بايدن يدعو إلى عقد قمة في ألمانيا لعشرات الدول الحليفة لأوكرانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب): أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس عقد اجتماع قمة لخمسين من حلفاء أوكرانيا في أكتوبر في ألمانيا. وقال في بيان: «سأعقد اجتماعا على مستوى القادة لمجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا في ألمانيا الشهر المقبل لتنسيق جهود أكثر من 50 دولة تدعم أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي». وإلى ذلك أعلن بايدن أمس الخميس «زيادة» في المساعدات لأوكرانيا، بينها حوالي 8 مليارات دولار من المعونة العسكرية والذخائر الجديدة بعيدة المدى، قبل اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال بايدن في بيان «اليوم، أعلن زيادة في المساعدات الأمنية لأوكرانيا وسلسلة من الإجراءات الإضافية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في هذه الحرب». لكن البيان لم يأت على ذكر الإذن الذي تأمل كييف بالحصول عليه منذ مدة طويلة لضرب عمق الأراضي الروسية، ويرفضه بايدن حتى الآن. من جانبه، رحب زيلينسكي بالمساعدات، قائلا إنها ستساعد بلاده على تحقيق «النصر» على روسيا في الحرب المتواصلة منذ أكثر من عامين.
سيستضيف بايدن زيلينسكي في المكتب البيضوي عند الساعة 13 , 45 بالتوقيت المحلي (17 , 45 بتوقيت جرينتش)، بحسب ما أفاد البيت الأبيض. وسيدلي الرئيس الأوكراني وهاريس بتصريحات عند الساعة 15 , 45 قبل اجتماعهما في مكتب نائبة الرئيس. كذلك، من المقرر أن يزور زيلينسكي الكونجرس الأمريكي. وألقى زيلينسكي خطابا تحدى فيه روسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، سعيا لحشد الدعم الدولي في ظل وضع ميداني يزداد صعوبة.
يتحدّث الرئيس الأوكراني منذ أسابيع عما أطلق عليها «خطة للنصر»، لكنه لم يقدّم تفاصيل عن مقترحاته لإنهاء الحرب التي باتت في عامها الثالث. وبحسب زيلينسكي امس الخميس فإن بلاده «ستستخدم هذه المساعدة بأكثر الطرق فعالية وشفافية ممكنة لتحقيق هدفنا المشترك الرئيسي: أوكرانيا منتصرة، وسلام عادل ودائم، وأمن عبر الأطلسي». وتعهد الرئيس الأمريكي تقديم مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى حوالي 8 مليارات دولار تشمل 5 , 5 مليارات ستتم الموافقة عليها قبل انتهاء صلاحيتها في نهاية السنة المالية الأمريكية الاثنين.
وتم التعهد بـ2 , 4 مليار دولار أخرى عبر مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، ما يعني أنها لن تصل على الفور إلى ساحة المعركة، حيث يجب شراء الذخائر من صناعات الدفاع أو الشركاء، بدلا من سحبها من المخزونات الأمريكية. قدّمت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية بقيمة حوالي 175 مليار دولار لأوكرانيا خلال الحرب، رغم المعارضة المتكررة من قبل الجمهوريين.
لكن إدارة بايدن أعلنت مبلغا إضافيا قدره 375 مليون دولار الأربعاء، يشمل ذخيرة لقاذفات الصواريخ الدقيقة من طراز «هيمارس» وذخائر عنقودية ومركبات تكتيكية خفيفة. لكن زيلينسكي يضغط على الولايات المتحدة لإعطاء أوكرانيا الضوء الأخضر لإطلاق صواريخ بعيدة المدى باتّجاه الأراضي الروسية، وهو إذن رفض بايدن إعطاءه حتى اللحظة. وحذّرت روسيا بشدّة من خطوة كهذه. وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن قواعد جديدة تشي بأن موسكو قد تفكّر في استخدام الأسلحة النووية ردا على هجوم جوي كبير.
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