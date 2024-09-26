سينر يبدأ حملة الدفاع عن لقبه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين - (أ ف ب): بدأ الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميا، حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدورة بكين في كرة المضرب (500 نقطة) بفوز صعب على التشيلي نيكولا خاري 4-6 و6-3 و6-1 أمس الخميس، محققا انتصاره الثاني عشر تواليا.
ودخل الإيطالي الدورة التي أحرز لقبها العام الماضي على حساب الروسي دانييل مدفيديف، على خلفية مشاركتين ناجحتين في دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة اللتين أحرز لقبيهما.
ولم تكن العودة إلى الملعب لأول مرة منذ الثامن من سبتمبر الحالي حين توج بلقبه الكبير الثاني بفوزه في نهائي فلاشينغ ميدوز على الأمريكي تايلور فريتس سهلة على الإيطالي البالغ 23 عاما إذ خسر المجموعة الأولى أمام خاري المصنف 28 عالميا، لكنه حافظ على رباطة جأشه وحسم المجموعتين الثانية والثالثة، محققا فوزه الثاني عشر تواليا والسادس والخمسين في 61 مباراة هذا الموسم.
وقال الإيطالي بعد حجز بطاقته إلى الدور الثاني: «لقد لعب (خاري) كرة مضرب جيدة. عانيت في المجموعة الأولى لرد إرساله ونجح في كسر إرسالي. حاولت فحسب أن أبقى ذهنيا في الأجواء».
ورأى أن «الدور الأول من أي دورة دائما ما يكون صعبا واللعب ضده صعب جدا. لكني سعيد بالأداء وكيف أنهيت المباراة».
ويلتقي سينر الساعي إلى لقبه الثامن هذا الموسم في الدور الثاني السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا أو الروسي رومان سافيولين في دورة يغيب عنها الصربي نوفاك ديوكوفيتش لكن بمشاركة الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا والروسيين مدفيديف وأندري روبليف المصنفين ثالثا ورابعا تواليا.
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