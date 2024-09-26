إنفانتينو: المغرب يستعد لتوحيد العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬يستعد‭ ‬لتوحيد‭ ‬العالم‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬لقاء‭ ‬جمعه‭ ‬برئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬الأمريكية‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭.‬

وتستضيف‭ ‬المغرب‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬سنويا‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2025‭ ‬و2029،‭ ‬بينما‭ ‬تسعى‭ ‬البلاد‭ ‬للتشارك‭ ‬باستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮

‬2030‭ ‬مع‭ ‬إسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نجاح‭ ‬ملف‭ ‬الترشح‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬فيفا‭ ‬وقرار‭ ‬كونجرس‭ ‬فيفا‭ ‬المزمع‭ ‬اتخاذه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لفيفا‭ ‬عن‭ ‬إنفانتينو‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬دواعي‭ ‬سروري‭ ‬أن‭ ‬ألتقي‭ ‬برئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأن‭ ‬ألمس‭ ‬شغفه‭ ‬بلعبتنا،‭ ‬وأن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬امتناني‭ ‬له‭ ‬وكذلك‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬دعمهما‭ ‬المستمر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يتمتع‭ ‬المغرب‭ ‬بالخبرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضيافة،‭ ‬وهو‭ ‬بلد‭ ‬شغوف‭ ‬بكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وكلي‭ ‬ثقة‭ ‬بأنه‭ ‬سيوفر‭ ‬منصة‭ ‬رائعة‭ ‬للشابات‭ ‬خلال‭ ‬النسخ‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬فيفا‭ ‬‮«‬تحدثنا‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالنسخة‭ ‬المئوية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬وباعتباره‭ ‬بلدا‭ ‬مرشحا‭ ‬للاستضافة،‭ ‬يستعد‭ ‬المغرب‭ ‬لتوحيد‭ ‬العالم‭ ‬وإلهام‭ ‬جيلها‭ ‬الشاب،‭ ‬وأنا‭ ‬متحمس‭ ‬لمشاهدة‭ ‬البلاد‭ ‬تمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬نجاحاتها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الكروية‭ ‬العالمية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬لأسود‭ ‬الأطلس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬بقطر،‭ ‬التي‭ ‬أصبح‭ ‬فيها‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬عربي‭ ‬أو‭ ‬أفريقي‭ ‬يبلغ‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحدث‭ ‬الكروي‭ ‬الأبرز‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬أخنوش‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬فخر‭ ‬بلاده،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحضيرات‭ ‬تجري‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬دعما‭ ‬لملف‭ ‬ترشح‭ ‬استضافة‭ ‬نهائيات‭ ‬2030،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والملاعب‭ ‬ومرافق‭ ‬الإقامة‭.‬

وأشار‭ ‬أخنوش‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬المغربي‭ ‬فتي،‭ ‬ويمكن‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مصدرا‭ ‬للإلهام‭ ‬بالنسبة‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬بطولة‭ ‬تترك‭ ‬أثرها‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الكثيرين،‭ ‬وتربط‭ ‬بين‭ ‬قارات‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

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