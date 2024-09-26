درابر يشق طريقه بنجاح إلى دور الـ 16

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تأهل‭ ‬البريطاني‭ ‬جاك‭ ‬درابر‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬اليابان‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماتيا‭ ‬بيلوتشي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭.‬

وحسم‭ ‬درابر‭ ‬الفوز‭ ‬بمجموعتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬2‭ ‬ليضرب‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬التالية‭ ‬مع‭ ‬المصنف‭ ‬الثاني‭ ‬للبطولة‭ ‬البولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭.‬

وسجل‭ ‬درابر‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬بطولة‭ ‬امريكا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬حينما‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬البطل‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭.‬

ويتطلع‭ ‬درابر‭ ‬لاستعادة‭ ‬مستواه‭ ‬المعهود‭ ‬عبر‭ ‬جولته‭ ‬الآسيوية‭ ‬بعد‭ ‬مشوار‭ ‬محبط‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬البريطاني‭.‬

وفاز‭ ‬البريطاني‭ ‬الأخر‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬على

الأمريكي‭ ‬ريلي‭ ‬اوبليكا‭ ‬3/6‭

‬و6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬4‭ ‬والأمريكي‭ ‬براندون‭ ‬ناكاشيما‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬فرانسيس‭ ‬تيافو‭ ‬7/5‭ ‬و6‭/ ‬3

وتغلب‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولجر‭ ‬رون‭ ‬على‭ ‬أليخاندرو‭ ‬تابيلو‭ ‬6/2‭ ‬و5‭ /‬7‭ ‬و6‭/‬4‭ ‬وأليكس‭ ‬ميشيلسين‭ ‬على‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬4/6‭ ‬و6‭/‬1‭

‬و6‭/‬2‭ ‬وتومي‭ ‬بول‭ ‬على‭ ‬ماتيو‭ ‬ارنالدي‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬2‭.‬



