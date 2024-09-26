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غوف تسعى لسد الثغرات

9/26/2024 7:15:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬المصنفة‭ ‬السادسة‭ ‬عالميا‭ ‬إن‭ ‬سد‭ ‬الثغرات‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬إرسالها‭ ‬سيكون‭ ‬محور‭ ‬اهتمامها‭ ‬الرئيسي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أضافت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المدرب‭ ‬مات‭ ‬دالي‭ ‬إلى‭ ‬طاقمها‭ ‬التدريبي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬معلمها‭ ‬القديم‭ ‬جان‭ ‬كريستوف‭ ‬فوريل‭ ‬قبل‭ ‬بطولة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭.‬

وفازت‭ ‬غوف‭ ‬بأول‭ ‬ألقابها‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬براد‭ ‬جيلبرت‭ ‬لكنها‭ ‬انفصلت‭ ‬عن‭ ‬المدرب‭ ‬الشهير‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬دفاعها‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬بهزيمة‭ ‬محبطة‭ ‬أمام‭ ‬إيما‭ ‬نافارو‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬إذ‭ ‬ارتكبت‭ ‬19‭ ‬خطأ‭ ‬مزدوجا‭.‬

وقالت‭ ‬غوف‭ ‬لموقع‭ ‬اتحاد‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬بعد‭ ‬تأكيد‭ ‬انضمام‭ ‬دالي‭ ‬الى‭ ‬طاقمها‭ ‬التدريبي‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬جوانب‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬لعبي‭ ‬أريد‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬أيضا‭ ‬لكن‭ ‬التركيز‭ ‬الآن‭ ‬ينصب‭ ‬على‭ ‬الإرسال‭.‬عندما‭ ‬أسدد‭ ‬إرسالا‭ ‬جيدا‭ ‬أبلي‭ ‬بلاء‭ ‬حسنا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭. ‬تعتمد‭ ‬طريقة‭ ‬لعبي‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬الأشياء‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬قمنا‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬حققت‭ ‬تحسنا‭ ‬كبيرا‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬كنت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬لا‭ ‬أسعى‭ ‬للقيام‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬المعقدة‭ ‬مثل‭ ‬تغيير‭ ‬طريقة‭ ‬اللعب‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭... ‬مجرد‭ ‬أشياء‭ ‬تدريجية‭ ‬بسيطة‭ ‬أقوم‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬فقط‭ ‬ساعدتني‭ ‬كثيرا‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬غوف‭ ‬إنها‭ ‬متحمسة‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬دالي‭ (‬45‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬درب‭ ‬دينيس‭ ‬شابوفالوف‭.‬

وقالت‭ ‬غوف‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متحمسة‭ ‬للغاية‭ ‬لهذا‭ ‬التغيير‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬جوانب‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬لعبي‭.‬

‮«‬كان‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬براد‭ ‬رائعا‭ ‬ومن‭ ‬الواضح‭ ‬أننا‭ ‬كنا‭ ‬نتمتع‭ ‬بشراكة‭ ‬رائعة‭. ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لإعادة‭ ‬ضبط‭ ‬الأمور‭ ‬وتجديدها‭ ‬وإضافة‭ ‬بعض‭ ‬الأشياء‭ ‬إلى‭ ‬طريقة‭ ‬لعبي‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بموسم‭ ‬أفضل‭ ‬العام‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

وستلتقي‭ ‬غوف‭ ‬الفرنسية‭ ‬كلارا‭ ‬بوريل‭ ‬في‭ ‬مباراتها‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الصينية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

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