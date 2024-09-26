بايدن يدعو إلى عقد قمة في ألمانيا لعشرات الدول الحليفة لأوكرانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬قمة‭ ‬لخمسين‭ ‬من‭ ‬حلفاء‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬سأعقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القادة‭ ‬لمجموعة‭ ‬الاتصال‭ ‬الدفاعية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬لتنسيق‭ ‬جهود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬دولة‭ ‬تدعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬دفاعها‭ ‬ضد‭ ‬العدوان‭ ‬الروسي‮»‬‭. ‬وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬أعلن‭ ‬بايدن‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬زيادة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المساعدات‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬بينها‭ ‬حوالي‭ ‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬المعونة‭ ‬العسكرية‭ ‬والذخائر‭ ‬الجديدة‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى،‭ ‬قبل‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭.

‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬اليوم،‭ ‬أعلن‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬المساعدات‭ ‬الأمنية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬وسلسلة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإضافية‭ ‬لمساعدة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬البيان‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬الإذن‭ ‬الذي‭ ‬تأمل‭ ‬كييف‭ ‬بالحصول‭ ‬عليه‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬لضرب‭ ‬عمق‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية،‭ ‬ويرفضه‭ ‬بايدن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬رحب‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بالمساعدات،‭ ‬قائلا‭ ‬إنها‭ ‬ستساعد‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬النصر‮»‬‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭. ‬

سيستضيف‭ ‬بايدن‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬البيضوي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬13 , 45‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬17 , 45‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬وسيدلي‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬وهاريس‭ ‬بتصريحات‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬15 , 45‭ ‬قبل‭ ‬اجتماعهما‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭. ‬كذلك،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يزور‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭. ‬وألقى‭ ‬زيلينسكي‭ ‬خطابا‭ ‬تحدى‭ ‬فيه‭ ‬روسيا‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء،‭ ‬سعيا‭ ‬لحشد‭ ‬الدعم‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وضع‭ ‬ميداني‭ ‬يزداد‭ ‬صعوبة‭. ‬

يتحدّث‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬عما‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬للنصر‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يقدّم‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬مقترحاته‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬في‭ ‬عامها‭ ‬الثالث‭. ‬وبحسب‭ ‬زيلينسكي‭ ‬امس‭ ‬الخميس‭ ‬فإن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬ستستخدم‭ ‬هذه‭ ‬المساعدة‭ ‬بأكثر‭ ‬الطرق‭ ‬فعالية‭ ‬وشفافية‭ ‬ممكنة‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬المشترك‭ ‬الرئيسي‭: ‬أوكرانيا‭ ‬منتصرة،‭ ‬وسلام‭ ‬عادل‭ ‬ودائم،‭ ‬وأمن‭ ‬عبر‭ ‬الأطلسي‮»‬‭. ‬وتعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬تقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬تشمل‭ ‬5 , 5‭ ‬مليارات‭ ‬ستتم‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬صلاحيتها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الاثنين‭.

‬

وتم‭ ‬التعهد‭ ‬بـ2 , 4‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أخرى‭ ‬عبر‭ ‬مبادرة‭ ‬المساعدة‭ ‬الأمنية‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تصل‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬شراء‭ ‬الذخائر‭ ‬من‭ ‬صناعات‭ ‬الدفاع‭ ‬أو‭ ‬الشركاء،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬سحبها‭ ‬من‭ ‬المخزونات‭ ‬الأمريكية‭. ‬قدّمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مساعدات‭ ‬اقتصادية‭ ‬وعسكرية‭ ‬بقيمة‭ ‬حوالي‭ ‬175‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬خلال‭ ‬الحرب،‭ ‬رغم‭ ‬المعارضة‭ ‬المتكررة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمهوريين‭. ‬

لكن‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬أعلنت‭ ‬مبلغا‭ ‬إضافيا‭ ‬قدره‭ ‬375‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬الأربعاء،‭ ‬يشمل‭ ‬ذخيرة‭ ‬لقاذفات‭ ‬الصواريخ‭ ‬الدقيقة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬هيمارس‮»‬‭ ‬وذخائر‭ ‬عنقودية‭ ‬ومركبات‭ ‬تكتيكية‭ ‬خفيفة‭. ‬لكن‭ ‬زيلينسكي‭ ‬يضغط‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لإعطاء‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬باتّجاه‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية،‭ ‬وهو‭ ‬إذن‭ ‬رفض‭ ‬بايدن‭ ‬إعطاءه‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭. ‬وحذّرت‭ ‬روسيا‭ ‬بشدّة‭ ‬من‭ ‬خطوة‭ ‬كهذه‭. ‬وكشف‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬قواعد‭ ‬جديدة‭ ‬تشي‭ ‬بأن‭ ‬موسكو‭ ‬قد‭ ‬تفكّر‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬جوي‭ ‬كبير‭. ‬