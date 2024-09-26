درابر يشق طريقه بنجاح إلى دور الـ 16

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طوكيو - (د ب أ): تأهل البريطاني جاك درابر إلى دور الـ16 من بطولة اليابان المفتوحة للتنس بالفوز على الإيطالي ماتيا بيلوتشي أمس الخميس في الدور الأول.
وحسم درابر الفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6/4 و6/2 ليضرب موعدا في مباراته التالية مع المصنف الثاني للبطولة البولندي هوبرت هوركاتش.
وسجل درابر أول انتصار له منذ بطولة امريكا المفتوحة، حينما خسر أمام البطل الإيطالي يانيك سينر في المربع الذهبي.
ويتطلع درابر لاستعادة مستواه المعهود عبر جولته الآسيوية بعد مشوار محبط في كأس ديفيز مع الفريق البريطاني.
وفاز البريطاني الأخر بن شيلتون حامل اللقب على
الأمريكي ريلي اوبليكا 3/6
و6/1 و6/4 والأمريكي براندون ناكاشيما على مواطنه فرانسيس تيافو 7/5 و6/ 3
وتغلب الدنماركي هولجر رون على أليخاندرو تابيلو 6/2 و5 /7 و6/4 وأليكس ميشيلسين على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4/6 و6/1
و6/2 وتومي بول على ماتيو ارنالدي 6/3 و6/2.
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