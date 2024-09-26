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استشهاد 15 في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جباليا بغزة

9/26/2024 7:15:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الخميس‭ ‬استشهاد‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وتسبب‭ ‬العدوان‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬بنزوح‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬البالغ‭ ‬تعدادهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬ولجأ‭ ‬كثيرون‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬كمبان‭ ‬آمنة‭.

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬اللحظة،‭ ‬طواقمنا‭ ‬انتشلت‭ ‬15‭ ‬شهيدا‭ ‬منهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬عشرات‭ ‬المصابين‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬الفالوجا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬زعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬إنه‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬من‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬

وتعرضت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬للاستهداف‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭.
‬وفي‭ ‬11‭ ‬سبتمبر،‭ ‬أثار‭ ‬قصف‭ ‬طاول‭ ‬مدرسة‭ ‬الجاعوني‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع،‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬وكالة‭ ‬الأونروا‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬18‭ ‬شهيدا‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬صحة‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬31‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬وحتى‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭. ‬

وتقول‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إنه‭ ‬تأكد‭ ‬استشهاد‭ ‬ما‭ ‬يربو‭ ‬على‭ ‬41400‭ ‬فلسطيني‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وقال‭ ‬الجناحان‭ ‬العسكريان‭ ‬لحركتي‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬إن‭ ‬مقاتليهما‭ ‬هاجموا‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعدة‭ ‬قذائف‭ ‬مورتر‭. ‬وقالت‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬مقاتليها‭ ‬أطلقوا‭ ‬قذائف‭ ‬مورتر‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬خانيونس‭.
‬وقال‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬بجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وحي‭ ‬الزيتون‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬فجَرت‭ ‬عدة‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬المنطقتين‭ ‬بينما‭ ‬يواصل‭ ‬الجيش‭ ‬عدوانه‭ ‬هناك‭.
‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تقدما‭ ‬يُذكر،‭ ‬إذ‭ ‬ترفض‭ ‬إسرائيل‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬القتال‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬المقاومة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬

وخلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أيضا‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عقدين،‭ ‬مستهدفة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والذي‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬يطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

ودعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬وحلفاء‭ ‬آخرون،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لمدة‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وعبروا‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬دعمهم‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬مناقشات‭ ‬مكثفة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وفي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬أعرب‭ ‬كثيرون‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬عن‭ ‬أملهم‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬لإنهاء‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بما‭ ‬قد‭ ‬يأتي‭ ‬أيضا‭ ‬بنهاية‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬تامر‭ ‬البرعي‭ ‬وهو‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬ونزح‭ ‬حاليا‭ ‬لخان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬إن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬‮«‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬ربط‭ ‬وقف‭ ‬ضربات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بوقف‭ ‬الجرائم‭ ‬والحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭... ‬هذه‭ ‬بوابة‭ ‬أمل‭ ‬كبيرة‭ ‬إن‭ ‬يكون‭ ‬السلام‭ ‬والهدوء‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬لرويترز‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬للتراسل‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نتمنى‭ ‬لأحد‭ ‬إن‭ ‬يصيبه‭ ‬ما‭ ‬أصابنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭... ‬متضامنين‭ ‬جدا‭ ‬وقلوبنا‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬الشقيق‮»‬‭. ‬

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