الهلال مرشح لفوز خامس تواليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبدو‭ ‬الهلال‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مرشحا‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الخلود‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬يملك‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬الاتحاد‭ ‬فرصة‭ ‬استعادة‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الخليج‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬بريدة،‭ ‬تبدو‭ ‬كفة‭ ‬الهلال‭ ‬راجحة‭ ‬لمواصلة‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثامن‭ ‬تواليا‭ ‬والاستعداد‭ ‬لاستضافة‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة،‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬الى‭ ‬جدة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

ويدخل‭ ‬الهلال،‭ ‬المتصدر‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬المباراة‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة،‭ ‬ثم‭ ‬بلوغه‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬البكيرية‭ ‬1‭-‬0‭.‬

ويملك‭ ‬الهلال‭ ‬أقوى‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬12‭ ‬هدفًا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬أكثر‭ ‬فريق‭ ‬استحواذًا‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬بنسبة‭ ‬63‭.‬8 ‭%‬ ‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يمني‭ ‬الخلود‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬والذي‭ ‬يلاقي‭ ‬الهلال‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬النفس‭ ‬بالبناء‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة،‭ ‬والوقوف‭ ‬ندا‭ ‬أمام‭ ‬المتصدر‭.‬

وفي‭ ‬الثانية،‭ ‬يملك‭ ‬الاتحاد‭ ‬فرصة‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬القاسية‭ ‬أمام‭ ‬الهلال‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬الخليج‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭.‬

واستعاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬ثقته‭ ‬ببلوغه‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬العين‭ ‬3‭-‬0‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وسيحاول‭ ‬تكريس‭ ‬عقدته‭ ‬للخليج‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وكذلك‭ ‬المعنويات‭ ‬المهزوزة‭ ‬لضيفه‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬بخسارة‭ ‬مذلة‭ ‬أمام‭ ‬الطائي‭ ‬2‭-‬5‭.‬

وتغلب‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬الخليج‭ ‬12‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات،‭ ‬فيما‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وكانت‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬عام‭ ‬2013‭. ‬ويأمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬للانفراد‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتا‭ ‬وتشديد‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬شريكيه‭ ‬الشباب‭ ‬والاتفاق‭ ‬اللذين‭ ‬يختتمان‭ ‬المرحلة‭ ‬بمواجهة‭ ‬الرائد‭ ‬والتعاون‭ ‬تواليا‭.‬

الأهلي‭ ‬لمصالحة‭ ‬جماهيره‭ ‬

بدوره،‭ ‬يهدف‭ ‬الأهلي‭ ‬السادس‭ ‬إلى‭ ‬مداواة‭ ‬جراحه‭ ‬ومصالحة‭ ‬جماهيره‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬إثر‭ ‬هزيمته‭ ‬المفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬الجندل‭ (‬درجة‭ ‬أولى‭) ‬1-2،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬غدا‭ ‬على‭ ‬شريكه‭ ‬القادسية‭ ‬السابع‭ ‬والساعي‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬مساره‭ ‬عقب‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬أمام‭ ‬الأخدود‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬الشباب‭ ‬قبلها‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬

وستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬الأهلي‭ ‬للقادسية‭ ‬بروفة‭ ‬لقمته‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬الوصل‭ ‬الإماراتي‭ ‬الإثنين‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬قبل‭ ‬استضافة‭ ‬الهلال‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭. ‬وقال‭ ‬مدربه‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬يايسله‭ ‬إنه‭ ‬يدرك‭ ‬‮«‬حجم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهه،‭ ‬لكنه‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الصعبة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬اللاعبون‭ ‬يعملون‭ ‬بجد‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬ومصممون‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬الأسابيع‭ ‬القادمة‭ ‬حاسمة‭ ‬لمستقبل‭ ‬يايسله‭ ‬مع‭ ‬الأهلي،‭ ‬حيث‭ ‬ستحدد‭ ‬نتائج‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬مدى‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭.‬

ويأمل‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬بدايته‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬خليفة‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الوحدة‭ ‬غدا‭.‬





إجراء قرعة دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين



الرياض‭ ‬ – ‭ (‬واس‭): ‬أجريت‭ ‬أمس،‭ ‬قرعة‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الحالي‭ ‬2024‭ ‬ – ‭ ‬2025،‭ ‬في‭ ‬الرياض‭.‬

‭ ‬وأسفرت‭ ‬القرعة‭ ‬عن‭ ‬8‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬جاءت‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬الطائي‭ ‬مع‭ ‬الهلال،‭ ‬والفيحاء‭ ‬مع‭ ‬العربي،‭ ‬والنجمة‭ ‬مع‭ ‬الرائد،‭ ‬والرياض‭ ‬مع‭ ‬الشباب،‭ ‬والاتحاد‭ ‬مع‭ ‬الجندل،‭ ‬والنصر‭ ‬مع‭ ‬التعاون،‭ ‬والوحدة‭ ‬مع‭ ‬القادسية،‭ ‬والجبلين‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق،‭ ‬علمًا‭ ‬بأن‭ ‬المباريات‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الأندية‭ ‬المذكورة‭ ‬أولًا‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬مباريات‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬بخروج‭ ‬المغلوب‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬29‭-‬28‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

‭ ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬الهلال‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬











