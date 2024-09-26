Friday, 27 September 2024 03:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنفانتينو: المغرب يستعد لتوحيد العالم

9/26/2024 7:15:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬يستعد‭ ‬لتوحيد‭ ‬العالم‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬لقاء‭ ‬جمعه‭ ‬برئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬الأمريكية‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭.‬

وتستضيف‭ ‬المغرب‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬سنويا‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2025‭ ‬و2029،‭ ‬بينما‭ ‬تسعى‭ ‬البلاد‭ ‬للتشارك‭ ‬باستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮
‬2030‭ ‬مع‭ ‬إسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نجاح‭ ‬ملف‭ ‬الترشح‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬فيفا‭ ‬وقرار‭ ‬كونجرس‭ ‬فيفا‭ ‬المزمع‭ ‬اتخاذه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لفيفا‭ ‬عن‭ ‬إنفانتينو‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬دواعي‭ ‬سروري‭ ‬أن‭ ‬ألتقي‭ ‬برئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأن‭ ‬ألمس‭ ‬شغفه‭ ‬بلعبتنا،‭ ‬وأن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬امتناني‭ ‬له‭ ‬وكذلك‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬دعمهما‭ ‬المستمر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يتمتع‭ ‬المغرب‭ ‬بالخبرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضيافة،‭ ‬وهو‭ ‬بلد‭ ‬شغوف‭ ‬بكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وكلي‭ ‬ثقة‭ ‬بأنه‭ ‬سيوفر‭ ‬منصة‭ ‬رائعة‭ ‬للشابات‭ ‬خلال‭ ‬النسخ‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬فيفا‭ ‬‮«‬تحدثنا‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالنسخة‭ ‬المئوية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬وباعتباره‭ ‬بلدا‭ ‬مرشحا‭ ‬للاستضافة،‭ ‬يستعد‭ ‬المغرب‭ ‬لتوحيد‭ ‬العالم‭ ‬وإلهام‭ ‬جيلها‭ ‬الشاب،‭ ‬وأنا‭ ‬متحمس‭ ‬لمشاهدة‭ ‬البلاد‭ ‬تمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬نجاحاتها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الكروية‭ ‬العالمية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬لأسود‭ ‬الأطلس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬بقطر،‭ ‬التي‭ ‬أصبح‭ ‬فيها‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬عربي‭ ‬أو‭ ‬أفريقي‭ ‬يبلغ‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحدث‭ ‬الكروي‭ ‬الأبرز‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬أخنوش‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬فخر‭ ‬بلاده،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحضيرات‭ ‬تجري‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬دعما‭ ‬لملف‭ ‬ترشح‭ ‬استضافة‭ ‬نهائيات‭ ‬2030،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والملاعب‭ ‬ومرافق‭ ‬الإقامة‭.‬

وأشار‭ ‬أخنوش‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬المغربي‭ ‬فتي،‭ ‬ويمكن‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مصدرا‭ ‬للإلهام‭ ‬بالنسبة‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬بطولة‭ ‬تترك‭ ‬أثرها‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الكثيرين،‭ ‬وتربط‭ ‬بين‭ ‬قارات‭ ‬العالم‮»‬‭.‬








MENAFN26092024000055011008ID1108721152

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث