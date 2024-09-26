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تويوتا ستنهي عقد رعاية الألعاب الأولمبية

9/26/2024 7:15:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬أكيو‭ ‬تويودا،‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬تويوتا‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬لن‭ ‬تجدد‭ ‬عقدها‭ ‬الممتد‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬باعتبارها‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيسي‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬بعد‭ ‬إسدال‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬ألعاب‭ ‬باريس‭.‬

وقال‭ ‬تويودا،‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬إعلامية‭ ‬مملوكة‭ ‬لـ«تويوتا‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬لصناعة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ستواصل‭ ‬دعم‭ ‬الرياضيين‭ ‬مالياً‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬باناسونيك‭ ‬القابضة‭ ‬أنها‭ ‬ستنهي‭ ‬عقداً‭ ‬دام‭ ‬37‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبحت‭ ‬شريكاً‭ ‬رسمياً‭ ‬للألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬1987‭.‬

وحققت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬إيرادات‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭.‬295‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬رعاتها‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬2021،‭ ‬وهو‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬للدخل‭ ‬للحركة‭ ‬الأولمبية‭ ‬إذ‭ ‬دفعت‭ ‬شركات‭ ‬البث‭ ‬4‭.‬544‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭. ‬وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬كيودو‭ ‬للأنباء‭ ‬قد‭ ‬أعلنت،‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تويوتا‭ ‬موتور‮»‬‭ ‬لن‭ ‬تجدد‭ ‬عقد‭ ‬رعاية‭ ‬الأولمبياد‭ ‬ودورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭.‬

لكن‭ ‬الوكالة‭ ‬نقلت‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬بالشركة‭ ‬اليابانية‭ ‬قولها‭ ‬إنها‭ ‬ستواصل‭ ‬رعاية‭ ‬الرياضيين‭ ‬ودعم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬المقبلة‭ ‬‮«‬بطريقتها‭ ‬الخاصة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬‮«‬تويوتا‮»‬‭ ‬ترتبط‭ ‬بعقد‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬حتى‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬قيمته‭ ‬835‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬2015‭.‬

وشمل‭ ‬هذا‭ ‬العقد‭ ‬4‭ ‬دورات‭ ‬أولمبية‭ ‬بدأت‭ ‬بألعاب‭ ‬بيونجتشانج‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬واستمر‭ ‬حتى‭ ‬ألعاب‭ ‬باريس‭.‬


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