات لكل مريض

9/26/2024 7:16:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حاورتها‭: ‬لمياء‭ ‬إبراهيم‭ ‬

ترتفع‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب،‭ ‬أولها‭ ‬ارتفاع‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬مثل‭ ‬السكري‭ ‬وارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬لذا‭ ‬تسعى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتحسين‭ ‬الخدمة‭ ‬المقدمة‭ ‬للمرضى‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم،‭ ‬تلبية‭ ‬لاحتياجات‭ ‬مرضى‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬ولتتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬لمراكز‭ ‬الغسيل‭ ‬الكلوي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬كان‭ ‬لنا‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الدكتورة‭ ‬لميس‭ ‬الأيوبي‭ ‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬وزراعة‭ ‬الكلى‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭. ‬

‭- ‬تتعدد‭ ‬مراكز‭ ‬الغسيل‭ ‬الكلوي‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬كم‭ ‬عدد‭ ‬تلك‭ ‬المراكز؟‭ ‬وكم‭ ‬عدد‭ ‬المرضى‭ ‬تقريباً‭ ‬المترددين‭ ‬على‭ ‬المراكز،‭ ‬وهل‭ ‬تكفي‭ ‬حاجة‭ ‬المرضى؟

تضم‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬مركزين‭ ‬لغسيل‭ ‬الكلى‭ ‬وهما؛‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البسيتين،‭ ‬ومركز‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬ويستفيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬600‭ ‬مريض‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬تلبي‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لأمراض‭ ‬الكلى،‭ ‬ووحدة‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬بالمستشفى‭ ‬العسكري،‭ ‬وعيادة‭ ‬الكلى‭ ‬بمستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي،‭ ‬احتياجات‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬افتتحت‭ ‬مركزا‭ ‬خاصا‭ ‬لغسيل‭ ‬الكلى‭.‬‮

‭- ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬تثقيفي‭ ‬للمرضى‭ ‬وأسرهم‭ ‬بجوار‭ ‬الدور‭ ‬العلاجي؟

نعم،‭ ‬يبدأ‭ ‬التثقيف‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تثقيف‭ ‬المرضى‭ ‬وذويهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬والممرضين‭ ‬المتخصصين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اختصاصيي‭ ‬التغذية،‭ ‬وهذا‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تأخير‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬البدء‭ ‬بعملية‭ ‬الغسيل‭ ‬الكلوي‭ ‬ومنع‭ ‬حدوث‭ ‬المضاعفات‭.‬

كما‭ ‬يتم‭ ‬عمل‭ ‬فحوصات‭ ‬دورية‭ ‬ومتابعة‭ ‬للمرضى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأطباء‭ ‬المعالجين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬وكفاءة‭ ‬الغسيل‭ ‬لكل‭ ‬مريض‭.‬

‭-‬ ‭ ‬جلسات‭ ‬الغسيل‭ ‬الكلوي‭ ‬مكلفة‭ ‬وأنتم‭ ‬تبذلون‭ ‬قصارى‭ ‬جهودكم‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬مجانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬مع‭ ‬تغطية‭ ‬كاملة‭ ‬لعدد‭ ‬الجلسات‭ ‬وتوفير‭ ‬كادر‭ ‬طبي‭ ‬مجهز،‭ ‬كيف‭ ‬تقومون‭ ‬بذلك؟

تعتبر‭ ‬جلسات‭ ‬الغسيل‭ ‬الكلوي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬العلاجات‭ ‬كلفةً،‭ ‬تكلفتها‭ ‬تقارب‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬شهريا‭ ‬لكل‭ ‬مريض‭ ‬وهي‭ ‬متوافرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لمواطني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬تكلفة‭ ‬شراء‭ ‬أجهزة‭ ‬الغسيل،‭ ‬ومستلزماتها‭ ‬وصيانتها‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬بصورة‭ ‬دورية‭.‬

‭- ‬يلبي‭ ‬المركز‭ ‬احتياجات‭ ‬المرضى‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬المملكة‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لمرضى‭ ‬الكلى‭ ‬والغسيل‭ ‬الكلوي،‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أهدافكم‭ ‬المستقبلية؟

تحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬لكافة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬الصحية‭ ‬والبروتوكولات‭ ‬العلاجية‭ ‬الدولية،‭ ‬وتسعى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المواطنين‭ ‬الى‭ ‬خدمات‭ ‬مراكز‭ ‬الكلى‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الزراعة‭ ‬والغسيل‭ ‬الكلوي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الإكلينيكية‭ ‬للعلاج‭ ‬والمتابعة،‭ ‬تعزيزاً‭ ‬لمكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة،‭ ‬وتحقيقاً‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN26092024000055011008ID1108721170

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث