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سينر يبدأ حملة الدفاع عن لقبه

9/26/2024 7:15:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بدأ‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا،‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بطلا‭ ‬لدورة‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭ ‬نقطة‭) ‬بفوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬التشيلي‭ ‬نيكولا‭ ‬خاري‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬محققا‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬تواليا‭.‬

ودخل‭ ‬الإيطالي‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬أحرز‭ ‬لقبها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مشاركتين‭ ‬ناجحتين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬وبطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬اللتين‭ ‬أحرز‭ ‬لقبيهما‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي‭ ‬حين‭ ‬توج‭ ‬بلقبه‭ ‬الكبير‭ ‬الثاني‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬البالغ‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬إذ‭ ‬خسر‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬خاري‭ ‬المصنف‭ ‬28‭ ‬عالميا،‭ ‬لكنه‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬رباطة‭ ‬جأشه‭ ‬وحسم‭ ‬المجموعتين‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة،‭ ‬محققا‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬تواليا‭ ‬والسادس‭ ‬والخمسين‭ ‬في‭ ‬61‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬الإيطالي‭ ‬بعد‭ ‬حجز‭ ‬بطاقته‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬لعب‭ (‬خاري‭) ‬كرة‭ ‬مضرب‭ ‬جيدة‭. ‬عانيت‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬لرد‭ ‬إرساله‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬إرسالي‭. ‬حاولت‭ ‬فحسب‭ ‬أن‭ ‬أبقى‭ ‬ذهنيا‭ ‬في‭ ‬الأجواء‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دورة‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬صعبا‭ ‬واللعب‭ ‬ضده‭ ‬صعب‭ ‬جدا‭. ‬لكني‭ ‬سعيد‭ ‬بالأداء‭ ‬وكيف‭ ‬أنهيت‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

ويلتقي‭ ‬سينر‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬لقبه‭ ‬الثامن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬السويسري‭ ‬المخضرم‭ ‬ستانيسلاس‭ ‬فافرينكا‭ ‬أو‭ ‬الروسي‭ ‬رومان‭ ‬سافيولين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬يغيب‭ ‬عنها‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬لكن‭ ‬بمشاركة‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنف‭ ‬ثانيا‭ ‬والروسيين‭ ‬مدفيديف‭ ‬وأندري‭ ‬روبليف‭ ‬المصنفين‭ ‬ثالثا‭ ‬ورابعا‭ ‬تواليا‭.‬



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