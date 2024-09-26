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قطر ليست ((على علم بوجود ارتباط مباشر)) بين محادثات وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

9/26/2024 7:15:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكّدت‭ ‬قطر،‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬دول‭ ‬الوساطة‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬رابط‭ ‬مباشر‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬المباحثات‭ ‬وتلك‭ ‬الهادفة‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭. ‬

وأفاد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬لست‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بوجود‭ ‬صلة‭ ‬مباشرة،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الوساطتين‭ ‬متداخلتان‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬عندما‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬تشارك،‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬في‭ ‬هذا‮»‬‭ ‬المسار‭ ‬الدبلوماسي‭. ‬

وتصاعد‭ ‬القصف‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬تعثر‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬قادتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقطر‭ ‬ومصر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أشهر،‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬المتواصل‭ ‬بينهما‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عام‭. ‬

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لحماس‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل،‭ ‬نجح‭ ‬الوسطاء‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬هدنة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لأسبوع‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر‭. ‬

وقال‭ ‬الأنصاري‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬لضمان‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الفوري‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬بعد‭ ‬التصعيد‭ ‬الحالي‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬كما‭ ‬نواصل‭ ‬جهودنا‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الآخر‭ ‬المحادثات‭ ‬بشأن‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شعوراً‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بأن‭ ‬الجميع‭ ‬يعملون‭ ‬معاً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬ولا‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نستطيع‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مساراً‭ ‬رسمياً‭ ‬للوساطة،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬قنوات‭ ‬الاتصال‭ ‬تظل‭ ‬مفتوحة‮»‬‭. ‬

وأتت‭ ‬تصريحات‭ ‬الأنصاري‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬دعوة‭ ‬دول‭ ‬عدّة‭ ‬بينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬والسعودية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مدة‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬بعدما‭ ‬أثار‭ ‬التصعيد‭ ‬الأخير‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

وتصاعد‭ ‬العنف‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬أسفر‭ ‬انفجار‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬يستخدمها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬39‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬حوالي‭ ‬3000‭ ‬بجروح‭. ‬وحمّل‭ ‬الحزب‭ ‬إسرائيل‭ ‬مسؤولية‭ ‬الانفجارات‭. ‬

ونفّذت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬إبراهيم‭ ‬عقيل‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الرضوان،‭ ‬وهي‭ ‬وحدة‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الحزب‭ ‬ومدنيين‭. ‬

وتشنّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬الإثنين‭ ‬قصفا‭ ‬جويا‭ ‬مكثفا‭ ‬تقول‭ ‬إنه‭ ‬يطال‭ ‬أهدافا‭ ‬للحزب،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬مئات‭ ‬القتلى‭. ‬وردّ‭ ‬الحزب‭ ‬بإطلاق‭ ‬وابل‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بينها‭ ‬وأعلن‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬على‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭. ‬

وقال‭ ‬الأنصاري‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المبكر‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬وصف‭ ‬‮«‬مسار‭ ‬وساطة‭ ‬رسمي‮»‬‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭. ‬

وأبدى‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬مرارا‭ ‬اعتقادهم‭ ‬أنّ‭ ‬التوصل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أنّ‭ ‬يهدئ‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬الإقليمية‭. ‬وأكد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬هجماته‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬تأتي‭ ‬دعما‭ ‬لحماس‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ومثله‭ ‬يفعل‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬

واستهدف‭ ‬المتمردون‭ ‬سفنا‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬قالوا‭ ‬إنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬كما‭ ‬شنوا‭ ‬هجمات‭ ‬صاروخية‭ ‬استهدفت‭ ‬إحداها‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭. ‬

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