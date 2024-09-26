خروج مبكر لتسيتسيباس من دورة طوكيو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طوكيو -(أ ف ب): واصل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيا عشر عالميا معاناته وخرج من الدور الأول لدورة طوكيو في كرة المضرب (500 نقطة) بخسارته أمام الأمريكي أليكس ميكيلسن الصاعد من التصفيات 6-4 و1-6 و2-6 أمس الخميس.
وبدا أن اليوناني المصنف رابعا في الدورة في طريقه إلى بلوغ الدور الثاني عندما كسب المجموعة الأولى 6-4، لكنه انهار في الثانية وخسرها 1-6 قبل أن يخسر الثالثة الحاسمة 2-6 وبالتالي المباراة في ساعة و48 دقيقة.
وكان تسيتسيباس الذي خسر نهائي بطولتي غراند سلام (رولان غاروس 2021 وأستراليا 2023)، خرج من الدور الأول لفلاشينغ ميدوز الشهر الماضي.
وأعلن اليوناني الشهر الماضي أنه أنهى تعاونه التدريبي الطويل الأمد مع والده أبوستولوس.
وقال تسيتسيباس بعد خسارته أمام الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس في بطولة أميركا المفتوحة إنه «لا شيء مقارنة باللاعب الذي كنت عليه من قبل»، متحدثا عن «الإرهاق الطويل الأمد».
وخرج المصنف الثالث عالميا سابقا من قائمة العشرة الأوائل وفاز بلقبين فقط في موسمين.
ولم تكن حالة الأمريكيين تايلور فريتس الأول وفرانسيس تيافو السابع أفضل من تسيتسيباس وودعا الدورة مبكرا أيضا.
في المقابل، استهل مواطنهما بن شيلتون الثامن حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على مواطنه رايلي أوبيلكا 3-6 و6-1 و6-4.
وتأهل أيضا البريطاني جاك درايبر الذي بلغ نصف نهائي فلاشينغ ميدوز مطلع الشهر الحالي، الى الدور الثاني بتغلبه على الإيطالي ماتيا بيلوتشي الصاعد من التصفيات 6-4 و6-2.
كما تأهل الأمريكي تومي بول الخامس بفوزه على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-3 و6-2، والياباني يوشيهيتو نيشيوكا بتغلبه على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم 7-6 (7-5) و3-6 و7-6 (7-5) في مباراة استمرت 3 ساعات و12 دقيقة، والدنماركي هولغر رونه السادس بفوزه على التشيلي أليخاندرو تابيلو 6-2 و5-7 و6-4.
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