غوف تسعى لسد الثغرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قالت كوكو غوف المصنفة السادسة عالميا إن سد الثغرات في ضربات إرسالها سيكون محور اهتمامها الرئيسي بعد أن أضافت اللاعبة الأمريكية المدرب مات دالي إلى طاقمها التدريبي إلى جانب معلمها القديم جان كريستوف فوريل قبل بطولة الصين المفتوحة للتنس.
وفازت غوف بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي تحت قيادة براد جيلبرت لكنها انفصلت عن المدرب الشهير هذا الشهر بعد انتهاء دفاعها عن اللقب بهزيمة محبطة أمام إيما نافارو في الدور الرابع إذ ارتكبت 19 خطأ مزدوجا.
وقالت غوف لموقع اتحاد اللاعبات المحترفات في بكين بعد تأكيد انضمام دالي الى طاقمها التدريبي «هناك جوانب أخرى في طريقة لعبي أريد العمل عليها أيضا لكن التركيز الآن ينصب على الإرسال.عندما أسدد إرسالا جيدا أبلي بلاء حسنا في المباريات. تعتمد طريقة لعبي بشكل أساسي على ذلك. الأشياء القليلة التي قمنا بها حتى الآن حققت تحسنا كبيرا مقارنة بما كنت عليه قبل ثلاثة أسابيع».
وأضافت: «في هذه المرحلة، لا أسعى للقيام بالكثير من الأشياء المعقدة مثل تغيير طريقة اللعب أو غيرها... مجرد أشياء تدريجية بسيطة أقوم بها منذ أسبوع فقط ساعدتني كثيرا».
وقالت غوف إنها متحمسة للعمل مع دالي (45 عاما) الذي سبق أن درب دينيس شابوفالوف.
وقالت غوف «أنا متحمسة للغاية لهذا التغيير وآمل أن أتمكن من تحسين جوانب أخرى في طريقة لعبي.
«كان العمل مع براد رائعا ومن الواضح أننا كنا نتمتع بشراكة رائعة. حان الوقت لإعادة ضبط الأمور وتجديدها وإضافة بعض الأشياء إلى طريقة لعبي للاستمتاع بموسم أفضل العام المقبل».
وستلتقي غوف الفرنسية كلارا بوريل في مباراتها الافتتاحية في العاصمة الصينية هذا الأسبوع.
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