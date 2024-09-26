خروج مبكر لتسيتسيباس من دورة طوكيو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬المصنف‭ ‬ثانيا‭ ‬عشر‭ ‬عالميا‭ ‬معاناته‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لدورة‭ ‬طوكيو‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭ ‬نقطة‭) ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬أليكس‭ ‬ميكيلسن‭ ‬الصاعد‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و1‭-‬6‭ ‬و2‭-‬6‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

وبدا‭ ‬أن‭ ‬اليوناني‭ ‬المصنف‭ ‬رابعا‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬كسب‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬6-4،‭ ‬لكنه‭ ‬انهار‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬وخسرها‭ ‬1‭-‬6‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬الثالثة‭ ‬الحاسمة‭ ‬2‭-‬6‭ ‬وبالتالي‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و48‭ ‬دقيقة‭.‬

وكان‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬نهائي‭ ‬بطولتي‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭ (‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬2021‭ ‬وأستراليا‭ ‬2023‭)‬،‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لفلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وأعلن‭ ‬اليوناني‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬أنهى‭ ‬تعاونه‭ ‬التدريبي‭ ‬الطويل‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬والده‭ ‬أبوستولوس‭.‬

وقال‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬الأسترالي‭ ‬ثاناسي‭ ‬كوكيناكيس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أميركا‭ ‬المفتوحة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‭ ‬مقارنة‭ ‬باللاعب‭ ‬الذي‭ ‬كنت‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الإرهاق‭ ‬الطويل‭ ‬الأمد‮»‬‭.‬

وخرج‭ ‬المصنف‭ ‬الثالث‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬وفاز‭ ‬بلقبين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬موسمين‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬حالة‭ ‬الأمريكيين‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ ‬الأول‭ ‬وفرانسيس‭ ‬تيافو‭ ‬السابع‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬وودعا‭ ‬الدورة‭ ‬مبكرا‭ ‬أيضا‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬استهل‭ ‬مواطنهما‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬الثامن‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بفوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬رايلي‭ ‬أوبيلكا‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

وتأهل‭ ‬أيضا‭ ‬البريطاني‭ ‬جاك‭ ‬درايبر‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماتيا‭ ‬بيلوتشي‭ ‬الصاعد‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

كما‭ ‬تأهل‭ ‬الأمريكي‭ ‬تومي‭ ‬بول‭ ‬الخامس‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماتيو‭ ‬أرنالدي‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2،‭ ‬والياباني‭ ‬يوشيهيتو‭ ‬نيشيوكا‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬الكندي‭ ‬فيليكس‭ ‬أوجيه‭ ‬ألياسيم‭ ‬7-6‭ (‬7-5‭) ‬و3‭-‬6‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-5‭) ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استمرت‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬و12‭ ‬دقيقة،‭ ‬والدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه‭ ‬السادس‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬التشيلي‭ ‬أليخاندرو‭ ‬تابيلو‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و5‭-‬7‭ ‬و6‭-‬4‭.‬







