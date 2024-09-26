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ترامب يتهم إيران بالضلوع في محاولة اغتياله من دون دليل

9/26/2024 7:15:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مرشح‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬ربما‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬محاولتي‭ ‬الاغتيال‭ ‬اللتين‭ ‬تعرض‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬أصبح‭ ‬رئيسا‭ ‬وهددت‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬مرشحا‭ ‬للرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬فإنها‭ ‬تخاطر‭ ‬‮«‬بالتحول‭ ‬إلى‭ ‬ركام‮»‬‭. ‬

وأدلى‭ ‬ترامب‭ ‬بتلك‭ ‬التعليقات‭ ‬خلال‭ ‬فعالية‭ ‬انتخابية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أطلعه‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬المخابرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬‮«‬تهديدات‭ ‬حقيقية‭ ‬ومحددة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬باغتياله‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لحملته‭. ‬وتحقق‭ ‬السلطات‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬استهدفت‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الجولف‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وأخرى‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬انتخابي‭ ‬في‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬في‭ ‬يوليو‭. ‬

ولم‭ ‬ترد‭ ‬أي‭ ‬تلميحات‭ ‬علنية‭ ‬من‭ ‬وكالات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬تورط‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬قوة‭ ‬أجنبية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الواقعتين‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬محاولتان‭ ‬لاغتيالي‭ ‬نعلم‭ ‬بهما،‭ ‬وربما‭ ‬تكون‭ ‬إيران‭ ‬متورطة‭ ‬فيهما‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬متورطة،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كذلك،‭ ‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬حقا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تعرضنا‭ ‬لتهديدات‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬وأرى‭ ‬أن‭ ‬عليكم‭ ‬أن‭ ‬تبلغوهم‭... ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬قاموا‭ ‬بأي‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬رؤساء‭ ‬سابقين‭ ‬أو‭ ‬مرشحين‭ ‬للرئاسة،‭ ‬فإن‭ ‬بلدهم‭ ‬سيتحول‭ ‬إلى‭ ‬ركام‮»‬‭. ‬

وتساءل‭ ‬ترامب‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬تأمين‭ ‬قوات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬الأمريكية‭ ‬للرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬رئيس‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬ولدينا‭ ‬قوات‭ ‬أمنية‭ ‬كبيرة‭ ‬تحرسه،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فإنهم‭ ‬يهددون‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬والمرشح‭ ‬الرئيسي‭ ‬ليصبح‭ ‬الرئيس‭ ‬القادم،‭ ‬بالتأكيد‭ ‬مجموعة‭ ‬غريبة‭ ‬من‭ ‬الظروف‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬إنه‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬بتلر‭ ‬بولاية‭ ‬بنسلفانيا،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أول‭ ‬محاولة‭ ‬لاغتياله،‭ ‬لحضور‭ ‬تجمع‭ ‬انتخابي‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وزيارته‭ ‬لنورث‭ ‬كارولاينا‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬الولاية‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬أن‭ ‬السباق‭ ‬هناك‭ ‬متقارب‭. ‬وعقدت‭ ‬منافسته‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كاملا‭ ‬هاريس‭ ‬تجمعات‭ ‬انتخابية‭ ‬في‭ ‬مدينتين‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭. ‬ويعاني‭ ‬الجمهوريون‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬بسبب‭ ‬اتهامات‭ ‬بأن‭ ‬مرشحهم‭ ‬لمنصب‭ ‬حاكم‭ ‬الولاية‭ ‬مارك‭ ‬روبنسون،‭ ‬وهو‭ ‬حليف‭ ‬كبير‭ ‬لترامب،‭ ‬وصف‭ ‬نفسه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬نازي‭ ‬أسود‮»‬‭ ‬واقترح‭ ‬إحياء‭ ‬العبودية‭ ‬في‭ ‬تعليقات‭ ‬مجهولة‭ ‬المصدر‭ ‬نُشرت‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إباحي‭. ‬ونفى‭ ‬روبنسون‭ ‬الاتهامات‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬سيواصل‭ ‬السباق‭ ‬لتولي‭ ‬منصب‭ ‬حاكم‭ ‬الولاية،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬قلق‭ ‬بعض‭ ‬الجمهوريين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ترشحه‭ ‬قد‭ ‬يضر‭ ‬بفرص‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬المتأرجحة‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالات‭ ‬حكومية‭ ‬أمريكية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬متسللين‭ ‬إيرانيين‭ ‬أرسلوا‭ ‬رسائل‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬مسروقة‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬أشخاص‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الرئاسية‭ ‬لجو‭ ‬بايدن‭ ‬قبل‭ ‬انسحابه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساع‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬خلفها‭ ‬للتأثير‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭. ‬

ونفت‭ ‬إيران‭ ‬اتهامات‭ ‬واشنطن‭ ‬حول‭ ‬تدخلها‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الأمريكية‭. ‬ولم‭ ‬تستجب‭ ‬البعثة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬لطلب‭ ‬التعليق‭. ‬

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