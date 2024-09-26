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منظمات غير حكومية تطلق حملة لجمع مساعدات عاجلة للنازحين في لبنان

9/26/2024 7:15:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬أمس‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬لجمع‭ ‬مساعدات‭ ‬عاجلة‭ ‬لدعم‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬لبنان،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬للأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬وحماية‭ ‬إمكانية‭ ‬النفاذ‭ ‬إلى‭ ‬المساعدات‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭ ‬‮«‬كير‮»‬‭ (‬ CARE ‭) ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬مع‭ ‬اشتداد‭ ‬أعمال‭ ‬العنف،‭ ‬تدعو‭ ‬كير‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للتصعيد‭ ‬وتطلق‭ ‬استجابة‭ ‬إنسانية‭ ‬لمساعدة‭ ‬السكان‭ ‬المتضرّرين‭ ‬الذي‭ ‬أُجبروا‭ ‬على‭ ‬النزوح‮»‬‭. ‬

واضطر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬الى‭ ‬النزوح‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬بسبب‭ ‬التبادل‭ ‬اليومي‭ ‬للقصف‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬وتضاعف‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬إذ‭ ‬دفعت‭ ‬الغارات‭ ‬المكثّفة‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الإثنين،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬باتجاه‭ ‬بيروت‭ ‬أو‭ ‬مناطق‭ ‬لبنانية‭ ‬أخرى،‭ ‬وحتى‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬المجاورة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬الوطني‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬كير‭-‬لبنان‮»‬‭ ‬مايكل‭ ‬أدامز،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬متوتر‭ ‬للغاية‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬جميع‭ ‬الطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬ومن‭ ‬سهل‭ ‬البقاع‭ (‬شرق‭) ‬مكتظة‭ ‬بالسكان‭ ‬الذين‭ ‬يحاولون‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬القصف،‭ ‬تاركين‭ ‬كلّ‭ ‬شيء‭ ‬وراءهم‮»‬‭.

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يعيش‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬خوف‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬بينما‭ ‬تشهد‭ ‬البلاد‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬ضخمة‮»‬‭.

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أطلقت‭ ‬‮«‬أوكسفام‮»‬‭ ‬دعوة‭ ‬لجمع‭ ‬المساعدات‭ ‬للنازحين‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬تزويدهم‭ ‬بمياه‭ ‬الشرب‭ ‬ومرافق‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والنقود‭ ‬التي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها‭ ‬بشكل‭ ‬طارئ‭ ‬والغذاء‭ ‬ومستلزمات‭ ‬النظافة‮»‬‭.

وقال‭ ‬جيريمي‭ ‬مورين‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التبرّعات‭ ‬في‭ ‬أوكسفام‭-‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬ولبنان‭ ‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬مهمّة،‭ ‬وفي‭ ‬وضع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخطورة‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التضامن‭ ‬موجودا‮»‬‭.

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬تقوم‭ ‬بعض‭ ‬المنظمات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬لو‭ ‬سوكور‮»‬‭ (‬ Le ‭ ‬ Secours ‭) ‬الفرنسية‭ ‬بدعم‭ ‬شركاء‭ ‬محليين‭. ‬وبعد‭ ‬تقديم‭ ‬دفعة‭ ‬أولى‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬يورو،‭ ‬أعلنت‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬أنها‭ ‬ستصرف‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الطوارئ‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ ‬لمساعدة‭ ‬النازحين‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬استقبالهم‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬فرش‭ ‬وبطانيات‭ ‬ووجبات‭ ‬جاهزة‭ ‬ومولّدات‭ ‬كهربائية‭ ‬ومساعدة‭ ‬نفسية‭. ‬

بدورها،‭ ‬أطلقت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬اس‭ ‬او‭ ‬اس‭ ‬مسيحيي‭ ‬الشرق‮»‬‭ (‬ SOS ‭ ‬ Chretiens ‭ ‬ d ‭'‬ Orient ‭) ‬نداء‭ ‬لجمع‭ ‬التبرّعات‭ ‬لمساعدة‭ ‬النازحين،‭ ‬وحذرت‭ ‬من‭ ‬‮«‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تجتاح‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬حثت‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التهدئة‭ ‬الفورية‭ ‬للصراع‮»‬‭. ‬

توعدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الخميس‭ ‬بمهاجمة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬بقوة‭ ‬حتى‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬النصر‮»‬،‭ ‬وواصل‭ ‬جيشها‭ ‬شنّ‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬مكثّفة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬لبنانية‭ ‬مختلفة،‭ ‬ردّ‭ ‬عليها‭ ‬الحزب‭ ‬بإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬نحو‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬مقترح‭ ‬دولي‭ ‬لهدنة‭. ‬

ومنذ‭ ‬الاثنين،‭ ‬خلفت‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بينهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭. ‬

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