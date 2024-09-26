الكرملين: التغييرات في السياسة النووية الروسية إشارة للغرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

موسكو‭ -(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬الكرملين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬أدخلها‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬عقيدة‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬الروسية‭ ‬يجب‭ ‬اعتبارها‭ ‬إشارة‭ ‬للدول‭ ‬الغربية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬عواقب‭ ‬إذا‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬روسيا‭. ‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستخدم‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬إذا‭ ‬تعرضت‭ ‬لضربات‭ ‬بصواريخ‭ ‬تقليدية،‭ ‬وإن‭ ‬موسكو‭ ‬ستعتبر‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬عليها‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬نووية‭ ‬هجوما‭ ‬مشتركا‭. ‬وقرار‭ ‬تغيير‭ ‬العقيدة‭ ‬النووية‭ ‬الرسمية‭ ‬لروسيا‭ ‬هو‭ ‬رد‭ ‬الكرملين‭ ‬على‭ ‬مداولات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬بخصوص‭ ‬إمكانية‭ ‬منح‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬تقليدية‭ ‬غربية‭ ‬على‭ ‬روسيا‭. ‬

وأوضح‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬صياغة‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬وثيقة‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬أسس‭ ‬سياسة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الردع‭ ‬النووي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬عندما‭ ‬سأله‭ ‬صحفيون‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬التغييرات‭ ‬تمثل‭ ‬تحذيرا‭ ‬للغرب‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬اعتبارها‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬إشارة‭ ‬تحذر‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ (‬الغربية‭) ‬من‭ ‬العواقب‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬دولتنا‭ ‬بأي‭ ‬وسيلة‭ ‬وليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬نووية‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬العالم‭ ‬شهد‭ ‬‮«‬مواجهة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬التدخل‭ ‬المباشر‭ ‬لدول‭ ‬غربية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬قوى‭ ‬نووية‮»‬‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬بشأن‭ ‬نشر‭ ‬الوثائق‭ ‬النووية‭ ‬أم‭ ‬لا‭ ‬سيُتخذ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭. ‬

وتنص‭ ‬العقيدة‭ ‬النووية‭ ‬الروسية‭ ‬الحالية،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحديدها‭ ‬في‭ ‬مرسوم‭ ‬أصدره‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬قد‭ ‬تستخدم‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬حال‭ ‬تعرضها‭ ‬لهجوم‭ ‬نووي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬عدو‭ ‬أو‭ ‬هجوم‭ ‬تقليدي‭ ‬يهدد‭ ‬وجود‭ ‬الدولة‭. ‬