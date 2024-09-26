قطر ليست ((على علم بوجود ارتباط مباشر)) بين محادثات وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة – الوكالات: أكّدت قطر، وهي إحدى دول الوساطة لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، عدم وجود رابط مباشر بين هذه المباحثات وتلك الهادفة لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي في الدوحة أمس: «لست على علم بوجود صلة مباشرة، لكن من الواضح أن الوساطتين متداخلتان بشكل كبير عندما تتحدث عن نفس الأطراف التي تشارك، في الغالب في هذا» المسار الدبلوماسي.
وتصاعد القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في الأيام الأخيرة بعد تعثر الجهود التي قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر على مدى أشهر، للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة في العدوان المتواصل بينهما منذ نحو عام.
ومنذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل، نجح الوسطاء في إبرام هدنة بين الطرفين لأسبوع واحد فقط أواخر نوفمبر.
وقال الأنصاري: «نعمل مع شركائنا لضمان وقف إطلاق النار الفوري في لبنان والعمل على العودة إلى المسار الصحيح بعد التصعيد الحالي». وتابع «كما نواصل جهودنا على المسار الآخر المحادثات بشأن غزة». وأضاف «أعتقد أن هناك شعوراً عاماً في المجتمع الدولي بأن الجميع يعملون معاً من أجل ضمان وقف إطلاق النار في لبنان، ولا أعتقد أننا نستطيع الآن أن نقول إن هناك مساراً رسمياً للوساطة، بل إن كل قنوات الاتصال تظل مفتوحة».
وأتت تصريحات الأنصاري بعد ساعات من دعوة دول عدّة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية إلى وقف إطلاق النار مدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله، بعدما أثار التصعيد الأخير مخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط.
وتصاعد العنف بشكل كبير الأسبوع الماضي عندما أسفر انفجار أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله عن مقتل 39 شخصا وإصابة حوالي 3000 بجروح. وحمّل الحزب إسرائيل مسؤولية الانفجارات.
ونفّذت إسرائيل بعد ذلك غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن مقتل إبراهيم عقيل قائد قوة الرضوان، وهي وحدة النخبة في حزب الله، إلى جانب عدد آخر من عناصر الحزب ومدنيين.
وتشنّ إسرائيل منذ الإثنين قصفا جويا مكثفا تقول إنه يطال أهدافا للحزب، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى. وردّ الحزب بإطلاق وابل من الصواريخ في اتجاه إسرائيل، بينها وأعلن مسؤوليته عن إطلاق صاروخ بالستي على تل أبيب.
وقال الأنصاري إنه «من المبكر للغاية» وصف «مسار وساطة رسمي» في المحادثات بين إسرائيل وحزب الله.
وأبدى دبلوماسيون مرارا اعتقادهم أنّ التوصل لوقف إطلاق النار في غزة من شأنه أنّ يهدئ من التوترات الإقليمية. وأكد حزب الله أن هجماته على إسرائيل منذ نحو عام تأتي دعما لحماس وقطاع غزة، ومثله يفعل الحوثيون في اليمن.
واستهدف المتمردون سفنا في البحر الأحمر قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل كما شنوا هجمات صاروخية استهدفت إحداها وسط إسرائيل.
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