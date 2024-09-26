إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان وترفض مقترحا لوقف إطلاق النار تدعمه أمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واصل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬لبنان،‭ ‬حيث‭ ‬استهدفت‭ ‬غاراته‭ ‬مناطق‭ ‬الجنوب‭ ‬والبقاع‭ ‬مخلفة‭ ‬عشرات‭ ‬الضحايا،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬اغتيال‭ ‬قيادي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭. ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬رفضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مقترحا‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬وحلفاء‭ ‬آخرين‭ ‬دعوا‭ ‬فيه‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬القتال،‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الاشتباكات‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬مقاتلات‭ ‬ضربت‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬السورية‭ ‬لوقف‭ ‬نقل‭ ‬أسلحة‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وذكر‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬حمية‭ ‬لرويترز‭ ‬أن‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أصابت‭ ‬أمس‭ ‬الطرف‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬جسر‭ ‬صغير‭ ‬يشكل‭ ‬معبرا‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المعبر‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬صالحا‭ ‬للاستخدام‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬26‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬وخلال‭ ‬ساعات‭ ‬النهار‭ ‬أغلبهم‭ ‬سوريون‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬يونين‭ ‬في‭ ‬سهل‭ ‬البقاع‭. ‬

وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬أحصت‭ ‬مقتل‭ ‬1540‭ ‬شخصا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وبحسب‭ ‬مستند‭ ‬نشرته‭ ‬وحدة‭ ‬إدارة‭ ‬مخاطر‭ ‬الكوارث‭ ‬التابعة‭ ‬للحكومة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬فقد‭ ‬قُتل‭ ‬1540‭ ‬شخصا،‭ ‬60‭ ‬منهم‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية،‭ ‬وأُصيب‭ ‬5410‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬التي‭ ‬تكثّفت‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الإثنين‭. ‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬مقتل‭ ‬558‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬الإثنين‭ ‬فقط‭. ‬

وفي‭ ‬تطور‭ ‬أخر‭ ‬أعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمس‭ ‬سقوط‭ ‬قتيلين‭ ‬و15‭ ‬جريحا‭ ‬جراء‭ ‬الغارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬إن‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬شخصين‭ ‬وإصابة‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬امرأة‭ ‬حالتها‭ ‬حرجة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬الغارة‭ ‬استهدفت‭ ‬قائد‭ ‬وحدة‭ ‬المسيّرات‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬محمّد‭ ‬سرور‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتضح‭ ‬مصيره‭ ‬بعد،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شنّ‭ ‬‮«‬ضربات‭ ‬دقيقة‮»‬‭ ‬استهدفت‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المسيرات‭ ‬وقتله‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬رصد‭ ‬إطلاق‭ ‬نحو‭ ‬أربعين‭ ‬صاروخا‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬خلال‭ ‬دقيقتين‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭. ‬وقال‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬صاروخا‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اعتراض‭ ‬عدد‭ ‬منها‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬بري‭ ‬أمر‭ ‬ممكن،‭ ‬في‭ ‬أوضح‭ ‬تصريح‭ ‬علني‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بشأن‭ ‬احتمال‭ ‬شن‭ ‬توغل‭ ‬بري‭. ‬وقال‭ ‬لقوات‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬إن‭ ‬عليها‭ ‬الاستعداد‭ ‬لعبور‭ ‬محتمل‭. ‬

وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬أحصت‭ ‬عبور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬سوريا،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصفهم‭ ‬لبنانيون،‭ ‬خلال‭ ‬يومين‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وقالت‭ ‬وحدة‭ ‬إدارة‭ ‬مخاطر‭ ‬الكوارث‭ ‬التابعة‭ ‬للحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الأخيرين،‭ ‬سجّل‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬عبور‭ ‬15600‭ ‬مواطن‭ ‬سوري‭ ‬و16130‭ ‬مواطنا‭ ‬لبنانيا‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‮»‬‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬رفضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬مقترحا‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬أمس‭ ‬لإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬رده‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬الهدنة‭ ‬لكنه‭ ‬أمر‭ ‬الجيش‭ ‬بمواصلة‭ ‬القتال‭ ‬بكامل‭ ‬قوته‭. ‬

كما‭ ‬رفض‭ ‬الشركاء‭ ‬المتشددون‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الائتلافية‭ ‬أمس‭ ‬اقتراح‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وقالوا‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬مواصلة‭ ‬ضرب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬حتى‭ ‬يستسلم‭. ‬

وبددت‭ ‬تعليقات‭ ‬نتنياهو‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سلمية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬قريبا‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬رفض‭ ‬إسرائيل‭ ‬لمقترح‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬الذي‭ ‬تدعمه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬لشبكة‭ ‬إم‭.‬إس‭.‬إن‭.‬بي‭.‬سي‭ ‬التلفزيونية‭: ‬‮«‬يتحدث‭ ‬العالم‭ ‬بوضوح‭... ‬بشأن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬حذّر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حربا‭ ‬شاملة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬ستكون‭ ‬مدمّرة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬ولبنان‭ ‬على‭ ‬السواء،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬يضع‭ ‬حدا‭ ‬للتصعيد‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬وقال‭ ‬أوستن‭ ‬في‭ ‬لندن‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬الشاملة‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مدمّرة‭ ‬للطرفين‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بينهما‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يمكن‭ ‬الافادة‭ ‬منه‭ ‬لإنجاز‭ ‬وتطبيق‭ ‬اتفاق‭ ‬لضمان‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬