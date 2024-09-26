الهلال مرشح لفوز خامس تواليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض -(أ ف ب): يبدو الهلال حامل اللقب مرشحا فوق العادة لتحقيق الفوز الخامس تواليا عندما يحل ضيفا على الخلود غدا السبت في المرحلة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم، فيما يملك مطارده المباشر الاتحاد فرصة استعادة سكة الانتصارات عندما يستضيف الخليج اليوم الجمعة.
على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، تبدو كفة الهلال راجحة لمواصلة العلامة الكاملة في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم وتحقيق فوزه الثامن تواليا والاستعداد لاستضافة الشرطة العراقي الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من مسابقة دوري الأبطال آسيا للنخبة، قبل رحلته الى جدة لمواجهة الأهلي في الخامس من الشهر الجاري.
ويدخل الهلال، المتصدر برصيد 12 نقطة، المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الكبير على الاتحاد 3-1 في المرحلة الرابعة، ثم بلوغه ثمن نهائي مسابقة كأس الملك بتغلبه على البكيرية 1-0.
ويملك الهلال أقوى هجوم في الدوري بعدما سجل 12 هدفًا، كما أنه أكثر فريق استحواذًا على الكرة بنسبة 63.8 % .
في المقابل، يمني الخلود الثاني عشر والذي يلاقي الهلال للمرة الأولى في الدوري، النفس بالبناء على فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على الوحدة 1-0 في المرحلة الرابعة، والوقوف ندا أمام المتصدر.
وفي الثانية، يملك الاتحاد فرصة العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته القاسية أمام الهلال 1-3، وذلك عندما يستقبل الخليج الثالث عشر غدا الجمعة في افتتاح المرحلة.
واستعاد الاتحاد ثقته ببلوغه ثمن نهائي مسابقة الكأس بفوزه على العين 3-0 الثلاثاء، وسيحاول تكريس عقدته للخليج الذي لم يسبق له الفوز عليه في الدوري، وكذلك المعنويات المهزوزة لضيفه الذي خرج من مسابقة الكأس بخسارة مذلة أمام الطائي 2-5.
وتغلب الاتحاد على الخليج 12 مرة في الدوري مقابل ثلاثة تعادلات، فيما سقط أمام مرة واحدة وكانت بركلات الجزاء في كأس الملك عام 2013. ويأمل الاتحاد في تحقيق فوزه الرابع في الدوري للانفراد بالمركز الثاني ولو مؤقتا وتشديد الخناق على شريكيه الشباب والاتفاق اللذين يختتمان المرحلة بمواجهة الرائد والتعاون تواليا.
الأهلي لمصالحة جماهيره
بدوره، يهدف الأهلي السادس إلى مداواة جراحه ومصالحة جماهيره بعد خروجه من مسابقة الكأس إثر هزيمته المفاجئة أمام الجندل (درجة أولى) 1-2، وذلك عندما يحل ضيفا غدا على شريكه القادسية السابع والساعي إلى تصحيح مساره عقب التعادل السلبي أمام الأخدود في المرحلة الماضية، والخروج من مواجهة الشباب قبلها دون نقاط.
وستكون مواجهة الأهلي للقادسية بروفة لقمته أمام مضيفه الوصل الإماراتي الإثنين المقبل في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة قبل استضافة الهلال السبت المقبل. وقال مدربه الألماني ماتياس يايسله إنه يدرك «حجم التحديات التي تواجهه، لكنه واثق من قدرة الفريق على تجاوز هذه المرحلة الصعبة».
وأضاف «اللاعبون يعملون بجد في التدريبات ومصممون على تقديم أفضل ما لديهم في المباريات المقبلة».
وستكون الأسابيع القادمة حاسمة لمستقبل يايسله مع الأهلي، حيث ستحدد نتائج المباريات المقبلة مدى استمراره في قيادة الفريق.
ويأمل النصر في مواصلة بدايته القوية مع مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي خليفة البرتغالي لويس كاسترو المقال من منصبه وذلك عندما يستضيف الوحدة غدا.
إجراء قرعة دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين
الرياض – (واس): أجريت أمس، قرعة الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2024 – 2025، في الرياض.
وأسفرت القرعة عن 8 مواجهات في دور الـ 16 جاءت على النحو التالي: الطائي مع الهلال، والفيحاء مع العربي، والنجمة مع الرائد، والرياض مع الشباب، والاتحاد مع الجندل، والنصر مع التعاون، والوحدة مع القادسية، والجبلين مع الاتفاق، علمًا بأن المباريات ستقام على ملاعب الأندية المذكورة أولًا.
ومن المقرر أن تلعب مباريات ثمن نهائي كأس الملك من مباراة واحدة بخروج المغلوب خلال يومي 29-28 من شهر أكتوبر المقبل.
يُذكر أن الهلال حقق لقب النسخة الأخيرة من البطولة بعد الفوز على نظيره النصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.
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